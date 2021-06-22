前程无忧日前宣布，已与 Garnet Faith Limited 签署最终的 “协议与合并计划”（合并协议）。根据该协议，Garnet Faith Limited 将与前程无忧合并，并入前程无忧。该交易为前程无忧估值约 57 亿美元。最终，前程无忧将被一个投资者财团以每股普通股（每股普通股代表 1 股 ADS）79.05 美元的现金收购。

该投资者财团成员包括 DCP Capital Partners II, L.P（及其附属投资机构）、Ocean Link Partners Limited（及其附属投资机构）和前程无忧 CEO 甄荣辉。此外，前程无忧最大股东 Recruit Holdings 也参与了交易。

该投资者财团拟通过财团特定成员提供的现金、前程无忧若干股东的股权出资，以及 18.25 亿美元的特定承诺定期贷款收益，为此次合并提供资金。

根据董事会成立的独立特别委员会的一致推荐，前程无忧董事会已批准该合并协议，并建议公司股东投票批准该交易。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下，就合并协议的条款进行了谈判。

交易预计于 2021 年下半年完成。交易完成后，前程无忧将成为一家私人持股公司，其美国存托股（ADS）将从纳斯达克精选市场退市。