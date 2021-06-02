在全球疫情的影响下，不论中国还是全球其他地区，K12 教育 PC 都成为了最大的需求点。2020 年， K12 购买人群占整体零售市场的 22.8%，占比是 2019 年的 5 倍。

IDC 研究发现，随着信息技术逐步渗透教育市场并成为标准课程，K-12 对智能终端设备的需求呈现出低龄化趋势，教育学习类终端设备在孩子进入小学阶段后需求上升明显。IDC 预计，到 2024 年，K12 学生 PC 将占据零售市场近 25% 的市场份额。

从全球市场来看，除学生自主购买的其他教育类 PC 产品的增长，搭载了 Chrome OS 的教育 PC 在 2020 年的同比增长率就达到 94.5%。全球如欧美地区会由学校统一给学生配置 Chromebook，低配置并且价格低廉，学生可以在学校或在家使用，这种电脑依托于云端进行信息管理等，学校可以统一进行学习内容下发、设备管理和更新。一部分家长也会再为学生单独购买一台家用电脑进行轻娱乐活动。

相对于全球其他一些地区，中国 K12 市场对电脑的需求又有所不同。中国 K12 学生的电脑主要由家长购买，且使用场景较多时间是在家上网课或者做作业，同时部分家长也会兼顾学生进行一些编程相关内容的课外练习，或看电影玩游戏等轻娱乐内容。而这些功能通常由一台电脑实现，并且高中以下学生的电脑购买决策者主要为学生家长。

IDC 通过调研发现，对中国 K12 家长来说，他们对电脑有特定的一些需求，如屏幕、画质是否能够形成视力保护；摄像头、音质是否清晰；触屏功能满足孩子网课需求；学习软件是否兼容适配，运行良好，满足学习需求；性价比及家长控制功能均有较大诉求。同时随着学生年龄增长，学生会更多的参与到购机决策中，并对性能配置，可移动性的需求逐步提高，对品牌和外观也会产生更多的偏好。

从市场品牌来看，目前 K12 学生电脑市场中，联想凭借其小新系列产品占据最大市场份额，在 2021 年第一季度占 37.3% 的市场；戴尔凭借其 Inspiron 系列也收获了 10.8% 的市场份额，排名第二；华硕凭借其高性价比的产品位居第三。从产品类别看，其主要以 15-18mm 的轻薄本为主，且以 4000-6500 元人民币为主流价位段。但由于缺乏专属产品，市场格局仍充满变数。