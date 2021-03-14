科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.03.08-2021.03.14）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

作为本周的关注点之一，新加坡外卖解决方案提供商 Oddle 带领我们简要了解了东南亚地区外卖行业的发展近况——在这个 GMV 有着两倍增速的沃土，餐饮行业正在进入一个火热的增长阶段。

不过，除了常规的如 Grab（GrabFood）和 Gojek（GoFood）平台巨头，得益于疫情对于外卖需求的推动以及东南亚地区碎片化的市场差异，在东南亚，相对于把自身交由平台方托管，这一领域中仍存在着不少的商家自有配送平台得建设需求。而 Oddle 正是这一机遇下的产物。

Oddle 联合创始人及 CEO 林泽延在访谈中向笔者指出，面对面对日渐火热的东南亚外卖市场和其中越来越激烈的行业竞争，Oddle 希望的是 “企业可以从对外卖的经验中得到成长”。为此，Oddle 选择的是为商家提供技术解决方案和上线后的后端支持——让线上业务的经营完全由餐厅自身掌控，“自己的外卖业务自己做主”。

他认为，商家在获取了消费者的订餐数据后，可以借此及时优化与消费者之间的产品沟通策略，更好地满足后者的需求。同时，Oddle 也为商家提供了更加开放的选择，让其可以在自身或 Oddle 的配送合作伙伴中自行选择配送方式，“这样，他们就可以更灵活地控制自己的配送开销。”

林泽延也透露，除了在外卖业务方面的支持，Oddle 接下来也会面向商家提供堂食解决方案，从而帮助餐厅更加全面地获取客户数据以对这些客户进行更好地发展和保留。

于此，不难发现对 Oddle 而言，外卖既可以是消费者的选择，也可以是商家的选择。当然，对这其中的任意一方而言，它都会有着不同的含义和解读。如笔者在此私以为这是一种 “附加题” 般的存在，而非一种非做不可的必答题。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

韩国软件公司 EnableWow 推出屏上移动演示实时应用 Showtap：Showtap 首创「可移动超链接触发器」（Movable Hyperlink Trigger），使得用户能够创建幻灯片并在其中插入内容。具体而言，用户可根据个人喜好，将可移动超链接触发器以及与之关联的各类内容（如图片、视频、网页等）随心插入幻灯片或图片上的任何地方。轻点屏幕，插入的内容即可随时显现或消失。随后，用户也可以移动浮现在屏幕上的内容，并调整其尺寸大小。



用户在一个触发器下可以插入多个内容，并通过轻触屏幕同时显示不同的内容。Showtap 也可以在一张幻灯片上同时显示多个内容进行对比——这一功能是 PPT、Keynote 和 Prezi 等其他所有主流演示应用所不具备的。



值得一提的是，Showtap 还配有视频录制功能，用户简单操作就可以制作出创意视频。EnableWow 表示，YouTube 播客和社交媒体红人们将从中体会到「前所未有的、美妙又惊喜的使用体验和产品价值」。

PayPal 将收购数字加密货币安全存储技术公司 Curv：PayPal 日前宣布将收购以色列数字加密货币安全存储技术公司 Curv，以加速和扩展其支持加密货币和数字资产的计划。

2020 年 10 月，PayPal 宣布承诺帮助塑造数字货币在未来金融服务和商业中所扮演的角色。为了推动该领域的持续增长和创新，该公司最近创办了专注于区块链、加密和数字货币的业务部门。Curv 将加入该团队，其技术专家团队将为 PayPal 增加技术专长。

专访 Oddle 联合创始人及 CEO 林泽延：自己的外卖业务应该让自己做主：根据中国饭店协会联合美团研究院发布的相关报告显示，截至 2019 年年底，我国外卖消费者规模约 4.6 亿人。这意味着，每三位中国人中就有一位点过外卖。同时报告也指出，2019 年我国外卖产业规模达 6535.7 亿，较 2018 年呈现 39.3% 的增长。而随着过去一年中疫情使得更多消费者接触到这一就餐方式以及生鲜百货等更多外卖品类的加入，不难发现，外卖行业正迎来新一轮的增长机遇。

当然不仅仅只是中国，外卖热潮在东南亚同样在如火如荼的进行中。在疫情、移动互联网、城市化进程三方的合力下，东南亚外卖行业的想象空间正在愈发庞大。据投资机构墨腾创投指出，2020 年东南亚外卖市场 GMV 增长近两倍，达到 119 亿美元规模。这时，面对日渐火热的东南亚外卖市场和这其中的众多选手，如何做好外卖便成为了餐饮商家们越来越需要直面的问题。

对此，Oddle 给到的答案是 “自己的外卖业务自己做主”。这家成立于 2014 年的新加坡初创公司主打为餐饮业商家提供外卖的电商与订单管理解决方案。此外，Oddle 也向这些商家提供运营、物流、数字营销等方面的端对端支持，让餐饮企业得以通过这些一体化的高性价比配送方案实现自身业务的无缝 “上线”。

印尼两大独角兽合并传言的背后，是东南亚对超级应用的信仰：上月早些时候，有消息指出印尼两大独角兽 Tokopedia 及 Gojek 正在商讨合并事宜。消息称，两家公司合并后的新实体估值预计达到 350 亿到 400 亿美元，其中 Gojek 的股东将对合并后的企业持有 60% 股份，剩余部分将为 Tokopedia 所有。到了本月初，有媒体称两家公司已经签署了相关的合并销售协议，并同时指出新的合并实体可能会在印尼证券交易所（IDX）上市。

如果得以成功上市，这个新的实体将成为 IDX 中继中亚银行（BBCA）和印尼人民银行（BBRI）之后市值第三高的上市企业。而最重要的是，这也将在印尼乃至整个东南亚范围内催生出一个超级 “超级应用（SuperApp）”。

当然，在东南亚，超级应用并不仅仅止于 Gojek 和 Tokopedia。对这里的企业而言，超级应用更像是一种信仰。以东南亚的独角兽公司为例，在这条道路上，包括 Grab、Traveloka 以及 Bukalapak 都在努力实现自身的这个 “小目标”。另一方面，在成熟企业层面，我们也可以看到 Sea Group 和 VNG 对自身业务范畴不断扩张的身影、这时，问题也就随之而来：为什么在超级应用在东南亚倍受青睐？为什么这里的巨头都在争先加入这场竞赛？