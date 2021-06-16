据外媒报道，老虎基金正在与印度二手车交易平台 Spinny 进行洽谈，计划对其领投一轮 1 亿美元的融资。如果这轮融资得以顺利进行，Spinny 的估值将达到 8 亿美元，较上一次融资时呈翻倍增长。有消息人士指出，这轮谈判现已进入最终阶段，预计交易将会很快完成。

Spinny 曾在 4 月初获得6500 万美元 C 轮融资，这轮融资由 General Catalyst 领投，Arena Holdings、Think Investments、Fundamentum Partnership、Elevation Capital 等参投。当时，Spinny 在这一轮融资中的估值为 3.5 亿美元。而该公司在一年前的融资估值为 1.5 亿美元。

目前，除老虎基金的计划融资之外，Spinny 已获得近 1.2 亿美元融资。

Spinny 由 Niraj Singh、Mohit Gupta、Ramanshu Mahuar 于 2015 年创立，是一家以用户为中心的二手车交易平台。该平台主打 O2O 机制，即用户在线上选择心仪汽车，在线下完成最终购买。而一旦当用户完成预定操作，Spinny 也会通过其银行合作伙伴为用户提供贷款服务。据了解，Spinny 在印度的 9 个城市地区展开业务，并计划在今年底前再新进入 5 到 6 座城市。该公司表示，其平台每月销售汽车可达 1500 辆，并以 15-16% 的月增幅稳步增长。

值得一提的是，Spinny 平台上汽车的平均售出价格区间为 40 到 45 万卢比，是其竞争对手的 2 倍左右。作为结果，其月营业额能达到 10 亿卢比，实现 1 到 1.5 亿卢比的月利润。

Spinny 和 Cars24、CarDekho 共为印度三大二手车交易平台。有媒体指出，目前尚不清楚谁将成为这个领域的赢家，但从资本市场的角度来看，印度的二手车交易市场还有很大的空间，可以容下 2 名选手的存在。其中，谁可以提供最好的客户体验，并且能够解决用户的资金问题，谁就能从这场竞争中会获胜。

据悉，Cars24 最近的一笔融资发生在去年 11 月，该公司在这一轮融资中获得 2 亿美元融资，并因此成为独角兽企业。除常规机动车辆之外，Cars24 平台的在线交易业务也包括二手二轮车辆。此外，Cars24 也在为用户提供金融借贷服务，而 Cars24 自身也获得了 NBFC 牌照。据了解，Cars24 在印度 35 个城市地区展开服务，其年交易量达 20 万辆。

对于 CarDekho 而言，本周有消息称该公司正在进行一轮 1.5 亿美元的融资谈判，且很有可能借此突破 10 亿美元估值大关。CarDekho 是 Girnar Software 旗下的汽车门户网站，其二手车在线交易平台的推出时间并不久。Cardekho 目前在 3 座印度城市展开二手车电商业务，该公司计划到 2022 年 3 月将业务扩展到 20 个城市地区，其目标是希望在自身平台上实现 4000 到 5000 辆的月销量。

有数据指出，目前印度市场的二手车年交易量达 440 万辆左右。到 2026 年，这一数字预计将达到翻倍增长。

今年以来，老虎基金在印度的投资动向颇为频繁。半年时间里，该机构已经投出了 9 家独角兽企业，并且接下来预计还将有 5 家左右的已投企业会成为独角兽公司。