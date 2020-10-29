2020 全球技术转移大会（INNO-MATCH EXPO）日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕，活动以 “Is the world still open to China tech?”（世界仍然对中国科技保持开放吗？）为主题。

在 “直播行业的增长是否存在上限？” 论坛上，美妆博主 Maggie Fu、Digital Luxury Group 合伙人兼总经理 Pablo Mauron 和 AgencyChina 研究与战略经理 Michael Norris 参与了话题互动。

Michael Norris 提问道：“像卖货型的主播，薇娅、李佳琦已经成为现象级的销售明星。他们不知道从哪冒出来的，就成为直播的脸面，为什么他们这么独特呢？“

Maggie Fu 对此谈了谈她的想法：” 大家都会问这样的问题，为什么他们这么受欢迎？如果我们深入研究就会发现他们并不是普通人，他们已经做了很长时间的业务了。薇娅做了很久，她成功过、失败过，又崛起了。并不是直接就可以成功的，是会起起落落的。”

另外有现场观众提问，想让嘉宾猜想一下未来几年会有什么样新的购物形式。Pablo Mauron 说：“……现在有 5G，有物联网，我们并不用去特定的位置、特定的设施、特定的店里才能购物。我们现在购买的产品可能是数字化的，并且是去物质化的。我不确定是否会成为趋势，但是我觉得非常有趣的一个点，就是技术发展方面，电商的领军人物，他们要扩展接触点，也就是与顾客的触点，要不断进一步发展。”