2021 年 4 月，索尼集团公司和沃达丰德国公司在德国亚登霍文（Aldenhoven）的一个测试场上开始了 VISION-S 原型车的 5G 环境驾驶测试。

为了在实际环境中最大限度地发挥 5G 的性能，必须对天线形状和布局以及 TCU（车联网控制单元）中的调制解调器控制进行优化，以实现在跨基站行驶时也保持不间断的连接。在这个项目中，索尼将把多年来在智能手机研发中积累的，包括通信系统的硬件和软件设计、通信质量评价指标的制定以及现场测试中的传播特性分析等各种技术和专业知识，应用到了移动出行技术开发领域。

VISION-S 原型车配备了 5G 网络连接，这使得车载系统和云端之间保持持续连接以便同步数据和控制信号，并对系统进行 OTA 更新。索尼将进行驾驶测试，以验证从车辆获得的各种传感器数据低延迟地传输到云端以及从云端将实时控制口令传输到车辆的可能性，并通过验证和研发优化车辆的通信环境，即便它们在在高速运行当中。

沃达丰德国公司首席执行官 Hannes Ametsreiter 先生表示：“实时移动通信将汽车变成车轮上的数据库。在我们的 5G 移动出行实验室中，VISION-S 原型车学会了实时通信。我们与索尼一起，正在准备第一个 5G 原型系统，以便未来可以通过无线方式和简单的软件更新将新功能导入到汽车中。”