科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.04.12-2021.04.18）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，有消息指出 Grab 正在以 400 亿美元估值与美国投资机构 Altimeter Capital 旗下的一家 SPAC 合并，以期在美国上市。同时，消息表示 Grab 已与 Altimeter 的 SPAC 达成协议，前者将从包括富达国际、淡马锡、贝莱德、PNB（Permodalan Nasional Bhd）等在内的亚洲和国际投资机构处筹集 40 亿美元资金。这里，我们也就趁着这个机会，简单聊聊了 SPAC 这一日趋火热的上市方式。

作为一种 “造壳上市” 的上市手段，SPAC 可以帮助上市企业节省下大量的准备时间和相关费用。同时，由于 SPAC 是直接创立一家仅有现金而无任何实际业务和资产的特殊目的收购公司），与其合并的上市企业也无需面临历史债务等问题。但值得一提的是，SPAC 通常有两年的收购期限，即 SPAC 在成立两年后如果没有被合并收购，其吸纳的资金将会归还投资人，且主导方需要支付一定的相关费用。反之，如果合并成功（也就意味着收购方成功上市），主导方则可以得到一定比例的股权奖励。

自 2020 年以来，这种造壳上市方式愈发受到资本市场的青睐。2019 年全球仅有 59 起共计 136 亿美元规模的 SPAC 借壳上市事件发生，到了 2020 年，该数字分别达到了 248 起和 834 亿美元（也有数字指出是 256 起和 793 亿美元）。截止至今年三月份，2021 年开年后则共发生了 264 起共计 794 亿美元的 SPAC 上市事件，其中有 257 家共计 784 亿美元的规模在美国交易所上市。

有人士指出，SPAC 的奖励机制实际上促进了主导资方机构盲目成立 SPAC 并肆意鼓动企业上市，而从数字上来看，这个明显过热的市场还在加速之中。当然，从市场的角度来看，这里的预期似乎足够乐观。具体如何，还待两年后来揭晓这个答案。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

微软以 197 亿美元收购语音识别技术公司 Nuance：微软宣布，将以 197 亿美元的价格收购 AI 语音技术公司 Nuance，以增强其在语音辨识方面的实力，并进一步扩大其在医疗保健市场的影响力。Nuance 在该市场销售许多产品。这笔交易的规模仅次于微软在 2016 年以 260 亿美元收购 LinkedIn 的交易。

Nuance 的 Dragon 软件最为人所知，该软件使用深度学习来转录语音，并通过适应用户的语音来提高准确性。Nuance 已将此技术许可用于许多服务和应用程序当中，其中包括苹果的语音助理 Siri。

Grab 即将通过 Altimeter 达成 SPAC 上市，400 亿美元估值书写史上最大空白支票公司交易：据路透社最新消息报道，东南亚共享出行及食品配送服务巨头 Grab 或将最早于今天宣布以 400 亿美元估值与美国投资机构 Altimeter Capital 旗下的一家 SAPC（特殊目的收购公司，主要用来帮助被合并方上市）合并，从而使其公开上市计划得以实现。据了解，合并达成后，这笔交易将成为有史以来规模最大的私人企业与空白支票公司之间的合并交易。消息人士表示，其 400 亿美元估值是基于股权价值的形式估算而来。

自 2020 年以来，通过 SPAC 上市的方式愈发受到资本市场的青睐。2019 年全球仅有 59 起共计 136 亿美元规模的 SPAC 借壳上市事件发生，到了 2020 年，该数字分别达到了 248 起和 834 亿美元（也有数字指出是 256 起和 793 亿美元）。截止至今年三月份，2021 年开年后则共发生了 264 起共计 794 亿美元的 SPAC 上市事件，其中有 257 家共计 784 亿美元的规模在美国交易所上市。有人士指出，光是目前已经存在的 SPAC 就代表着 3 万亿美元的次级资产即将上市，而且这个明显过热的市场还在加速之中。

