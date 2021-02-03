自去年 12 月以来，加密数字货币比特币价格一路高涨，在今年 1 月 8 日突破 40000 美元大关。之后的近 20 天里，比特币价格震荡下跌至 32000 美元以下，几轮波动后，目前币价已重回 35000 美元高位。

2020 年 12 月以来比特币价格与成交量走势图

机构试水、大牛站队的同时，比特币作为私人加密货币依然受到美国、印度等国家监管部门的特别关注。这一轮数字货币的行情蕴藏哪些商业逻辑，其未来走势如何，如何看待比特币对金融市场的影响和潜藏的风险？

长期持有与爆仓亏损

2020 年全年，加密货币市场的总市值提高了四倍，占据加密货币总市值 2/3 的比特币去年涨了 3 倍多。

在过去两年里，比特币长期累积价值超过 300 亿美元。目前，流通中 62.31% 的比特币在一年多的时间里没有交易过，只有不到 15% 的比特币在交易平台活跃交易。这说明在现有比特币的持有者中大多数是长期持有者，这部分群体坚信比特币会继续上涨，他们把比特币当作类似固定资产或理财产品进行积累。

名人效应之下，比特币更是风头不减。

1 月 28 日，全球最大对冲基金桥水的掌门人达里奥表示，比特币是一个 “绝妙的发明”。他认可比特币是一种财富储藏方式，一种类似于比特币的替代性资产。桥水正在考虑用新基金来投资加密数字货币，以便在法定货币贬值时为客户保值。

而作为虚拟货币的支持者，马斯克一个更新简介的举动带来了指数级的看涨效应。

1 月 29 日傍晚，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克突然将自己的社交平台简介更新为 “bitcoin（比特币）”，致使比特币一小时内暴涨近 6000 美元，站上 38000 美元整数关口。涨幅近 20%，达到两周以来的最高点。

一天之内，比特币全网爆仓 5.67 万笔，合计约 66.96 亿元人民币，最大一笔空单金额高达 1979 万元人民币。

不过，行情很快发生了逆转。1 月 30 日凌晨，比特币高位跳水，暴跌近 10%，令多头也损失惨重。在之后近 24 小时内，8.6 人共计约 3.89 亿美元资金灰飞烟灭。

机构推动下的新牛市

桥水基金创始人达里奥的发声支持，也显示出华尔街机构们正逐渐认识到了比特币的价值。

不同于 2017 年比特币散户投资者的狂欢，最新一轮比特币牛市的到来很大程度上也要归功于机构投资者的推动。

疫情之下，全球央行大放水，美元贬值、通胀加剧使得比特币这种总量有限的稀缺资产再度得到投资者的青眼。

2020 年 6 月，摩根大通、德意志银行、花旗银行和古根海姆合作伙伴等大型机构纷纷公开表示支持 BTC。灰度投资公司一度鲸吞 63 万多枚比特币（占比特币总供应量的 3%）。

近期，多家来自华尔街的金融机构和大公司也宣布正在申请或考虑在组合中配置比特币。

2020 年 11 月，美国保险巨头 MassMutual 宣布，已购买了价值 1 亿美元的比特币。

2021 年 1 月，对冲基金天桥资本成立了管理规模 3.1 亿美元的比特币基金。

1 月下旬，全球最大资产管理公司贝莱德计划将比特币期货纳入旗下两只基金，这标志着全球加密生态系统迈出的重要一步。

贝莱德首席投资官 Rick Rieder 在采访中表示，比特币有潜力在很大程度上取代黄金。机构之外，大公司也不甘落后。

据了解，美国移动支付公司 Square 和商务智能软件公司 MicroStrategy 已经将美国国债储备转为 BTC。MicroStrategy 甚至将发行新证券筹集的 4 亿美元用于投资于 BTC。

市场认可长期价值

根本上讲，比特币与黄金一样自身不具备价值，且都不适合小额频繁交易。尽管很多人认为比特币的保值功能比不上黄金，也不妨碍众多投资者将其作为分散风险的选择。

支持者认为，相对于可以不断开采的黄金来说，只有 2100 万枚的比特币是具有严格稀缺属性的。可以说，比特币拥有黄金和数字化美元合二为一的理想特征。而看空者认为，比特币的飙升不过又是一个投机性繁荣过后的泡沫。

