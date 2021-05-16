科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.05.10-2021.05.16）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，有消息传出印度金融科技初创公司 BharatPe 即将完成一轮由老虎基金领投的超 2 亿美元融资，而这会使其估值翻倍，达到近 20 亿美元规模。

除了会让 BharatPe 成为独角兽企业（具体来说是印度今年以来的第 13 家），这其中最重要的一点也在于，对老虎基金来说，这家对印度情有独钟的美国风投机构也将迎来其今年在印度投出的第 9 家独角兽企业。

目前老虎基金已经在印度投出了超 20 家独角兽企业。不过如咨询机构 Praxis Global Alliance 指出，在不久的将来，印度预计将会出现 30 多家独角兽，而这其中老虎基金有参投 5 家企业。因此，接下来老虎基金在印度的独角兽名录上有望再出现 5 位新增。

另一方面，如此前本栏目曾指出，老虎基金在今年 4 月份时曾宣布完成了一笔 67 亿美元规模基金的募资。有报告预测，这笔基金中将会有超过 30 亿美元的部分用于投资印度初创公司。结合老虎基金在印度一贯激进但目前尚处于一个新的起始阶段的态势来看，未来，老虎基金很有可能会在印度 “制造”（或 “参与制造”）出更多的独角兽企业。而这也将再度印证此前的这一说法：没有老虎，就不会有印度今天的风投生态。

尽管这是一种夸张性的描述，但不可否认老虎基金在印度科创生态的发展进程中起到了很大的推动作用。当然，在老虎基金的背后，包括 Steadview Capital、Prosus Ventures、Falcon Edge Capital 以及谷歌（Google Ventures）在内，更多的 “老虎” 也正在加入这一阵营，不断地推动上文中的这句话从历史更加变成现实以及未来。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

对话 UT 斯达康创始人陆弘亮：关于孙正义、关于阿里、关于中国无线通讯事业的一些往事：近日，本文作者 Adam Bao 有幸采访到了中国电信行业的先驱人物、UT 斯达康创始人陆弘亮。陆弘亮不仅叱咤圈内，同时也是软银中国（SBCVC）的奠基人之一（软银中国曾为阿里巴巴提供了 1800 万美元的启动资金）。此外，他也与软银创始人孙正义（Masa Son）有着多年的深厚友谊，而二人相识的经历可以追溯到他们的大学时期。

彼时，陆弘亮在加州大学伯克利分校附近的一家冰淇淋店担任夜班经理。有天晚上，孙正义到这家店里，要求店员在提供冰淇淋时要按照他的要求多放奶昔，否则就不付钱。在这件事情解决之后，这两位拥有相似文化背景（都能讲日语）的人士很快成为了朋友。此后，陆弘亮也成为了孙正义的第一个创业项目的合作伙伴。孙正义在这个项目中发明了一台有声翻译机，并随后以 170 万美元的价格把项目卖给了夏普。再之后，便是孙正义一路创办软银···这些众所周知的故事了。

本次，陆弘亮向笔者分享了他的一些个人故事、他在与孙正义合作中的感受、以及他把无线通信服务带到中国这段历程中的一些点点滴滴。

Gojek 获印尼移动运营商 Telkomsel 3 亿美元追加投资：据外媒报道，印尼共享出行服务独角兽 Gojek 于本周一获得了当地移动运营商 Telkomsel 3 亿美元的追加投资。早在去年 11 月，Telkomsel 就对 Gojek 投资了 1.5 亿美元。当时，双方在协议中指出 Telkomsel 可以选择以后再注入更多资金，本次的新资金便是协议的一部分。

另一方面，本次新融资也正值 Gojek 与当地电商巨头 Tokopedia合并之际。据了解，Gojek 和 Tokopedia 的合并正在进入最后阶段，他们已在 4 月初获得了投资方的批准。一位知情人士表示，两家企业预计最迟在 6 月底达成合并协议。当这笔 180 亿美元规模的合并达成后，一个涵盖网约车、食品配送、数字支付、电子商务等领域的名为 “GoTo” 的新印尼科技巨头将由此诞生，而 GoTo 最终会走向上市（很有可能在印尼和美国双重上市）。

印度电商巨头 Flipkart 计划开放一轮 10 亿美元上市前融资：据 TechCrunch 报道，印度电商巨头 Flipkart 正计划在 IPO 前的一轮融资中筹集 10 亿美元，这将使得其估值达到 300 亿美元。不过，有人士表示，这笔融资很有可能不是 Flipkart 在 IPO 前的唯一一轮融资，Flipkart 希望就此次融资扩大自身规模，而该公司还有着更多的价值尚未释放。

有媒体指出，这次融资主要会向新投资者开放，但 Flipkart 也已就此向 GIC 以及卡塔尔投资局等现有投资者进行了沟通。据了解，除这两者外，沃尔玛、老虎基金、腾讯、微软、eBay、Accel 等均对其有过参投。

对话萃弈陈传洽：智能大屏风口下，数字化营销的挑战和机遇：2020 年期间，在美国，智能大屏所能触达的美国家庭数首次超过传统有线电视，成为广告主与消费者建立沟通的重要渠道，并且不断被营销人员所重视。萃弈在报告中指出，其智能大屏流量库存现可覆盖的美国家庭数量已超过 8400 万，广告主们表示 2021 年将会重点关注智能大屏营销。市场调研机构 eMarketer 估计，到 2024 年，全球数字广告市场总支出将从 2020 年的约 3330 亿美元增加到 5260 亿美元。

萃弈中国总经理陈传洽（Calvin Chan）向动点出海透露，从观察到的数据来看，在萃弈的报告中，37% 的受访者打算聘请智能大屏营销专家，另有 55% 的受访者表示他们将进行调整，以确保内部团队能同时覆盖传统有线电视以及智能大屏广告这两个渠道。当然，机遇往往也是伴随着挑战的出现而出现。对选择加入智能大屏营销的企业或品牌而言，接下来，这一领域中将会面临更加激烈的竞争，如何在其中开展有效的数字营销活动便成为了从业人员的关键命题。

BharatPe 即将成为印度新晋独角兽，但这样的 “Soonicorns” 还有 34 家：据 Entrackr 报道，印度金融科技初创公司 BharatPe 即将完成一轮 2 到 2.5 亿美元规模的融资。这轮融资由老虎基金领投，融资后，BharatPe 的估值有望达到 18 至 22 亿美元之间的范畴，成为印度今年以来的第 13 家新晋独角兽，并且也是老虎基金今年在印度投出的第 9 家独角兽企业。

今年以来，印度科技创投生态异常繁荣。咨询分析机构 Praxis Global Alliance 曾在近期指出，未来 5 个月内印度最多将新出现 5 家独角兽企业，并且这一数字很有可能在不久的将来达到 35 家。该机构把这些企业称之为 “Soonicorns”，即待独角兽企业。Praxis 表示，在这些 Soonicorns 中，金融科技领域的初创公司最多，为 15 家。其次则是医疗健康、线上食品杂货、以及物流配送等领域。根据 Praxis 的报告，在这 35 家企业中，老虎基金参投的企业达 5 家（不含 BharatPe）。