北京时间 6 月 11 日晚间，在线招聘平台 BOSS 直聘正式登陆纳斯达克市场，股票代码 “BZ”，发行价为 19 美元/ADS，位于拟定发行区间顶部。上市首日开盘价 33.5 美元每股，较发行价 19 美元上涨 70%，截止收盘，BOSS 直聘大涨 95.79%，报 18.2 美元，市值达 148.78 亿美元。

“我相信 BOSS 直聘在美国成功上市之后，会有长期优异稳定成长的表现”，纳斯达克证券交易所中国区首席代表郝毓盛表示，BOSS 直聘的成功上市，对近期受市场波动影响的中概股上市进程是一个巨大的振奋。

“我们有幸生在一个有九亿工作者，有 4000 万企业的快速发展的国家，赶上了技术革命和创业迸发的时代，因而有了生存与发展的土壤和空气”，BOSS 直聘创始人、董事长兼 CEO 赵鹏认为，上市是一家公司的成人礼，未来公司对社会公众，对用户都肩负着更大的责任。

“我们坚信，这个行业归根到底要服务于人”，赵鹏在上市活动上表示，未来 BOSS 直聘将持续推进技术投入与产品创新，努力服务更大数量的中国中小微企业与长尾工作者。

据招股书介绍，该公司具有行业开创性的直聘模式，提升了企业招聘与个人求职效率。直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。

在中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低的背景下，直聘模式为中小企业主提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本乃至零成本的招聘服务，为中小企业招聘的社会难题提供了切实有效的解决方案。

截至 2021 年 3 月，BOSS 直聘共拥有 1300 万认证企业端用户，服务 630 万家认证企业。在 BOSS 直聘服务的企业中，其中 82.6% 为中小企业。

直聘模式拓宽了在线招聘服务的增量市场。招股书显示，BOSS 直聘营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行单次小额采购，也可以在线下签订大额、长期的服务合同。

截至 2021 年 3 月底的 12 个月内，BOSS 直聘服务了 289 万家付费企业。2020 年，BOSS 直聘实现营收 19.4 亿元，同比增长 94.7%；2021 年一季度，BOSS 直聘营收达 7.9 亿元人民币，同比上涨 179.0%。

来自全球的多家投资机构有意以 IPO 价格购买至多价值 2.75 亿美元的 ADS：其中，瑞银资产管理 (UBS AM）和新加坡主权基金新加坡政府投资（GIC）分别有意购买至多 1 亿美元的 ADS，阿联酋主权基金穆巴达拉投资公司（Mubadala）则有意购买价值 7500 万美元的 ADS。老股东红杉资本与老虎环球拟在此轮 IPO 中分别增持 1 亿美金。

据公开信息，BOSS 直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV 纪源资本、和玉资本、红杉资本、华映资本、顺为资本等。