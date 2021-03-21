科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.03.15-2021.03.21）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

与上市企业不同，很少会有初创公司通过财报对外披露自身的具体经营状况和经营规划。这时，为了对这家私营企业进行评估，估值便成为了其中的一种方式。

不过，这对本周的关注焦点独角兽 Stripe 来说似乎没有那么完美的适用。本周早些时候，在完成一轮 6 亿美元的股权融资后，美国在线支付巨头 Stripe 的估值达到了 950 亿美元。这使得 Stripe 代替 Facebook（上市前）和 SpaceX（在 Facebook 上市后），成为了硅谷估值最高的初创公司。

在这个数字的背后，无论是从市场还是投资者的角度来看，这都是对 Stripe 的一种肯定。但在其 CFO Dhivya Suryadevara 看来，这些只是 Stripe 一时的机遇，而它的价值远超于此。她认为，选择对 Stripe 长期看好的投资者更为重要，“因为下一个十年会更加充满惊喜。” 从这一点来看，Stripe 的价值并不在于是一种暂时的体现。比起金钱尺度，时间尺度或许更能反映出它的真实价值。

当然，这也仅仅只是属于 Stripe 的故事，毕竟这样规模的企业并不是轻易就能成就。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Twitter 大中华区董事总经理蓝伟纶：2021 将是中国出海企业转型的好时机：作为中国企业出海合作的重要线上平台，Twitter 在充满不确定性的 2020 年既见证了其中的种种趋势，同时也有了许多新的收获。Twitter 大中华区董事总经理蓝伟纶近日表示，回顾这段 “黑天鹅” 频发的特殊时期，波动的局面再度强化了 Twitter 作为全球最有影响力的对话平台的地位。“对于海外用户，不管是最新的金融、经济、体育、娱乐新闻，还是大家都关心的疫情、疫苗进展的信息，Twitter 始终是他们了解最新趋势的首选平台。”

与此同时，当疫情导致封城、线下活动受限时，如何借助有影响力的线上平台建立强有力、有长期信任度的数字化形象，也就成为了全球品牌包括中国品牌亟待解决的一大考验。“过去一年里，我们观察到全球市场包括中国出海品牌在建立线上品牌阵地、与受众进行深度互动的需求更大了。”

复盘去年 Twitter 协助中国企业出海的经验，他看到，其中最大的需求增长还是出现在游戏和跨境电商领域。“这个结论不难理解。因为疫情，大家只好在家里玩更多的手游、线上购物，‘宅经济；应势兴起，相关需求增加了。我非常钦佩中国出海企业把握到这个趋势，加快手游产品的迭代速度，并攻克跨境电商物流方面的挑战。”

印度外卖独角兽 Zomato 或将于下个月提交 IPO 申请：据多家外媒报道，印度外卖独角兽 Zomato 正计划在 4 月份提交 IPO 申请，募资规模约为 6.5 亿美元。据知情人士透露，该公司很有可能在今年 9 月底前在孟买上市。目前这一上市计划仍在讨论中，具体时间和募资规模有待最终确定，且 Zomato 也尚未对此消息作出回复。

值得一提的是，Zomato 曾于去年 9 月份对外发布声明，称计划在今年上半年进行 IPO。

上月底，Zomato 刚完成一笔 2.5 亿美元的融资，这笔融资使得 Zomato 的估值从之前的 39 亿美元达到 54 亿美元。同时也有消息指出，Zomato 此后还将会被注资 2.5 亿美元（由蚂蚁集团和 Sunlight Fund 通过二次售股注入），这两笔共计 5 亿美元的融资将作为 Zomato 的 IPO 前融资。

Stripe：不只是 950 亿美元的估值猛兽：本周早些时候，在完成一轮 6 亿美元的股权融资后，Stripe 的估值达到了 950 亿美元。而这比该公司上一轮融资时的估值提高了近两倍，并且是发生在仅仅一年不到的时间内。去年 4 月份，Stripe 同样完成了一笔 6 亿美元融资，其当时的估值为 360 亿美元，包括 A16Z、General Catalyst、Google Ventures 及红杉资本对此参投。

最新的这笔融资主要由爱尔兰国家财政管理局（NTMA）、安联、富达国际、Baillie Gifford、红杉资本、AXA 提供。Stripe 表示，这笔资金将用来推动其在欧洲的扩张，这包括计划在未来五年内在都柏林办事处再雇用 1000 名员工。同时，这家美国在线支付巨头也将在今年晚些时候在巴西，印度和印度尼西亚市场推出服务。

值得一提的是，在达到 950 亿美元估值后，Stripe 也成为了硅谷估值最高的独角兽。排在这一身影背后则是上市之前的 Facebook 和 SpaceX，二者的估值分别为 800 亿美元和740亿美元。如果从全球范围内来看，Stripe 也来到了全球独角兽估值第三的位置，仅次于2000亿美元的蚂蚁集团和1800亿美元的字节跳动之后。