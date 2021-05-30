科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.05.24-2021.05.30）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

近几个月以来，印度科技创投生态的表现相当值得关注。

一方面，我们可以看到在老虎基金、软银资本等国际知名风投巨头的入局下，印度独角兽企业迎来了爆发式增长期，仅在 5 个月内便出现了 14 家独角兽（第 14 家为本周的 Zeta）。另一方面，受疫情的影响，印度本土企业也纷纷迎来了新的蓝海，如本周的 Paytm——与疫情相关的支出极大刺激了印度当地数字支付的发展，作为结果，今年的前三个月是 Paytm 有史以来表现最好的季度。同时，Paytm 也即将以 30 亿美元的 IPO 问鼎印度 IPO 规模之最。

此外，也有着像 Koo 这样的本土企业。在印度政治形势愈发收紧的当下，随着 Twitter、Facebook 在审查举措的影响下举步维艰，这些由曾经的巨头所打下的市场份额也正不断为 Koo 所收纳。作为印度当地的 “国民企业”，Koo 也在更多当地高层的支持下成为一种默认的主流/优先选择。

从这些企业的身影中，不难发现它们所指向的是一个这样的事实，在内外双重因素的影响下，印度的科技创投生态已经进入了快进阶段。而从目前来看，这一阶段还会持续一段不短的时期。

当然，作为全球第二大智能手机市场以及成为拥有超 6 亿互联网用户的全球第二大互联网大国，印度显然拥有与之匹配的互联网发展潜力，但近期的爆发却使得这种力量成为了一种不可忽视的存在。在笔者看来，这才是这些事件背后值得关注的重点，并且在之后会随着更多相关事件的出现而更加得到印证。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Zeta 获软银领投 2.5 亿美元 C 轮融资，成为印度今年以来的第 14 家独角兽公司：印度金融科技初创公司 Zeta 在本周一表示，已经在其 C 轮融资中筹集 2.5 亿美元。这轮融资由软银愿景基金（2 号）领投，现有投资者 Sodexo 参投。本轮融资后，该公司的估值达到 14.5 亿美元，成功跻身独角兽之列。

据了解，Zeta 为印度迄今继 B2B 电商平台 Moglix 之后的最新新晋独角兽。上周，Moglix 宣布在其 E 轮融资中获得 1.2 亿美元融资，使得其估值突破了 10 亿美元大关。而另一方面，Zeta 也是软银今年在印度投出的第二家独角兽公司。今年 4 月份时，印度社交电商平台 Meesho 在软银领投的 3 亿美元融资中获得 21 亿美元估值。

目前，除BharatPe之外（BharatPe 的独角兽轮融资尚未正式完成），加上 Zeta，印度今年以来已经出现了14 家独角兽公司。

Aventura 计划在北欧交易所上市，帮助更多海外品牌进入中国市场：帮助海外品牌进入中国市场的电商及品牌加速器 Aventura Group 近日宣布，计划以发行 B 股的方式在斯德哥尔摩的纳斯达克第一北方增长市场（Nasdaq First North Growth Market）交易所登陆上市。

Aventura 表示，就本次上市而言，公司计划发行 1820 万瑞典克朗的股票，其中 80% 的部分将用于合资投资，剩余的 20% 则将进行团队规模的扩大，从而为更多的客户提供服务。据了解，本次的认购期已于今年 5 月 19 号开始，至 5 月 31 号结束。根据 Aventura 提供的数据，目前该公司已经收到 1370 万瑞典克朗左右的认购承诺。其在交易所的首日交易预计将在 6 月 14 日展开。

Aventura 是一家由瑞典企业家创立、总部位于上海并且在中国香港和斯德哥尔摩均设有办公室的电商及品牌加速器，主要帮助海外品牌进入中国的电商消费市场发展。该公司目前拥有 85 名员工，可以在品牌营销、销售管理、电商运营、物流等多个方面为客户提供支持，为其提供一站式的解决方案。Aventura 向动点出海指出，自 2011 年成立以来，Aventura 已与 200 多个国际品牌合作。

Paytm 计划 11 月上市，30 亿美元规模 IPO 将成印度之最：据彭博社报道，有知情人士指出，印度在线支付巨头 Paytm 将在今年下半年进行 IPO，计划筹资 2180 亿卢比（约合 30 亿美元），而这将成为印度有史以来最大的 IPO。

据悉，Paytm 计划将于 11 月左右在印度上市，其目标估值约在 250 亿至 300 亿美元之间。知情人士表示，Paytm 董事会计划在本周五举行会议，以正式批准 IPO。如果成功的话，Paytm 的 IPO 规模将超过印度煤炭（Coal India Ltd.）。后者在 2010 年筹集了超过 1500 亿卢比，是印度迄今为止最高的 IPO。

Paytm 曾获得伯克希尔·哈撒韦公司、软银与阿里等投资者的支持。目前，该公司的估值为 160 亿美元，是印度估值最高的初创公司。

获老虎基金 3000 万美元领投的 “印度版 Twitter”Koo 希望成为世界头号的社交媒体平台：据印度媒体报道，本周早些时候，印度社交媒体平台 Koo 获得一轮 3000 万美元增长轮融资。这轮融资由老虎基金领投，未来资产、IIFL 及现有投资者 3one4 Capital、Blume Ventures、Accel 参投。尽管该公司尚未公布其在这一轮投资中的估值，但有知情人士称，Koo 在本次融资中的估值为 1.5 亿美元。

Koo 成立于去年 3 月，有着印度版 Twitter 之称。Koo 支持英语及其他 6 种印度当地语言。据 TechCrunch 表示，Koo 的用户界面、logo（Koo 的 logo 为小黄鸟）和社交分享机制与 Twitter 惊人地相似。目前，Koo 的平台上拥有超 600 万用户。Koo 曾在本月时曾指出，其目标是希望达到 1 亿次下载。

Koo 的联合创始人兼首席执行官 Aprameya Radhakrishna 在本次融资中表示，希望 Koo 在未来几年内发展成为世界上最大的社交媒体平台之一，而老虎基金是实现这一梦想的不二合作伙伴。