2020 全球技术转移大会(INNO-MATCH EXPO)日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕,活动以 “Is the world still open to China tech?”(世界仍然对中国科技保持开放吗?)为主题。

在 “直播行业的增长是否存在上限?” 论坛上,美妆博主 Maggie Fu、Digital Luxury Group 合伙人兼总经理 Pablo Mauron 和 AgencyChina 研究与战略经理 Michael Norris 参与了话题互动。

Michael Norris 提问道:“像卖货型的主播,薇娅、李佳琦已经成为现象级的销售明星。他们不知道从哪冒出来的,就成为直播的脸面,为什么他们这么独特呢?“

Maggie Fu 对此谈了谈她的想法:” 大家都会问这样的问题,为什么他们这么受欢迎?如果我们深入研究就会发现他们并不是普通人,他们已经做了很长时间的业务了。薇娅做了很久,她成功过、失败过,又崛起了。并不是直接就可以成功的,是会起起落落的。”

另外有现场观众提问,想让嘉宾猜想一下未来几年会有什么样新的购物形式。Pablo Mauron 说:“……现在有 5G,有物联网,我们并不用去特定的位置、特定的设施、特定的店里才能购物。我们现在购买的产品可能是数字化的,并且是去物质化的。我不确定是否会成为趋势,但是我觉得非常有趣的一个点,就是技术发展方面,电商的领军人物,他们要扩展接触点,也就是与顾客的触点,要不断进一步发展。”