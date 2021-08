近日,杭州笨马网络技术有限公司(下称 “PerfMa 笨马网络”)宣布完成由博华资本领投,老股东高瓴创投跟投的亿元级 B 轮融资。该公司今年 1 月完成 1.5 亿元人民币 A++轮融资。

PerfMa 笨马网络成立于 2017 年 9 月,是国内首家专注 IT 系统稳定性保障的企业,其初创团队都来自于蚂蚁金服。该公司致力于打造一站式 IT 系统稳定性保障产品解决方案,专注于性能评测与调优、故障根因定位与解决,为企业提供一系列技术产品与专家服务,提升 IT 系统的研发效率与运行质量。

PerfMa 笨马网络创始人兼 CEO 李嘉鹏表示,本轮融资资金将主要用于优秀人才的引进、产品矩阵的研发,以及市场拓展等方面。“未来,PerfMa 将秉承技术创新驱动美好未来的使命,持续布局整个 IT 系统稳定性保障产品矩阵,致力成为领先的泛运维领域 IT 系统稳定性保障基础设施软件提供商,更好地为国内外各类企业服务,帮助其在实现业务快速发展的同时,不再为 IT 系统稳定性担忧。”

成立不到 4 年时间,PerfMa 笨马网络的服务已覆盖金融、零售快消、运营商、能源电力、航空物流、生产制造、第三方支付等多个行业,国泰君安、兴业证券、平安证券、东方证券、招商银行、光大银行、太平洋保险、恒生电子、南方电网、翼支付、易宝、爱马仕、丝芙兰、达美乐等公司皆与 PerfMa 达成了深度战略合作。

针对客户在 IT 系统稳定性领域的难题,PerfMa 提供的从社区到产品、再到服务的一站式 IT 系统稳定性保障解决方案,满足了降本增效、降低 IT 系统稳定性隐患、保证前端服务效果以创造更大商业价值等需求。此外,据了解,PerfMa 也对旗下多款产品进行了国产化适配及探索性测试,以加快对国产化平台的兼容性适配。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。