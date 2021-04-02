北京时间 4 月 1 日晚，怪兽充电正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为「EM」。怪兽充电共发行 1765 万股 ADS，发行价定为 8.5 美元/ADS，总发行规模为 1.5 亿美元。怪兽充电开盘价为 10 美元，较发行价上涨 17.6%，按照开盘价计算，怪兽充电市值 24.9 亿美元。

招股书显示，截至 2020 年 12 月 31 日，怪兽充电已经构建了包含超过 66.4 万 POI（点位）的共享充电网络，累计注册用户超过 2.19 亿，系统实时监测并处理超过 500 万共享充电宝的数据。

根据招股书披露的信息，2019 年和 2020 年，怪兽充电的营收分别为 20.22 亿元和 28.09 亿元，同比增长 38.9%；净利润分别为 1.67 亿元和 7540 万元，同比下降约 55%。

招股书显示，截止上市前的机构股东中，阿里持股 16.5% 为第一大股东，高瓴资本持股 11.7%，顺为资本持股 8.8%，软银亚洲持股 7.7%，小米持股 7.5%。

据悉，怪兽充电拟将 IPO 募集资金用于进一步的市场扩张，继续扩大重点商户网络，提高运营水平，加强技术能力，强化品牌，寻求战略联盟和投资机会并探索新商机等。