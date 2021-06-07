6 月 7 日，由广东省农业农村厅、广州市农业农村局指导，广州市增城区人民政府主办的 “万荔挑一，独爱增城——2021 广州（增城）网络荔枝节暨增城荔枝品牌发布会” 于上海世博展览馆正式启动。

增城区农业农村局党委书记、局长冯德毅，上海市农业农村委产业发展处（国际合作处）二级调研员何春来，（请增加其他领导）、本来生活网运营中心总经理卞宁、流通企业负责人等各界人士出席活动，并共同见证 “2021 增城网络荔枝节” 的盛大启幕。

增城荔枝沪上行，“2021网络荔枝节” 隆重启幕

“中国荔枝看广东，好吃荔枝在增城”。增城荔枝，向来是消费者心中高端荔枝的代名词。恰逢 2021 季增城荔枝上市，“万荔挑一，独爱增城——2021 广州（增城）网络荔枝节暨增城荔枝品牌发布会” 于上海召开，旨在进一步弘扬增城荔枝文化，推动增城荔枝在上海消费市场的知名度和影响力。

发布会上，增城区农业农村局党委书记、局长冯德毅致辞，并就增城荔枝的种植情况、产业发展等发展做出介绍。他指出，增城地处粤港澳大湾区核心区域被誉为 “珠三角的翡翠绿洲”，是著名的荔枝之乡，增城既是中国特色农产品优势区，也是广东省内首个入选国家重要农业文化遗产的荔枝产区。近年来，增城区将荔枝产业高质量发展作为一项重要工作，真抓实干，通过一些政策引导及产业部署，推进增城荔枝产业绿色发展。

上海市农业农村委产业发展处（国际合作处）二级调研员何春来围绕上海消费市场特性及加强区域合作进行致辞。他指出，上海作为国际化大都市，是我国重要的生鲜农产品消费市场，国内外高端生鲜农产品云集。要打开上海乃至长三角地区市场，要做好做优做强荔枝品质外，还要进一步打响增城荔枝品牌。“增城荔枝是万 ‘荔’ 挑一的佳品，这是非常符合上海及长三角地区生鲜农产品消费市场需求的，我相信增城荔枝一定受到消费者的喜爱，走进长三角，走向全国。” 何春来表示。

伴随《荔枝红了》增城荔枝品牌宣传片的播放、主持人进一步从增城荔枝发展史、品种优越性等对增城荔枝做深入推介。作为全国著名的荔枝之乡，增城荔枝以品种多、品质优、口感佳和历史悠久而驰名中外。截至目前，增城荔枝现有种植面积 18.38 万亩，栽培品种 70 多个，其中增城挂绿、桂味、糯米糍、水晶球、甜岩、仙进奉等优质荔枝品种种植面积超过 12 万亩，且挂绿、北园绿、水晶球、仙进奉、甜岩为增城特有特优的品种。

值得一提的是，“增城挂绿”、“增城荔枝（桂味、糯米糍、仙进奉、水晶球）” 在 2012 年就被国家质检总局评为国家地理标志产品。2016 年 “中国荔枝邮票” 首发仪式在挂绿母树旁举行，此举标志着 “增城荔枝” 已成为一张靓丽的国家名片。

在本次发布会现场，各方领导、媒体、现场品鉴者等共同见证 “2021 年增城网络荔枝节” 的盛大启幕。

发展增城荔枝特色，助推区域品牌化升级

“南州荔枝无处无，增城挂绿贵如珠”。增城荔枝栽培历史极其悠久，自晋代开始便有文献记载。作为 “中国荔枝之最”——挂绿的故乡，增城荔枝以栽培历史最悠久、文化底蕴最深厚、栽培枝术最完整、优质品种最多而冠绝群荔。

如今，荔枝产业已成为增城乡村振兴发展版图里一扇明亮的窗口，为进一步推动荔枝产业发展，增城区投资 2.8 亿元重拳打造省级荔枝产业园，合力推动荔枝产业大发展，让乡村振兴成果惠及更多农民。

此外，增城区在打造区域荔枝品牌的道路上，探索出一条现代农业品牌户的特色道路。通过大力建设精美荔枝果园、推广精细技术、传承荔枝文化、创建荔枝品牌等，成功助力增城荔枝区域品牌的打造及全国范围内品牌力量的提升。

从 1992 年开始至 2020 年，增城已连续举办了 29 届 “增城荔枝文化旅游节”，该节庆成为增城最具魅力的文化名片和记忆乡愁；2012 年，增城荔枝、增城挂绿荔枝获评国家地理标志产品；2017 年，增城荔枝、增城挂绿荔枝获评广东省名特优新农产品（区域公用品牌）；2018 年，成功注册 4 个国家地理标志证明商标，唱响增城荔枝品牌；2019 年，“增城荔枝” 被评为全国名特优新农产品；成功入选广东省第一批特色农产品优势区和中国第三批特色农产品优势区，提升增城荔枝的知名度和影响力；2020 年, 增城荔枝荣获 “2019 中国绿色农业十大地标品牌” 称号；增城荔枝栽培文化系统为全省首个入选国家第五批重要农业文化遗产的荔枝产区，实现品牌再提升。

未来，增城将建设一个荔枝产业园、二个荔枝特色小镇、五个荔枝专业村、一批优质荔枝标准化示范基地，组建产业联盟，全方位为产业赋能，推动增城荔枝产业高质量发展。