水滴旗下的创新药品支付平台 “好药付” 上线 4 个月后，首次向外界披露了其成绩单。该服务已在国内 29 个省 202 个城市覆盖 1123 家 DTP（Direct To Patient）药房，将与数十家药企合作上线药企项目，累计服务超过 3 万名患者，帮患者节省近千万元药品支出。

今年 3 月《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出，要加快建成多层次医疗保障制度体系，而完善医药服务供给和医疗保障服务，是两大支撑体系。近年来，政府通过药品、医用耗材集中带量采购等方式，加快创新药进入医保支付体系，降低药品价格，减轻群众就医负担。但仍然有相当比例的药品不在医保范围内，如果一旦遭遇大病不幸，只能全部自费，尤其是一些抗癌和罕见病的用药，价格远超出一个普通老百姓家庭所能承受的范围。

根据水滴医疗数据中心的用户调研结果显示，不在医保报销范围内的新特药，超过 9 成的患者表示难以负担，其中有 46.2% 的患者认为负担过高，但暂未减量或停止用药，有 44.6% 的患者因为无法承担费用而减量或停止用药。

水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏表示，过往 4 年多，水滴已经搭建了一套多层次的医疗支付平台，包含了水滴保险商城、水滴互助、水滴筹等三大主要业务，通过事前保障（互助+保险）和事后救助（大病筹款）的方式为用户提供医疗支付资金，为医保起到补充作用，“为满足社会需求，水滴正在进行更多的创新探索，由医疗资金供给扩展到药品医疗的创新支付，进而延展到健康服务领域。好药付的目标就是希望帮助用户用更低的费用享受到更好的诊疗，更好的药品。”

据水滴好药付业务负责人郭南洋介绍，好药付的定位是创新支付平台，积极与药企、保险机构及药房合作，连接 “药—险—患”，连接商业医保、医药企业、DTP 药房和患者，通过商业保险、公益用药、药品保险、创新支付等方式，提升药房合作方的竞争力和客户粘性，来帮助患者减少药品方面的自费支出。

据介绍，目前好药付重点围绕新特药、重疾药物和慢性用药，因为这几类药物价格相对较高，而且很多都不在医保报销范围内。通过数据看，水滴生态中的用户，无论是大病筹款用户，还是申请大病互助的用户以及商业健康险理赔的用户，都对这几类药物有大量的需求。在此基础上，水滴医疗数据中心依托专业的疾病知识库，应用大数据和机器学习等技术处理患者疾病信息，并由医学专业人士完成数据质检，实现数据深度结构化，成为水滴利用医疗大数据加入行业融合，打通 “医—药—险” 链条的核心能力之一。

好药付上线 4 个月以来，平台上的新特药、重疾药物已经覆盖了近 30 种重疾和罕见病用药，并且和恒瑞医药、百济神州等药企，国大药房、邻客、老百姓、海王星辰、大森林、桂中、怡康和重庆医药等药房展开合作。

郭南洋表示，医药支付方主要可分为基本医保、患者自费和商业医保，从 2019 年的数据来看，分别占比 49%、44% 和 7%。根据麦肯锡咨询公司预测，商业医保在医药支付所占比重将逐渐增加，未来 5 年有望实现 29% 的复合增长率，到 2025 年商业医保所占比重将提高到 18%，患者自费占比有望下降到 30%。

水滴旗下的水滴保险商城目前与 60 多家保险公司合作，可以联合保险公司扩充健康险的新特药目录，提升理赔比例。截至 2020 年 10 月，水滴保险商城累计保障用户数量超过 1.4 亿，其中购买健康险的用户占大多数，未来出险用户的医疗、药品相关服务，可以由好药付来提供特药服务，将保险理赔直联药品终端，实现由传统的定额赔付或凭票报销向商保直付、实物理赔的升级，进一步提升用户体验，降低用户自费支出部分，同时为合作的保险公司提供更好的理赔控费等服务。

如果是已经患病的水滴用户（比如水滴筹平台的筹款人、已经患病的水滴互助会员以及好药付的会员），水滴正在联合保险公司开发带病投保产品，比如疗效保险，让患者能够提升用药的信心，同时缓解支付压力。

“商业保险、慈善捐赠、药品福利、创新支付作为医保体系之外非常重要的医药支付方，我们认为这些模式未来也会发挥更大作用，” 郭南洋介绍到。“随着好药付的规模不断扩大，我们能够进一步帮助患者节省药品支出，并且探索出更多的药品综合服务解决方案。”