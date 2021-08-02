为了进一步促进康复技术转化和资源共享，更好推动康复医疗事业高速发展，以创新科技、创新思维提升康复医疗行业技术服务水平，推进康复事业发展，7 月 31 日，第二届康复与辅助技术论坛在上海举行。此次会议由中国健康促进基金会、长三角智慧康复专科联盟联合主办，上海傅利叶智能科技有限公司协办。同期举办了长三角智慧康复专科联盟学术年会、第四届基层社区康复创新服务与能力建设院长研讨会，议题更丰富，联动更广泛。

十九届五中全会作出了全面推进健康中国的战略部署，实施积极应对人口老龄化的国家战略。中国健康促进基金会常务副理事长兼秘书长徐卸古在致辞中指出，康复医学与临床、保健、预防称为四大医学，大力推动康复医学的创新发展既是全面推进健康中国建设的需要，也是国民的一种期待。本次会议关注当前康复医学发展的重点问题，具有很强的现实针对性，会议开得很及时。

全新发布里程碑式成果 三维上肢康复机器人改写康复体验

上海傅利叶智能科技有限公司在大会正式发布了 ArmMotus EMU（简称 EMU）三维上肢康复机器人，由傅利叶智能和墨尔本大学机器人实验室联合打造。傅利叶智能仔细评估用户对于上肢康复训练的期待和需求，经过复杂的 3D 建模，不断打磨和创新，最终实现从实验室原型到实际产品的落地，标志着国际产学研合作的又一个里程碑，我国在康复机器人领域迈入领跑阶段。

不同于外骨骼形态或平面形态的上肢康复机器人，EMU 基于末端控制，技术含量高，研发难度大，是中国在该领域首次取得突破性成果。EMU 采用了傅利叶智能自主研发、行业领先的力反馈技术平台，以柔顺力学、弹性力学等模拟治疗师手上的力道。通过实时渲染，在直线、平面以外，EMU 提供了丰富的三维空间上肢训练动作轨迹，让康复动作变得更 “立体”。性能超强的 EMU，就像身边的治疗师一样，引导使用者完成各种复杂的康复训练。

傅利叶智能集团总裁顾捷透露，“以前大家觉得三维机器人技术含量高，操作比较复杂，能做的团队也很少，从而阻碍了三维机器人的研发。”EMU 的设计采用了手术机器人专用钢丝，以及创新的线驱传动方式，搭配混合串并联杆结构，应用轻量化的碳纤维材料，从而减小了机器人运动中的惯量和摩擦力。软硬件协同发力，让 EMU 实现了更加轻盈灵敏、高度柔顺的训练效果，在性价比方面也很优越，“大概相当于国外同类产品的三分之一”，顾捷这样介绍。

“多年前一次偶然的机会，我在墨尔本大学实验室看到了一个木头做的原型。” 顾捷讲述了 EMU 研发背后的故事，墨尔本大学实验室受限于工程迭代、产品转化等困难而无法完成的梦想，由傅利叶智能发动强大的研发团队，历经无数次迭代，将木制的简单构想，最终变成了完美的产品。

EMU 还可以支持双上肢协同训练和镜像运动训练，进一步丰富了康复训练方案。传统康复训练中过于枯燥重复的训练动作，导致患者难于长期坚持，而康复机器人的游戏设定彻底改写了康复场景。EMU 配套了魔幻厨房、乒乓作战等游戏场景，模拟挥拍击球、炒菜颠勺等动作，带给用户趣味十足的康复训练。

ExoMotus M4 是下肢康复机器人的迭代升级产品，经过人机工学的精细优化，M4 模拟的步态更加真实。人走路的时候重心是 S 形，走路的舒适性取决于重心的调控，升级的 M4 为患者带来舒适性更强，便捷性更佳，操作更简单的康复体验。

M4 应用了 Amber 公司的一体化仿生机器人关节，该关节将智能驱动、编码器、高扭矩密度电机、工业级谐波减速器等有机结合，打造出更轻量化的产品，为用户带来更加正确的步态姿势，提供更高效可靠的步行辅助训练，在行走训练过程中可实时提供动态减重，加速下肢功能的恢复进程。

脑机接口 柔性外骨骼 未来黑科技走进现实

本次大会汇集了前沿顶尖康复专家，交流科技创新成果，探讨资源合作，为康复技术的进步开展联合攻关，贡献智慧和力量。北京小汤山医院康复中心主任武亮发表了《基层康复信息化建设及居家康复 APP》的研究，南方医科大学南方医院康复医学科主任刘刚则分享了《运动功能评估的研究及应用》，美国巴洛神经康复中心康复技术部门经理 Trent Maruyama 报告了《康复领域机器人的应用和未来的发展方向》。

脑机接口技术实现人类与机器的 “心灵感应”，进而操控机器，这种科幻场景正在慢慢走进现实。针对非侵入式脑机交互技术在康复领域的应用，来自国内外的专家展开探讨。西安交通大学腾飞教授、陕西省数字医疗器械与仪器国际联合研究中心主任徐光华发表了主题为《脑机交互与脑控康复机器人应用》的演讲。将脑机交互应用于康复机器人，徐光华形容，“相当于为大脑中枢神经到肢体动作的运动指令环路铺路搭桥，利用脑机交互技术将被破坏的神经环路重建起来。”

来自英国帝国理工学院的神经康复工程系主任 Dario Farina 教授，分享了可穿戴、非侵入式的人机接口与脊髓运动神经元的对接技术。他指出，“与大脑活动相关的神经元可以被健康人群用来控制机械臂，这种构想被证实是有可能实现的。”

瑞士苏黎世联邦理工学院运动与感官实验室主导人 Robert Riener 教授，在《仿生柔性外骨骼用于运动康复》的演讲中，探讨了柔性外骨骼的实用性，他肯定了柔性外骨骼具备的轻便、舒适度高、可以长时间使用等优势，同时也指出具有支撑力不强等缺点。

顾捷表示，随着中国在智能康复领域的崛起，有望实现弯道超车。“作为中国在康复机器人领域的头部企业，傅利叶智能有责任担当重任，我们希望去引领康复市场的技术发展，促进专家学者交流沟通。”