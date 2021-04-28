据印度时报报道，印度外卖独角兽 Zomato 已于今日向孟买市场监管机构提交了 IPO 申请，计划募资 11 亿美元（825 亿卢比）。据了解，如果这一募资计划得以顺利进行，这将是印度今年以来规模最大的一笔 IPO。此外，如果该公司得以成功上市，Zomato 也将成为印度首家在国内上市的大型互联网消费企业。

动点出海曾于上月中旬报道了Zomato 正考虑于 4 月份进行 IPO，并希望在 IPO 中募资 6.5 亿美元。本次消息则证实了这一报道，而 Zomato 在募资规模上有所更新，并已于上周在其董事席位上新增了5 位成员。

根据 Zomato 本次提交的文件显示，本次 825 亿卢比募资由 750 亿卢比的新发股票及 75 亿卢比的售出股权构成，后者将为其投资方 Info Edge 出售提供。据悉，Info Edge 目前持有 Zomato 约 18.5% 的股份，价值 727 亿卢比。

目前，Zomato 已经获得近 15 亿美元融资，估值达 54 亿美元，其上一轮 2.5 亿美元融资发生在今年 2 月末（老虎基金提供 5000 万美元）。在此之前，曾有消息指出 Zomato 将在这一轮 2.5 亿美元融资的基础上继续募资 2.5 亿美元（现已更新为 2 亿美元），这笔资金将由蚂蚁集团和 Sunlight Fund 通过二次售股注入。据了解，两笔共计 4.5 亿美元的融资也将作为 Zomato 的 IPO 前融资。不过，迄今为止并未有任何消息指出其第二轮募资有任何新的落地动向。在本次 Zomato 正式提交 IPO 申请后，有媒体认为第二轮 IPO 前募资将会使 Zomato 的 IPO 规模减少，很有可能达不到 11 亿美元。

Zomato 由 Pankaj Chaddah 和 Deepinder Goyal 于 2008 年成立，与 Swiggy 并列为印度两大外卖巨头，其业务范围包括食品配送（主营）、餐厅点评、杂货配送（于去年推出但不久后关闭）、云厨房、餐饮食材供应等多个方面，有着 “印度版大众点评+饿了么” 之称。

根据该公司最新公布的财报数据显示，其 2020 年财年营收达 260.4 亿卢比，较 18 年财年的 46.6 亿卢比增长超 5 倍。但与此同时，Zomato 的亏损也在逐年增加，其 18、19、20 年的亏损额分别为 10.69 亿卢比、101 亿卢比、以及 238.5 亿卢比。尽管疫情为该公司创造了良好的增长机遇，但 Zomato 也表示，其成本将会随着时间的推移继续增加，并且由于未来将会有大量的投资用于促进业务增长，亏损将会继续延续。

在 Zomato 本次提交的 IPO 文件中，该公司称将会把 IPO 资金的 75% 用于促进其业务增长，这包括吸引客户、改善其交付系统的基础技术架构、以及进行战略收购（Zomato曾于去年初收购了 Uber Eats 在印度地区的业务）等方式。

据了解，蚂蚁集团曾为 Zomato 的第一大股东，为其提供了超 4 亿美元的资金。不过，前者也在不断减小持股份额（并且也体现在其它投资过的印度公司中），如上文中提到的二次售股计划。只是，目前来看，这一过程显然还有相当漫长的距离。根据 Zomato 的最新股东名单，蚂蚁集团目前仍持有 Zomato16% 的股份（Alipay SG 持有 8.3%，Antfin SG 持有 8.2%），为其第二大股东。