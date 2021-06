近日, ONES 宣布连续完成 3 亿人民币 B1、B2 轮融资,新投资人包括 XVC、软银中国,源码资本,老股东五源资本连续四轮支持。此前 ONES 曾获得五源资本、华创资本、嘉御基金的数轮投资。本轮融资资金将用于加强产品研发及服务投入,扩充人才,“打造超一流团队,进一步巩固 ONES 在国内研发管理赛道的领军地位”。

ONES 成立于 2015 年,是一家研发管理解决方案提供商。ONES 旗下有 8 款专业研发管理产品,贯穿研发全生命周期。2020 年,ONES 收购国内团队协作工具 Tower,进一步拓展业务版图,覆盖小团队到中大型团队,提供各类项目管理场景到专业研发管理的一站式解决方案。

在海外,研发管理工具已经广泛应用。Atlassian 市值高达 600 亿美元,旗下 Jira、Confluence、Trello 等产品已充分验证了其对企业软件生产的重要价值。2020 年,ONES 收购 Tower 被认为是「Jira +Trello」的国内版组合,能够为初创团队到超大型集团提供更综合的项目管理能力,全面提升企业数字化管理水平。

目前,ONES 的客户包括小米、招商基金、浪潮软件、中国电信、贵州茅台、上汽等。

ONES 创始人兼 CEO 王颖奇表示, “软件工业需要先进的管理理念和管理工具,ONES 将继续专注软件研发管理赛道,推动中国软件工业的快速发展”。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。