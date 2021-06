一站式数字技术学习平台极客邦科技近日宣布已于去年获得 7000 万元 B 轮融资,投资方为阳光保险。元启资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于市场推广、学习 SaaS 平台升级和内容持续研发等方面。

极客邦科技成立于 2014 年,前身是成立于 2007 年的 InfoQ 中国,运营 InfoQ 中文站、QCon 全球软件开发大会、ArchSummit 全球架构师峰会等会议业务。极客邦科技于 2017 年底推出极客时间产品,正式进军在线职业教育,2018 年也获得了由得到和乐元素等公司参与出资的月恒资本的 A 轮投资。在 2019 年,极客邦科技推出了极客时间训练营和企业学习 SaaS 平台,完成了 To C 和 To B 的闭环。极客邦科技的目标是整合全球优质 IT 学习资源,帮助技术相关人群和企业的学习和成长。

极客邦科技提供两大类产品:

第一块业务是极客时间 to C 在线教育,包括了几十元到 300 元的专栏课,也包括了 3000-5000 元客单价的线上训练营,并形成了低客单价课程积累付费用户量和口碑,向高客单价课程导流的获客模式。

第二块业务是极客时间 to B 企业培训,包括了智能学习 SaaS 平台、独家版权课程、各类技术大会(如前文所提到的 QCon、ArchSummit)以及学习运营服务,为企业提供完整的 “测学练考评” 一体化的数字化人才学习解决方案,能同时覆盖企业里从基础员工到 CTO 级别技术管理人才的所有学习需求。

极客邦科技通过上述模型验证了整个大的链条:与技术圈专家一起打磨最优质的课程,同时研发智能化和游戏化的学习平台,然后销售给 C 端个人用户和 B 端企业。截至目前,极客邦科技的 C 端注册用户数超过 160 万人,付费企业客户数达到 2000 家,客户包括华为、美团、建信金融、银联、中原银行、上汽、西门子、欢聚集团等。

对于极客邦科技的优势,创始人兼 CEO 霍太稳表示:“首先是我们有多年积累的社区,InfoQ 可以天然接触最前沿的技术,能感知哪些技术最受用户欢迎;其次是把平台上最优秀的专家引进一起共创内容;最后是强调实践驱动,能根据开发人员需求去优化内容。”

团队方面,极客邦科技很早就建立了合伙人模式,目前公司有四个基石合伙人和多位事业合伙人。创始人兼 CEO 霍太稳于 2007 年创立 InfoQ 中国,2014 年创立极客邦科技,2015 年发起 TGO 鲲鹏会,2017 年和王坚院士发起 2050。

作为投资方,阳光保险表示:“极客邦科技在 2017 年底推出在线 IT 培训课程产品,与公司长期所从事的 IT 媒体和技术峰会运营服务的能力和资源积累一脉相承。我们看好国内企业的数字化转型的大趋势,而数字化人才和团队的培养是企业数字化转型过程中的一个非常核心且长期的课题。极客邦科技的课程内容、智能学习 SaaS 平台、媒体资讯和行业技术峰会服务构成了一整套企业数字化能力提升解决方案,我们坚信公司在助力企业数字化转型过程中可以提供长期价值。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。