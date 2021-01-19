受疫情影响，2020 年各大硬件厂商的研发、量产、销售节奏均受到不同程度的影响，拿苹果公司为例，今年其不仅推迟了 iPhone 新品的发布，而且由于产能和部分元件缺少，消费者迟迟拿不到货……然而这一年依旧涌现出了不少的佳作，随之也有一些产品因为种种原因颇有些令人失望。

FITURE 魔镜

对于这款产品，FITURE 将其定义为一款 “硬件+内容+服务+ AI” 的智能健身产品。该产品使用 4K 高清镜面屏，配有嵌入式摄像头和扬声器的交互式镜面显示器，提供包括瑜伽、搏击操、力量训练等课程。

简单来说，对着这面镜子锻炼，消费者可以跟着课程运动，同时观察自己的运动状态；通过 AI 技术，产品也会对消费者的姿势进行反馈和纠正，同时进行数据追踪等。

可以预见的是，科技将在健身行业发挥越来越重要的作用。但这并不一定意味着传统的健身房和健身俱乐部会很快消失。市场研究公司 IBISWorld 的数据显示，事实上在截至 2024 年的未来五年里，健身房和健身特许经营行业的收入预计将增长 2.6％。

即便已经有 Peleton 这样的智能健身产品珠玉在前，它的模式也在国内引起了广泛关注和模仿。但是中美两国在健身领域的客观条件上有较大区别，中国白领的居住面积和健身渗透率都远不及美国。

而且一旦魔镜的系统不够开放，只局限在健身本身，那么他的对手已经出现了，就是智能大屏电视。像 TCL 在 2020 年推出了 TCL·XESS 旋转智屏电视，这个电视能旋转成竖屏，延伸到居家健身场景，TCL·XESS 和 Keep 合作，也推出了家庭私教的卖点。而华为亦有这方面的动向。

目前，FITURE 魔镜在天猫上的券后硬件价格为 7688 元，会员年费则为 1188 元和 2028 元两档，加起来近万元，这样大的成本，已经把大部分普通健身爱好者拒之门外了，而且效果未必会比健身房更佳。

AirPods Max

无论计算音频有多么值得吹捧，可穿戴智能设备的舒适度依旧是购置的首要因素。接近 400 克的重量，笔者一度认为这款耳机是长时间佩戴者的噩梦。

金属材质耳机确实漂亮，连接耳罩的头梁也做得比较舒适，不过戴在头上存在感过强，也比较薄，低头抬头的时候很怕耳机就此坠落。而且耳罩太大，甚至有点硌着脖子，同时对戴眼镜的人很不友好，那种硌的感觉很明显。

而目前市面上比较成熟且较为畅销（排除专业音频设备）的耳机基本都在 300g 之下，且 300g 左右的产品在连续佩戴 3 小时以上都会产生明显的不适感，所以 AirPods Max 的重量问题可想而知。

其次，它的降噪能力与索尼还有 Bose 等同类耳机相差不大，尽管有些地方互有高下，比如通透模式和麦克风表现，苹果或许占优，但是 4399 的价位对于这样的微小优点还是让人觉得不够诚意。

最后要说的是收纳问题，耳机本身不可折叠，便携性较差，配套的耳机套，实际上无法对耳机起到有效的保护，如果放在包里，头梁和耳罩边缘都容易受刮擦。脏污和重压也很难靠这样的保护套避免。

总而言之，这款 AirPods Max 并没有再给人同系列的 AirPods 和 AirPods Pro 那样轻巧和惊艳，它只是在一个更细分的频道上耕耘，也注定了受众和销量的窄化。

小米透明电视

不得不说这款产品足够吸睛，也确实惊艳。不过实际上谈到透明 OLED 电视，三星在 2010 年就展示过类似的技术，松下早在 2016 年 1 月的 CES 上也展示过透明电视，2019 年 LG Display 也展示了透明电视，小米只是做到了 “量产”，当然可能也预料到这样的产品不是大众化消费品，毕竟成本高售价高，拿来作为技术展示和噱头引领，也不失为冲击高端的佐证。

由于需要保持高透明度，小米透明电视的最大分辨率也只有 1080P，这在 4K 分辨率的竞争者面前实在是不够看。而且 40% 的透明率还是会影响显示效果。实际观感有些发灰，在观看时亮度、色彩等整体的显示效果明显不如普通的 OLED 电视。最让人无语的是，夜间观看时只能关灯，不然一旦有较暗的画面出现则极其影响观看体验——这款电视并不能显示黑色。

但是这款产品发售时售价已经高达 5 万左右，虽说考虑到相关的原材料成本和技术成本，小米透明电视的售价高昂并不奇怪，不过对于显示效果来说，似乎并不值得这个价位，除非消费者愿意买来作为家居装饰品。

结语

总的来说，这三款产品都是站在前人肩膀上的大作，虽然看起来似乎很有新意，实际上并不能解决大多实际生活的痛点，反而因为定价和实用性的双重矛盾而难以获得大众青睐。诚然，正如狄更斯所言，这是希望之春，这是失望之冬。因此硬件厂商们如果能够摈弃一些噱头和炫技式的营销手段，而多从消费者的实际需求出发，相信在新的一年能够交出更满意的答卷。