美国时间 4 月 14 号,加密货币交易所 Coinbase 直接在纳斯达克登陆上市,股票交易代码为 COIN。在上市之前,纳斯达克对 Coinbase 股票的参考价定为每股 250 美元。以此价格计算,在完全稀释的情况下,Coinbase 的市值将达到近 653 亿美元。到上市当日,Coinbase 开盘报价 381 美元。截止至当日收盘,Coinbase 的股价达到 328.28 美元,较参考价上涨约 31%,其完全稀释后的市值约为 860 亿美元。

根据 Crunchbase数据,至上市前,Coinbase 在超过 13 轮融资中共获得近 5.47 亿美元融资,该公司在于 2018 年的最新一轮融资中估值达 80 亿美元,包括 A16z、老虎环球基金、IVP、三菱东京日联银行等风投机构对 Coinbase 有过参投。

Coinbase 由 Brian Armstrong 和 Fred Ehrsam 成立于 2012 年,是当年 YC 的孵化项目之一。该公司主要通过旗下同名交易所为用户提供数字加密货币交易、储存、投资等相关服务,拥有 1250 名员工,业务范围覆盖全球 100 多个国家和地区。截止至 2020 年,Coinbase 的认证用户数达 4300 万,其 2020 年总收入达 12.8 亿美元,较上年增长增长一倍。此外,该公司的盈利状态也从 2019 年的亏损转为获得 3.22 亿美元的盈利。

随着近期以来数字加密货币的逐渐火热,Coinbase 也得到了显著增长,仅在今年第一季度期间 Coinbase 就获得了近 1300 万新增认证用户。与此同时,Coinbase 在于近日宣布的第一季度初步业绩上表示,公司在此期间的收入较去年同期相比增加了九倍之多,达到 18 亿美元,其净收入也从去年的 3190 万美元飙升至 7.3-8 亿美元之间。

CNBC 表示,Coinbase 估值的增长与加密货币价值的变化似乎很有关联,因为 Coinbase 上的绝大多数交易都为比特币和以太坊交易,后者的价格在过去一年间分别增长了 8 倍和 13 倍左右,这与 Coinbase 所呈现的增长趋势大致相似。而在上市之前,Coinbase 在二级市场的交易估值达到近 900 亿美元。

值得一提的是,在本次的上市中,Coinbase 选择了同 Spotify 和 Slack 相同的上市方式,即未经 IPO 而是通过直接上市的方式进行。Coindesk 认为,这种方式对 Coinbase 这样的加密货币行业企业来说非常适合。一方面,绕过这些知名投行机构作为承销代理可以显著降低其上市成本,并且可以节约大量的营销和咨询费用。另一方面,直接由市场自由定价的方式也较为符合加密技术开放透明的初衷。

当然,也有媒体表示,尽管 Coinbase 的上市对加密货币领域来说可以算得上是一种里程碑,但这一结果却是由传统的股票交易市场成就而来。而对于 Coinbase 的未来,福布斯则写道,早在 2013 年,Coinbase 网站的顶部宣传标语为 “欢迎来到金钱的未来(Welcome to the Future of Money)”。到了 2017 年,该标语已改成 “交易数字货币(Buy and Sell Digital Currency)”。现在则为 “交易加密货币(Buy and Sell Cryptocurrency)”——目前来看,对 Coinbase 的期待更多的是对比特币们作为一种不断升值的投机资产的期待,而非是来作为美元的替代。

截至今年 3 月 31 日,Coinbase 平台所托管的加密资产价值为 2230 亿美元,占加密货币市场的份额为 11.3%,而在 Coinbase 所托管的资产中,其中有近半数为来自相关机构。根据该公司财报显示,Coinbase 的 96% 收入来自用户交易加密货币产生的手续费,其中主要的交易货币是比特币,占 41%,其次是以太坊,其他的收入大多来自客户支付的加密资产托管费用。