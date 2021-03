GSMA 发布了年度 《移动货币行业现状报告》(State of the Industry Report on Mobile Money)。报告揭示,新冠疫情期间移动交易量急剧增长,因为封锁措施限制了大众获得现金和访问金融机构的渠道。报告发现,2020 年全球注册账户数量增长 13%,超过 12 亿,是预测的两倍。增长最快的市场是政府为公民提供大量新冠疫情救助的市场。

为正规经济提供更多机会

为将新冠疫情的经济损失降至最低,许多国家政府向个人和企业发放货币支持。在新冠疫情期间,政府对个人的支付价值增加了三倍,移动货币行业与政府和非政府组织携手合作,迅速、安全、有效地向有需要的人群发放社会保护和人道主义款项支付。促进这种收入补贴直接支付是移动货币如何为服务欠缺社区提供金融生命线的一个示例。移动货币服务提供商还提供了实物支持,包括在机构柜台发放个人防护设备(PPE)和洗手液。

GSMA 首席监管官 John Giusti 表示:“我们发现,移动货币是在低收入和中等收入国家为女性扩大金融普惠性的有力工具。但是,今年的报告发现,在所有市场中,拥有移动货币账户的女性比男性仍然少 33%。GSMA 及其成员致力于通过消除阻碍女性访问和使用移动金融服务的障碍来弥合这一性别差距。”

弥补这个差距需要协作和一致的努力。许多提供商已承诺增加女性顾客的比例。应对这一问题的一种创新方法的例子是推出微型企业家产品,可用于女性商家和顾客占据多数的市场。

提高全球金融平等

全球每月通过移动货币服务以汇款形式发送和接收的金额超过 10 亿美元,这是有史以来第一次。在新冠疫情期间,尽管人们早先担心世界各地的失业人数增加和收入减少会导致交易量下降,但显然各种大移居在继续支持着家人和朋友返回家中。结果,2020 年的交易总价值增长 65%,达到 127 亿美元。

在努力实现可持续发展目标(SDG)过程中,GSMA 仍致力于降低国际汇款中国家之间的不平衡。根据 GSMA 的研究,移动货币为人们与重要财务资源的互联提供了实惠渠道。越来越多汇款组织与移动货币服务提供商之间建立起战略合作伙伴关系,从而加强了移动货币生态系统。

推动监管变革

新冠疫情给人们的生活带来不利影响并削弱了经济,因此监管机构采取了各种旨在减少这种影响的措施。该研究发现,新冠疫情给监管变革提供了新的紧迫性,以促进更大程度的数字化。许多市场提高了交易限额,以允许更多资金通过移动货币服务实现流动。此外,随着对非实物支付的需求增加,一些监管机构将移动货币代理商及其供应链归为基本服务。在整个新冠疫情期间,超过 50% 的移动货币服务代理商持续活跃,这对于服务的连续性和维持流动性至关重要。

虽然针对新冠疫情而做出的一些监管改革对客户和提供商来说都具有积极作用,但减免费用的实施和延长对移动货币服务提供商的核心收入流产生了负面影响。移动货币提供商主要依靠交易收入来维持业务。 监管机构受到强烈鼓舞与行业紧密合作,以确保可持续发展。