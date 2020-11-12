如何解决偏远地区、地貌复杂地区项目考察？如何仅通过不到十人的团队管理近百平方公里新区全生命周期投资开发建设？如何运营资产、达到保值升值目标？这一系列问题都是在国家大力倡导 “新基建”“新型智慧城市” 建设的背景下，传统建设领域企业频频思考、抛出的关键问题。

随着建筑领域技术的发展，BIM(Building Information Modeling) 已经是建设行业最受关注和重视的技术，承担着改变建筑业转型升级的重要使命。与此同时，随着新型智慧城市建设成为政府的重头戏，一个更宏大的技术概念——CIM（City Information Modeling，城市信息模型）开始兴起。从智慧城市的建设经验来看，建设智慧城市要从将城市数字化开始，而 CIM 正是城市数字化的关键。

知优科技是一家致力于城市智慧化赋能的高科技公司，由美国建筑智能领域归国人才创立。文章伊始所提到的问题，也正是团队所收集的部分核心需求。凭借团队成员的多年深耕建设科技领域的经验与创新精神，于 2018 年创立公司，提出以 CIM 技术路径解决实际问题，依托自主研发的 CIM 智慧孪生引擎、数据交换平台，结合物联网、人工智能技术，为城市开发建设、运营管理提供一体化解决方案。

据介绍，知优科技以 CIM 技术为核心搭建数字孪生应用体系，围绕区域开发、智慧园区、智慧小城市三大方向，辅助决策者展开在规划、建设、管理全生命周期的智慧化应用：规划发展阶段的三维城市仿真、智能规划、拆迁管理、投资决策、基于空间规划的发展管控、智慧招商等；建设阶段的智慧建造、智慧工地、建设管理等；运营管理阶段的智慧楼宇、智慧政府服务、智慧城市治理等一系列智慧化应用系统服务。

具体来看，知优科技创始人孙上认为：“知优科技涉及的核心业务是一个交叉学科方向，因此客户或者从业者都会结合自身的行业背景对我们有不同的认知。比如计算机方向从业者会认为我们是一家可视化公司；互联网大厂或者政府企业认为我们是做智慧城市的公司、建筑行业从业者会认为我们就是做建筑信息化的等等。”

知优科技的公司核心技术团队来自于清华大学、哈工大、美国南加州大学等，扎根于建设行业的各个细分专业，后投身于科技与城市建设的交叉应用，公司团队曾参与主导包括洛杉矶智慧城市、谷歌智慧园区等一系列国际重大项目，积累了丰富的智慧化前沿经验。

谈到归国与创立公司的初衷，孙上介绍道：“创始团队的成员最初都在美国智能信息化领域工作，但因为美国的建设体量相对较小，工作内容相对稳定，我们认为长久下去，并不能真正的将我们所学所得的经验充分发挥价值；与此同时，我们看到了国内城市开发、建设领域在高速发展，但行业本身的科技水平却远远低于其他行业，我们希望能让科技在我们这个领域得到应用发展，把握这个 “机遇”，也迎接相对应的 “挑战”，在最应该奋斗的年纪做一些不辜负韶华的事情。”

城市建设是我国的支柱性产业之一，市场体量、发展空间巨大，但相较于国外，我国建筑行业的信息化水平仍较低。另一方面，当前我国城镇化率约在 56.1% 左右，在 2035 年城镇化率目标是 70%，这将带来保守估计约 20 万亿的城市建设产业规模。而目前的信息化程度不到 1%，从宏观角度估算城市建设开发科技应用的市场容量估计（暂不包含智慧城市领域），基于信息化程度达到 2-3% 的目标（目前海外的城市建设行业信息化比例约 3%），将带来 4000 亿-6000 亿的市场规模。

我国各地智慧城市的建设正如火如荼地进行中，政府也开始行动，大力推行 CIM 建设。目前根据我国公开招投标信息的不完全统计，2018 至今全国在该领域采购金额近百亿。知优团队 CIM 数字孪生领域有丰富的理论基础与实践经验，在市场竞争中具有先发优势，对公司的前景非常乐观，相信基于目前公司的良好发展基础，面对未来巨大的市场规模，能够迅速占领市场份额，成为在城市开发建设的数字规划、建造、运营的各类科技产品及服务市场的头部企业。

在未来 3-5 年，公司希望对现有市场持续深耕，深入产品研发，不断进行技术更新迭代，形成更高的行业壁垒，把握关键区域进行突破，快速拓展市场，逐步实现业务营收能力的提升、商业拓展模式的熟化、核心品牌产品的凸显以及整体资产价值的爆发。

最后，孙上总结道：“知优科技以 ‘科技与城市融合’ 为使命，旨在应用最前沿的科技成果，深入城市痛点与实际需求，为城市建设运营管理降本增效、全面赋能。”

据了解，知优科技已于 2020 年 9 月以投前两亿估值获得商汤科技、澳门众联集团、江西青木资本 1800 万元天使轮融资。