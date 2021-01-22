最大的短视频平台是谁？是我们熟知的抖音或快手么？都不是，而是我们都听说过但在国内并不流行的 YouTube。据统计，YouTube 每月登录用户达 20 亿，每天平台视频观看总时长超过 10 亿小时，已覆盖到了 95% 的海外互联网用户，巨大的流量意味着背后的巨大的商机。

过去几年，大量国内网红走上了 “出海” 之路，其中有不少在 YouTube 上大放异彩。像是从饮水机煮火锅到办公桌变烧烤桌花盆做叫花鸡等天马行空的 “办公室小野”，曾占据 Youtube 中国网红区粉丝第一名。据 NoxInfluencer 公布的数据：“办公室小野” 单月广告联盟收入为 459 万，收入最高时一年的分红预计达 5,508 万。还有宣传了中国文化刷新了外国人对中国农村认知的李子柒、用生活用品 DIY 礼服在山坡上走秀的陆仙人，都在 YouTube 上拥有大量粉丝。

但是由于 YouTube 的运营机制、分红机制与国内的视频平台大相径庭，加上翻墙的限制，让很多想要出海的网红束手无策，这便催生了一些跨国际的 MCN 机构，帮助想要出海的创作者代运营。科来博（Collab Asia）便是一家这样的公司，其与品牌、平台和创作者合作，通过改进内容创作、分发和消费的方式，提高创作者们在各大平台上的知名度和客户群。目前科来博在亚太地区有 8 个办事处，签约了包括办公室小野、宝剑嫂、一条小团团等 2,000 多名创作者以及音乐家、演员、游戏玩家、时尚达人等，同时也是 YouTube 的官方合作伙伴，也是 TikTok、Twitter、抖音、哔哩哔哩、爱奇艺等公司的合作伙伴。

“近几年来，中国视频内容发展非常快，出现了越来越多的创作者。像是中国的美食制作、文化相关内容之类的视频在国外也非常受欢迎。” 科来博 大中华区总负责人 Raffi Kamalian 介绍说，像是用很多办公室里常见的用品作为工具进行烹饪视频的 “办公室小野”。她的美食视频虽然没有故事、配音或对话，但在一些海外的观众眼里具有独特性。

另外 Raffi 介绍说，国内的视频平台比较侧重于跟商业的结合，而国外的视频平台更注重于视频内容的创意。原因在于，国内视频内容通过与品牌合作的方式变现，而国外 YouTube 主要依靠流量变现，而且给到创作者的收益不第，大概在每 1,000 次播放量 2～3 美元。于是，视频内容的质量和受欢迎程度是国外视频平台的重点。

Raffi 介绍，科来博为创作者、平台、品牌之间搭建起了沟通的桥梁，并为三方提供分发、引流、营销等服务。对于创作者，科来博会根据发展趋势和创作者优势来帮助开发和维护创作者的相关内容，对于创作方向提供建议。通过平台分发和引流以及创作者间的互相帮助，提高知名度和浏览量，同时为创作者提供所需的视频工具和设施。在变现上除了提高浏览量之外，科来博也会对接相应的品牌方为其提供商业变现机会。值得一提的是，Raffi 讲到国外非常重视的版权问题，有些创作者的视频可能会在未经许可的情况下被上传到某个平台。科来博的版权管理团队会坚决维护创作者的权利，确保其权益不被侵犯。

对于平台来说，科来博可以为其推荐符合平台调性的创作者入驻，并为平台提供相应的工具和设施方便创作者发布视频内容，同时通过大平台带动小平台的效应，为其带来知名度和流量。而对于品牌方来说，科来博可以为广告主提供在 YouTube 上安全可靠、全球知名的视频素材库，这些视频素材可以将广告主的信息精准送达并达成营销活动目标。科来博专属的系统和工作流程可以把控内容在线收看情况，帮助品牌获得新受众，获得更多收益。另外，Raffi 介绍科来博能在亚洲各地为品牌的内容实现本地化和分发，帮助品牌方应对各地语言和文化的差异，确保内容因地制宜。

拥有了数千名不同国家不同领域的内容创作者，科来博便可以根据客户需求个性化定制服务内容。例如东京冬奥会的赞助商松下想要寻找四个国家不同类型的创作者，科来博便可以根据品牌的调性为其找到最相配的创作者，来辅助完成符合品牌宣传方向的内容。“我们在地域上还是有优势的，因为我们在亚洲就有 7 家分公司，可以按照需求在不同国家找到合适的创作者。”Raffi 说道。

据介绍，科来博目前在全网签约了 2,000 多名创作者，运营着 6,000 多个账号，粉丝总人数已超 2.5 亿，在 YouTube、TikTok、Twitter、Instagram、抖音、哔哩哔哩、微博、爱奇艺等平台上每月产生 40 亿次观看量。亚太地区公司有 150 余人，分别来自 15 个国家。Raffi 透露，未来科来博将加快拓展可服务范围和渠道，加快亚太地区创作者的 “出海” 步伐，为他们获得更多的变现路径。

截止目前，科来博已经获得过两轮融资，最近一轮是来自 Altos Ventures、Samsung Ventures、PKSHA、Gorilla PE 和 NCORE Ventures 共同投资 750 万美元 B 轮融资。