近年来，随着生活工作压力的增大，我们经常会在新闻中看到某行业工作者熬夜猝死的意外事件，大部分都是脑卒患者，事发突然不给人任何反抗的机会。

“脑卒案例中最常见的就是脑梗，除了日常中突发的脑梗，很多医生也非常害怕在手术台上病人突发脑梗，比如常见的心脏搭桥手术中年纪大的病人有可能突发脑梗导致手术失败。” 中科搏锐董事长兼总经理张鑫博士告诉我们。据《中国脑卒中防治报告 2019》显示，我国年 40 岁以上居民脑卒中现患人数 1318 万, 每年 190 余万人因脑卒中死亡。

脑卒虽来势凶猛但提前做好监测还是可以预防的，以往临床上多通过颈动脉和颈静脉埋置导管的方式检测脑血氧，张鑫博士介绍，这种检测方式难度大且有较大出血风险；另外，因是有创采血，很难做到实时监测。为此，「中科搏锐」基于 NIRS（NearInfraRed Spectroscopy，近红外反射光谱分析法）原理，并结合中科院自动化所脑网络组研究中心在脑部结构与光学特性方面积累的技术，研发了无创、多通道、实时监测的便携式无创脑氧监护仪和穿戴式无线脑氧头带。

据介绍，中科博锐无创脑血氧监护仪已于今年 7 月取得” 医疗器械注册证”，主要应用于麻醉科与重症监护室，可以同时实现左右侧脑血氧，躯干或四肢组织血氧还有脉搏血氧的实时监测。与传统的有创检测相比，无创脑血氧监护仪的优势十分明显，无创脑血氧监护仪可以实时监控患者相关部位，提供全面完整的数据，而有创需要一定时间的间隔，数据容易产生时间缺口，且有创流程相对复杂。

中科搏锐无创脑血氧监测设备整体操作简便、无辐射可广泛应用在神经外科、重症医学、康复、新生儿科、外周组织氧供情况、心脏外科、胸外科手术、高原医学等。据了解，在过去年里，该产品经历了严格的临床试验标准。临床研究通过调整健康成年志愿者吸入氧浓度（FIO2），得到一系列血氧饱和度稳定阶段，设备目前与国际金标准误差<2%。

无线脑血氧监测头带形似一个束发带，在使用时，只需将血氧探头贴附在患者头部，即可采用智能终端实时进行脑氧监测。不仅凭借 “无线” 优势，解决了脑血氧监测距离限制问题，甚至可以延伸应用到高压氧科、康复科、急诊科、神经内科等科室。

与国际医疗器械厂商美敦力、CASMED 等血氧监测设备相比，张鑫博士介绍，中科博锐无创脑血氧监护仪除了可对患者进行脑血氧监测，还可以监测肢体或躯干等多点位的血氧饱和度，应用场景更为丰富；同时，中科搏锐的监护仪产品还可与穿戴式头带配套使用，有效提升病患的监测效率。除此之外，在各项参数达到国际水平的基础上，中科搏锐在监测成本方面更具优势，相对于国外同类设备单次监测价格下降 50% 以上。

张鑫博士表示” 与之前相比，两款脑血氧监测设备，在性能及用户体验方面均有较大提升。比如超强的抗电磁干扰能力，多位点、6 通道信息采集，参数国际化等”。张鑫博士解释，人类有着非常致密的颅骨和复杂的浅层组织，此外亚洲人的黑色毛发对红外光谱影响极大，这对无创监测脑部血氧来说是一道屏障，会对血氧监测产生干扰。中科搏锐的两款产品均采用了创新性近红外光谱技术，可排除外界环境干扰，实现生理噪声滤除的脑氧数据解算等，使脑部血氧监测数据更加精准。

对于未来的产品线的研发，张鑫博士透露，中科搏锐今年规划了两个新的产品方向分别为脑意识和脑功能方向，脑意识主要方向是脑部认知和意识的评价，比如植物人等病人的监测；而脑功能则为抑郁症等病患相关的脑功能成像。两者都是围绕脑部生理监护方向去做，这也是博锐人现在及未来坚守的阵地。

据了解，目前中科搏锐已与北京协和、中日友好等医院达成合作，辅助重症领域的医护人员高效、准确地判断患者是否缺血缺氧，从而制定有预见性的治疗方案。此外，中科搏锐携手知名头部医疗器械厂商，向其提供高度集成的脑血氧监护指标采集方案，搭建脑部诊疗生态圈。

截止目前，中科搏锐已获得两轮融资。现阶段，公司已通过代理商完成了数百万元的首批签约。目前，公司已启动 A 轮融资，所融资金将主要用于新产品研发和新产品上市的临床试验。