长期来看，比特币作为一种新的资产类别，被保守的机构投资者认定为价值存储，也给其未来的增长注入了更多可能。

达里奥认为，尽管比特币有潜力使投资者盈利并破坏现有货币体系，但也存在不小的风险，一方面，加密货币容易遭到黑客攻击，另一方面，可能会被政府加以限制。“比特币在高度未知的未来可以说是个长期选择，其投资者也要正视亏损 80% 的可能性。”

摩根大通的分析师认为，4 万美元是比特币的重要阻力位，除非很快回升到 4 万美元以上，否则比特币可能会受到追随趋势的投资者大批撤离的影响，面临进一步下跌的风险。

数字资产平台 OSL 驻香港的分销和大宗经纪业务负责人 Matt Long 观察到，市场资金正在购买比特币以对冲通货膨胀以及将其视为数字黄金。随着基金和家族办公室将其投资组合的 0.5% 或 1% 分配给比特币，长期内其价格可能上涨。加密货币交易所 Luno 驻新加坡的亚太区负责人 Vijay Ayyar 表示，在未来 3~10 年的时间里，比特币将逐渐淡化黄金的市值，其价格将远超 50000 美元。

中国银行首席科学家郭为民表示，比特币作为一种数字资产，其实正在得到广泛的市场认可，像美国的一些养老基金其实也在投资。“但从传统金融学角度来讲，我们认为比特币的价值是零。”

为什么还有许多人对比特币充分地认可？其实他们是认可了数字货币和数字金融的可行性，并把这种当前还不太确定的实现方式押宝在比特币身上。对此郭为民表示理解，但也认为这给金融领域的从业者带来了更大的压力。

“一方面，我们需要加快推进数字货币发展；另一方面，在促进数字货币满足市场和产业应用的同时，更重要的是避免很多对数字货币本身缺乏足够了解的投资人购买一些数字资产，因其非常大的波动性而带来进一步的损失。”

非法融资风险未消

在比特币、以太坊、莱特币几大主流币种之外，市场中还游离着众多山寨币。以比特币代码为范本、将区块链底层技术进行部分修改的山寨币每天都在诞生。2017 年 ICO 盛行时，一些山寨币几十、上百倍的涨幅甚至让比特币都望尘莫及。如今，当比特币涨势过度时，部分投资资金也会向山寨币转移。

加密货币风生水起的另一面，非法融资的风险也不可忽视。

高盛前 CEO Lloyd Blankfein 日前表示，加密资产削弱了立法者监控金融体系的能力。比特币的匿名性为非法融资大开绿灯，监管机构应该对比特币最近的成功表现出 “惶恐”。

此前，美国财政部长耶伦已将加密货币标记为非法融资手段。最近，印度正计划出台一项法案取缔比特币在全国范围内的流通。

美国投顾公司 Miller Tabak 首席市场策略师 Matt Maley 警告投资者，“必须拥有强壮的肠胃才能投资比特币，尽管长期来看会持续走高，但短期预计将会承受剧烈跌势。”

94 禁令（即《关于防范代币发行融资风险的公告》）发布之后，我国一直奉行 “扬链禁币” 政策，即鼓励区块链技术的研发、应用，禁止制作、发行数字代币，但中国仍是世界上最大的加密货币发展社区之一。

近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作也有所抬头。深圳互金整治办发现，一些不法分子打着 “数字货币”、“虚拟货币” 的旗号，开展虚拟货币非法活动：如，以 “保本保收益” 的名义，推出比特币理财等项目；以 “投资返利” 的名义，诱骗投资者购买 “xx 币”、“xx 豆” 等形式的虚拟货币；为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参与等。

1 月 26 日，深圳市金融监管局官网发布《关于进一步防范 “虚拟货币” 非法活动的风险提示》，表示将对此类活动持续开展清理整治，并通过行政调查、刑事打击等手段严肃处置。

作为币圈的王者，比特币的一举一动向来牵引无数人的目光。机构之外，全球范围内总有数量可观的散户投资者蠢蠢欲动。但合约杠杆之下，倾家荡产、血本无归的散户远多于一夜暴富、财富自由的。而与普通投资者相比，许多在低价时购入比特币的机构投资者已经获得了可观利润，随时可能离场。