新能源车市场是一块让人垂涎的巨大蛋糕，围绕着这个蛋糕，聚集了各行各业的菁英，包括智能手机厂商、代工厂商、软件厂商、硬件厂商等等，他们都想从中分一杯羹。不过还好，这个市场足够巨大，市场也处在纷争之中，并没有出现定势的局面，一切都充满变数，你所要做的就是带领最强的队伍，秉持最坚决的信念，拿下市场份额。

在原本的领域，吉利做为中国传统的汽车制造商，已经取得了一定的成就和地位。而百度，一向被人默认为中国的科技巨头，也在软件领域有所建树。而新能源车市场，这个巨大的市场，单凭这两家的力量，还不足以打造优秀的产品，吸引足够多的目光，所以两家选择走在一起。

集度认为智能化存在着极大的机遇

集度认为，未来 3-5 年电动车的竞争核心是在「智能化」方面。智能化的竞争不仅仅是产品形态的竞争，也是整个电动汽车底层技术的竞争，从汽车的底盘、电机、硬件控制器，甚至到 OS 以及应用层面，从下至上都将重构，这样的重构会让未来智能化的竞争变得更加高效、更加激烈。

集度同时认为未来 3-5 年的「智能化竞争」，也可以看做「无人化竞争」。但在无人化的竞争中，智能化是一座必不可少的桥梁，因为智能化会对整个智能汽车在底层的软硬件、平台技术带来变革。

拿智能手机的发展历程做类比，手机的竞争从完全只是硬件的竞争变成生态的竞争，这意味着一家手机公司在芯片、OS、云端大数据分析（AI）、用户生态等各个方面都需要有很强的竞争力，才能在现代的竞争中保持不败之地，而这些同时也变成了手机科技公司的核心竞争力。

集度认为智能化的核心是高端的技术生态，而这些技术生态又深入地融合到现在的智能汽车中，比如底盘、平台等等能够深入地跟电动车技术融合，这将是未来 3-5 年之内电动车或者智能电动车行业竞争最核心的竞争力。

集度产品的设计将秉承三个 DNA 理念

集度产品设计理念，大概分成了三个部分，并将其真正注入到产品当中去。第一部分我们的设计理念就是 ROBOTIC，机器人化。把一个车从冰冷的机器变成懂你的车，可以跟你交互、可以跟你更智能去交互，可以了解你日常的使用习惯，能够帮着你定制更好的体验，这是我们在整个产品设计过程中深度去思考的，甚至在外观、内饰以及内外交互上面我们都会有非常多的创新。

第二个方向是 EMOTIONAL，情感化，还在不断地探索和摸索，希望用户能够实时感知到这辆车在照顾你。所以这也是集度现在整个产品设计的一个方向上非常重要的一部分。

第三部分是 FUTURISTIC，未来主义。在设计上面要尽可能多的去体现这种未来的科技赋予这个产品所带来的质的改变，所以集度会把未来感这样的设计理念注入到整个产品的设计 DNA 中，希望这款车将来开到街上时，大家能够一眼就认出这是集度造的车，代表下一代智能汽车的设计理念。

集度的首款产品会偏年轻化并定价 20 万左右

集度希望最早期的这帮用户是偏年轻化的群体，而且对科技产品非常喜欢。同时会兼顾一些对女性用户的考虑，标签是年轻化群体，90、95 后是主力用户，对科技产品非常喜爱。并且基于 Apollo 的自动驾驶能力，核心主打的也是自动驾驶产品，集度非常有自信，把产品体验和能力做到整个市场最好。

百度的 Apollo 在未来智能车时代是一个开放的平台，同时吉利 SEA 浩瀚平台在底盘或者平台化方向上也是一个开放的硬件平台。集度会跟吉利共同开发一个完全面向 L4 的智能化架构——JET。基于 JET 架构，集度会开发一个基于这套 SOA 的软件架构，同步与 Apollo、吉利共同去开发。

这个架构完全把 Apollo 现在最先进的能力与吉利的平台无缝整合到一起去。基于这个架构，在软件层面、应用层面能够快速迭代。而集度的工作就是为了打通 Apollo 承载到 SOA 上面所出现的问题。可以把 JET 看作未来智能汽车的一个神经系统，这样的神经系统是为了将来有更智能的「大脑」搭载到车上的时候驱动整个车而准备的。

目标主力消费群体是 90、95 后，售价将高于 20 万。概念车最早于 2022 年北京车展时亮相，外型与量产版会有 90% 的相似度。目前规划是在第一款车上市之后，每年推出一款新车。在销售渠道上，集度偏向自建，但同时也考虑其他新模式。

所以，我们会在明年四月份的北京车展上看到集度交出来的首个答案。毫无疑问，中国的新能源市场，又将迎来一个重量级玩家。