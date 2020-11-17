北京时间 11 月 17 美股收盘后，拼多多宣布拟发行 17.5 亿美元可转换优先债券。该公司还将给予本次债券的发行承销商 30 天内行使超额配售权额外购买 2.5 亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达 20 亿美元。

同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计 2200 万股，公司亦将给予承销商 30 天内行使超额配售权额外认购 330 万股 ADS。每股 ADS 相当于 4 股 A 类普通股，每股面值 0.000005 美元。 据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多 2530 万股 ADS。

11 月 17 日，拼多多收盘价为 142.03 美元/每股。据悉，高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和 “新品牌”（C2M）计划以及技术研发。

据悉，本次可转债将于 2025 年 12 月 1 日到期。公司不能于 2023 年 12 月 6 日之前赎回本次债券，12 月 6 日或之后，如在连续 30 个交易日期间的任何至少 20 个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少 130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债。有投行出身人士对此项条款解读时表示，当这一条款被触发时，公司选择按原价赎回可转债，而股价已经涨超有效转股价的 130%，没有投资人会愿意被原价赎回，所以这个条款 “相当于一个变相的强迫转股动作。