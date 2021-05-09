中小企业是每一个国家经济发展的基石所在。从小吃餐饮到日常百货再到工业建材，它们出没于生活中的每一个角落，并在这些领域扎根立足。而这在印尼尤为如此。当然，在印尼，它们有一个更加别致的称号——“warungs”。

目前，印尼有超过 6400 万家 “warungs”，共计提供了 1.17 亿个工作岗位，占据当地总劳动力的 97%。根据印尼人民银行（BRI）的数据，这些中小企业为印尼贡献了 61% 的 GDP。

可以看到，中小企业在印尼经济中发挥着至关重要的作用。而除了推动这个群岛的经济增长，中小企业还通过为当地人口创造了大量的就业机会，成为了当地重要的社会包容工具。然而，随着疫情的爆发，这些助力也都陷入了困境。

一项涉及当地 20 万家中小企业的调查报告发现，疫情发生后，调查中有 23% 的企业出现了营业额下降的状况，19% 的企业在分销和获得运营资金方面遇到问题。而亚洲开发银行（ADB）的调查也显示了类似的状况——30% 的印尼中小企业面临本地需求降低的问题，48% 的企业受疫情影响而暂时关闭。

尽管印尼政府已经拨出 185 万亿印尼盾用于支持中小企业的复苏，但要使这个备受打击的行业恢复，还有更多的行动亟待付出。

如今，印尼中小企业对贷款和信贷服务的需求出现了前所未有的势头。目前，当地银行贷款总额中只有 20% 分配给了中小企业（尽管它们对国内生产总值的贡献率为 61%）。这种不合理的分配不仅阻碍了这些小企业的发展，同时也使得经济的恢复和增长受到影响。虽然当地政府已承诺到 2024 年时会把这一数字提高到 30% 以上，但在更多中小企业倒闭之前，印尼政府需要实施更多的短期措施。

当然，不难发现中小企业无法获得银行贷款的原因是在于这些企业及其所有者的财务状况不明确，这阻碍了银行对其偿还贷款能力的判断。不过，如果可以为银行提供更多关于中小企业及其业主财务健康状况的信息、帮助它们进行信用评估、建立更丰富的评判基础，这一问题也并非无法解决。这时，开放金融（Open Finance）便成为了这一情况下的利器。

开放金融通常是指一种能够与金融机构之间进行金融数据交换的许可策略，它可以让现有的金融机构和金融科技公司均能跨平台访问维度更加丰富的消费者金融数据，使得使公司能够更好地了解用户，并为其提供更多服务。

基于开放金融，银行和借贷平台可以以更快、更准确的方式对贷款人进行信用评估。通过访问他们的现金流报表，贷款方能够更清楚地了解中小企业在偿还贷款上的真实水平。此外，这些贷款机构也可以分析中小企业主的财务和身份数据，从而掌握其财务状况，并确定是否存在潜在的抵押品来配合贷款。而最重要的是，这也为中小企业开辟了更多的信贷来源，帮助它们缓解当下的财务困难。

举例来说，此前可能会有一家 “warung” 因银行无法获得其收入和现金流情况而被银行拒绝提供商业贷款。然而，在开放金融和更加开放的数据接口（比如接入了这家企业的电子钱包提供商的数据库）的帮助下，银行则可以对其现金流和交易进行掌握。假如银行能够发现这家企业有大量的经常性收入来源，为其提供贷款的可能就得以存在。鉴于印尼中小企业对当地劳动力和经济的巨大影响，印尼金融机构和监管机构需要接受开放金融，切实为当下中小企业的存续提供更多行之有效的解决方式。

本文发布于 TechNode Global，原作者 Tun Yong Yap 为印尼开放金融 API 平台 Finantier 的团队成员，Finantier 主要向东南亚金融服务机构提供基础架构及相关数据产品等方面的支持。