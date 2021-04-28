Google 母公司 Alphabet 发布了 2021 财年第一季度财报。报告显示，Alphabet 第一季度总营收为 553.14 亿美元，同比增长 34%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第一季度净利润为 179.30 亿美元，比去年同期的 68.36 亿美元增长 162%。

Alphabet 旗下 Google 部门的搜索及其他业务第一季度营收为 318.79 亿美元，高于上年同期的 245.02 亿美元；YouTube 广告业务营收为 60.05 亿美元，高于上年同期的 40.38 亿美元。

Alphabet 旗下 Google 部门的第一季度广告营收为 446.84 亿美元，高于上年同期的 337.63 亿美元；Google 云业务营收为 40.47 亿美元，高于上年同期的 27.77 亿美元；Other Bets 业务营收为 1.98 亿美元，高于上年同期的 1.35 亿美元。

Alphabet CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示：“在过去的一年里，人们转向 Google 搜索和许多在线服务以获得信息、保持联系和享受娱乐。我们继续专注于提供值得信赖的服务，帮助世界各地的人们。我们的云服务正在帮助大大小小的企业加速数字化转型。”

Alphabet CFO 露丝·波拉特（Ruth Porat）表示：“第一季度 553 亿美元的总营收反映了在线消费者活动的增加和广告商收入的广泛增长。我们对 Google 云的持续动能感到非常高兴，该季度营收为 40 亿美元，反映出 GCP 和 Workspace 的优势和机遇。”