国内首家光量子芯片和光量子计算机公司「图灵量子」近日宣布完成近亿元人民币天使轮融资，本轮融资由联想之星领投，源来资本、中科神光、前海基金、小苗朗程跟投。本轮融资将用于光量子计算芯片以及光量子计算机的研发。

「图灵量子」起源于上海交通大学集成量子信息技术研究中心，研究团队同时在在光量子信息和光子芯片领域深耕十余年，具有深厚的技术积累和突出成果。产业化团队同时汇聚了来自英国牛津大学、英国谢菲尔德大学、英国帝国理工学院、美国加州大学伯克利分校，上海交通大学、清华大学、中科院等国内外大学的学者和工程师。

随着集成电路技术逐渐接近原子极限，量子计算被认为是后摩尔时代最具潜力的破局者。相比经典电子计算机，量子计算可以提供指数级的算力提升，从而突破目前日益复杂的金融模型计算、生物医药、材料设计和人工智能等领域的算力瓶颈。

「图灵量子」在成立之初即确立了通用量子计算机的长期研发目标。团队认为，实现通用量子计算机有三个前提——百万量子比特的操纵能力、低环境要求、高集成度。而光量子路径是唯一能够满足这些条件的技术体系，是通向大规模通用量子计算的最可行路径。值得注意的是，目前量子计算行业融资额最高的硅谷创业公司 PsiQ，亦采用了光量子技术路线。

通用量子计算机必须要具备百万级别的量子比特数，并可以对其进行操控和自动纠错。光量子具有的相干时间长、可纠缠、稳定性高等特点，正好满足了这个要求。特别是，光量子可在室温下实现作用，而不需要超低温的大规模极端制冷设备，为其广泛和通用的应用建立了基础。同时，基于图态和簇态的通用量子计算方案也为光量子技术路线提供了成熟的理论支撑。

另一方面，「图灵量子」团队认为，集成度高也是实现通用量子计算的前提。量子计算的实现，不能脱离现有大规模的半导体工艺。沿用成熟的 CMOS 半导体制程，光量子芯片可以实现大规模的生产和制备。以光子芯片为基础进行的快速试错和迭代，为技术成熟和低成本制造提供基础。

「图灵量子」已经具备国际领先的光量子芯片研发能力。团队经过多年积累，自力更生，掌握了自主知识产权的三维和超高速光子芯片核心技术和工艺，可以完成光量子计算芯片从设计、流片，到封装测试，再到系统集成和量子算法实现的全链条研发。目前，已有大量的量子算法内核在光量子计算芯片上得到了实现。

「图灵量子」创始人金贤敏教授，博士毕业于中国科学技术大学，并曾在牛津大学进行光量子芯片和量子计算的研发，期间同时获欧盟授予的玛丽居里学者和牛津大学沃弗森学院学者。回国以来，金贤敏教授组建了光子集成与量子信息研究团队，致力于量子信息技术的芯片化集成化研发，带领团队先后在 Nature、Science 子刊以及 Physical Review Letters 等顶级期刊发表了数十篇高影响力文章。

金贤敏教授表示：“量子计算的产业化要以产业应用为核心，敬畏市场，注意沿途下蛋。随着量子计算技术和光量子集成能力的持续演进，混合光量子计算架构、光子计算、以及人工智能光子处理器会展现出巨大的能量。「图灵量子」将在业内领先的研发团队带领下，持续深耕光量子计算领域，努力推动和引领光量子计算实用化和产业化。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。