近日，猎聘迎来公司十周年纪念日（6 月 18 日），发布了《中国人力资本生态十年变迁白皮书（2011-2021）》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》显示，2014 年起至 2020 年，互联网行业人才需求指数连年位居第一，运营需求指数位居前二，就业机会向好；从 2014 年起，互联网大厂逐渐成为揽才大户，也成为人才最青睐的对象，从 2011 年到 2020 年企业发布的招聘薪资来看，薪资整体处于逐年增长态势，从 2011 年的 10.68 万元上升到 2020 年的 16.35 万元，其中 2017 年的企业招聘薪资涨幅最大，为 10.32%。

一、热门行业：从2014 年开始，互联网行业需求指数连年位居第一

从猎聘平台 2011 年到 2020 年各细分行业需求指数排名前五的情况来看，互联网/移动互联网/电子商务的需求指数在 2011 年、2012 年、2013 年分别位居第五、第四、第二，位次连续上升；到 2014 年至 2020 年，连续七年位居第一，且互联网需求指数在持续上升中，从 2011 年的 3.04 上升到 2020 年的 5.88，这说明该行业有极大的人才吸纳空间。

2011 年，随着移动互联网的崛起和互联网+的兴起，互联网行业发展迅速，成为创业、创新的新高地，也成为资本市场关注的热点，释放出巨大的就业机会。从 2011 年至 2020 年的技术热点来看，均与互联网行业息息相关，而对于互联网相关产业的发展，国家及各级政府一直积极扶持、大力发展，因而该行业对人才的需求非常旺盛。

值得注意的是，房地产开发/建筑/建材/工程行业的排名和需求指数也处于总体上升趋势。其排名从 2011 年的第四名，上升到 2012 年的第一名，此后就一直位列前三。其需求指数从 2011 年的 3.04 上升到 2020 年的 5.67。房地产是国民经济支柱产业，过去十年间，该产业从黄金十年进入白银十年。全国城镇化的不断深化推动着房地产的发展，而席卷全国热点城市的 “抢人大战” 助推了新进人口对租住房的需求。因而在这十年间，各大城市的房价经历了几轮大涨，一定程度上刺激了该行业的发展。近年，在国家 “房住不炒” 的政策下，该行业已进入健康有序的发展轨道，将来仍有望成为吸引人才的热点领域。

二、热门职能：从2014 年开始，运营职能需求指数连年位居前二

从过去十年互联网/移动互联网、电子商务行业的需求指数 TOP5 来看，互联网行业的核心职能技术、产品、运营和设计均有体现。具体来看，2011 年、2012 年，测试的需求指数位居互联网行业第一，从 2013 年到 2018 年，后端开发连续六年位居第一。值得注意的是，运营的位次过去十年间不断提高。2011 年，运营尚未进入前五；2012 年，运营位居第四，2013 年排名第三，2014 年到 2018 年连续排名第二；从 2019 年到 2020 年，运营位居第一。运营的需求指数从 2012 年的 2.22 上升到 2020 年的 4.94。

从核心职能的排名变化可以看到，这是一个重运营的时代，通过运营不断增强用户黏性，维护品牌美誉度，并持续向市场发声。

三、热门公司需求与人才求职意向

1、2014 年起，互联网大厂逐渐成为揽才大户

从过去十年猎聘平台上的公司需求指数排名前十的情况来看，2011、2012 年以各类传统行业的公司为主，2013 年上榜公司比较多元化，前十公司涵盖了矿业、投资、汽车、通信、互联网、教育等领域。2014 年，阿里巴巴开始登上人才需求指数榜单第一，此后至 2020 年连续几年基本上都是位居前列。从 2015 年开始，其他互联网头部企业腾讯、京东、美团（北京三快在线科技有限公司）、字节跳动等纷纷跻身前列。而这些公司均在行业内外具有较大的影响力，业务体系庞大，因而对人才的需求较大。

公司的变化一方面也反映了行业的变化，互联网头部公司成长非常迅速，短短几年内从榜上无名到长期位列前茅，彰显了互联网行业的强大实力。

2、2014 年起，互联网大厂成为人才最青睐的对象

从过去十年猎聘平台人才求职意向指数排名前十的公司来看， 2012 年、2013 年前十公司以传统行业知名企业为主。从 2014 年开始，求职意向指数位居第一的公司出现大厂身影。此后几年间，互联网大厂的数量逐渐增多，名次也更加靠前。

在需求指数公司排名中，阿里巴巴自 2014 年之后的几年中基本上都是位列前茅。而在人才的求职意向指数排名中，位居第一的公司基本是大厂之间轮流坐庄。2014、2015 年是阿里巴巴，2016 年位居第一的是乐视；2017、2018 年是京东；2019 年、2020 年分别是阿里巴巴和字节跳动。这表明求职者对互联网公司择业意向趋于多样化。

三、十年间企业招聘薪资情况

从 2011 年到 2021 年企业发布的招聘薪资来看，薪资整体处于逐年增长态势，从 2011 年的 10.68 万元上升到 2020 年的 16.35 万元。企业薪资的上涨一方面反映了企业用工成本增加；另一方面企业吸引求职者加入的重要筹码，一定程度上也体现了企业聘请人才的诚意。

过去十年总体而言，国民经济处于稳步运行中，技术的发展、政策的支持为行业和人才发展创造了较为良好的条件，企业有意愿拿出利润的一部分邀请优秀人才加入，为自己创造更多的增长点和财富。

从过去十年企业招聘平均年薪的涨幅变化来看，十年间均有不同幅度的涨幅。其中涨幅在 2017 年达到峰值，比 2016 年上涨了 10.32%。2018 年的涨幅较低，为 0.83%。薪资的涨幅因素很多，既受大环境影响，也受行业环境和公司环境、个人因素的影响。自 2017 年之后，企业招聘平均薪资涨幅滑落到十年间的谷底，为 0.83%。2018 年全球经济面临下行压力，一些互联网金融类的公司暴雷，波及相关行业，导致一些企业业务停滞、运转陷入困境，因而给整体企业招聘薪资带来一定的冲击。

2019 年后，企业招聘薪资开始触底反弹，呈上升趋势。其中尤为难得是，在 2020 年全年被疫情笼罩的情况下，企业招聘平均薪资仍出现了 2.64% 的涨幅。在疫情之年，全社会在党和政府的领导下，齐心协力保就业、稳就业，排除种种困难，为 2020 年全年 GDP 首次突破 100 万亿大关做出了自己的贡献。

通过回顾十年招聘市场的机会可见，互联网相关行业的工作机会较多，而互联网需求的重点逐渐从技术转向运营。在选择公司方面，人才的求职意向逐渐倾向于互联网，在大厂之间，人才的选择更加丰富。比较过去十年的薪资，企业招聘人才的成本逐年上涨，对于人才的投入力度加大，这充分证明了 “人才是企业的核心竞争力” 成为全社会的共识，企业愿意吸引更优秀的人才，而优秀的人才也更青睐具有巨大发展潜力和未来的公司。

随着未来科技及信息的快速发展，从创业公司成长为明星公司的路径有望大幅缩短，从而出现更多的互联网新秀，为社会创造新的就业机会。未来一段时间，就业市场上会出现新旧明星公司共存、竞争与合作并存的局面。这将为行业的升级提供动力，同时也为求职者提供更多的就业选择权。