自动驾驶公司图森未来登陆纳斯达克，市值超 84 亿美元：图森未来成立于 2015 年，提供计算机视觉为主的可商用 L4 级自动驾驶解决方案、高速场景及港内集装箱卡车的无人驾驶运输解决方案，其投资者包括新浪、英伟达、复合资本、治平资本、鼎晖投资、云九资本、UPS 等。招股书显示，2018 年至 2020 年，图森未来的营收分别为 9000 美元、71 万美元和 184.3 万美元；净亏损分别达 4503.4 万美元、8488.3 万美元和 1.77 亿美元。

去年 7 月，图森未来与美国卡车制造商 Navistar（纳威斯达）达成战略合作，共同研发 L4 级无人驾驶卡车，并争取在 2024 年前量产。

专访爱尔兰投资发展局中国区总监张哲伟：变局之下，企业出海的逆流而上：去年 8 月份，TikTok 表示将在爱尔兰投资 5 亿美元建立一个欧洲数据中心。该中心计划于 2022 年初投入运营，届时将被用于储存此前存储在美国的 TikTok 欧洲用户的数据。值得一提的是，这个数据中心也将是 TikTok 在欧洲的首个数据中心。当然，如果把时间线拉长，可以看到不仅仅是 TikTok，爱尔兰一直以来都深受国际巨头企业及新兴科技公司的青睐。从苹果到辉瑞再到 Facebook、从微软到亚马逊以及 LinkedIn，爱尔兰正在愈发成为企业国际化布局时的主要选择。

毋庸置疑，有着 “凯尔特之虎” 之称的爱尔兰拥有着全欧洲第二的人均 GDP，其经济增长率一度高居欧盟榜首。另一方面，“欧洲硅谷” 的称号也意味着这里的科技水平和企业质量达到了世界前列地位。再加上全欧盟最低的企业所得税税率等其它营商友好政策和环境因素，爱尔兰自然成为了企业投资发展的热土。

Grab 或将在新加坡二次上市：据路透社报道，东南亚共享出行巨头 Grab 正考虑在纳斯达克上市之后，再次于新加坡进行二次上市。本周早些时候，曾有消息指出Grab 正在以 400 亿美元估值与美国投资机构 Altimeter Capital 旗下的一家 SPAC 合并，以期在美国上市。

消息人士指出，在新加坡证交所上市后，Grab 所要面对的投资者基础将会更加稳固，因为该品牌的用户、骑手以及合作伙伴等受众主要是位于东南亚地区，后者则可以在很大程度上促进其股票的本地交易。目前这一计划正处于初期考虑阶段，尚不清楚 Grab 在本次二次上市中的融资规模目标以及具体上市时间。不过，有人士认为，Grab 目前拥有足够的现金储备，因而并不可能会在新交所的上市中设立太高的融资目标。

Coinbase 上市了，加密货币领域的 “里程碑” 却是由传统股市所书写：Coinbase 由 Brian Armstrong 和 Fred Ehrsam 成立于 2012 年，是当年 YC 的孵化项目之一。该公司主要通过旗下同名交易所为用户提供数字加密货币交易、储存、投资等相关服务，拥有 1250 名员工，业务范围覆盖全球 100 多个国家和地区。截止至 2020 年，Coinbase 的认证用户数达 4300 万，其 2020 年总收入达 12.8 亿美元，较上年增长增长一倍。此外，该公司的盈利状态也从 2019 年的亏损转为获得 3.22 亿美元的盈利。

随着近期以来数字加密货币的逐渐火热，Coinbase 也得到了显著增长，仅在今年第一季度期间 Coinbase 就获得了近 1300 万新增认证用户。与此同时，Coinbase 在于近日宣布的第一季度初步业绩上表示，公司在此期间的收入较去年同期相比增加了九倍之多，达到 18 亿美元，其净收入也从去年的 3190 万美元飙升至 7.3-8 亿美元之间。