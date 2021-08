汽车行业 “软件定义汽车” 的转型浪潮中,软件和数字化服务在车辆中的分量逐步放大,智能汽车成为了继智能手机之后,又一个万亿级的软件产业风口。

车企从汽车制造商向出行服务商转型,需要新型供应商

过去十几年,汽车行业存在巨大挑战,车企收入模式单一,依赖整车销售收入和利润,经营模式上依赖经销商渠道,随着竞争加剧,整车利润持续下滑。与之形成鲜明对比的是,车主消费在持续升级,每年新车超 2000 万台,存量 2.7 亿台,车主用车直接消费每年 2-3 万元,自驾出行等衍生场景消费 3-5 万元,全生命周期价值巨大,而一直未与车企形成关联。

随着车联网的发展,2021 年上半年,汽车前装联网率已经超过 65%, 数字化车主服务时代已经到来。汽车已不仅仅是代步工具,而正在演化为第三生活空间和数倍于手机价值的超级终端,车机也成为继电脑、智能手机、互联网电视之后的 “第四块屏”,汽车承载的服务将更加丰富。汽车产业软件和服务收费能力也在持续上升,中国车联网及车主增值服务市场已达万亿级规模,未来,服务份额将远超传统硬件份额。

面对行业大势和机遇,车企将逐步打破过去主要靠卖车盈利的单一商业模式,进而建立与用户的长期服务模式,通过运营 “私域流量”,持续挖掘用户价值,实现从汽车制造商到出行服务商的转型车企。以软件和服务为核心价值的特斯拉、蔚来、小鹏、理想等新造车势力入局,剑指车主全生命周期运营。蔚来汽车市值一度位列中国品牌第一;特斯拉市值更是数倍于丰田,跃居世界第一。传统车企感受到前所未有的压力,也在加快转型,迎头赶上。

然而,不同于手机市场,汽车市场车企份额更分散,大多数车企市占率仅有个位数,所以,单一车企的用户规模有限,不能有效聚合更加分散的服务生态资源。同时,车企要掌控品牌车主全生命周期运营,但囿于百年汽车产业链固有体制,绝大部分车企和传统车机和 TSP 供应商缺乏 C 端用户运营基因,又忌惮互联网巨头切走自家用户,车企迫切需要新型供应商,既具备优秀的 C 端用户运营能力,又能站在车企品牌的立场提供专业服务。汽车行业一定会出现一家聚焦前装服务生态聚合和车主用户运营的平台级公司。

为车企挖掘私域流量价值,创造第二增长曲线

面对行业的机遇和车企的需求,以 “让车更智能、让车主生活更愉悦” 为使命、定位汽车品牌车主服务运营商的极豆科技,凭借专业的互联网用户运营能力和汽车前装服务能力,顺应 “软件定义汽车”、“软硬分离” 的大趋势,自 2018 年开始进入前装市场,服务中高端品牌,专注软件生态和车主服务运营,在前装数字化车主服务领域获得先发优势。在合作车企数量、品牌价值、用户规模、增值服务交易额等多个维度,都已成为细分赛道的领头羊。

极豆站在车企立场,提供数字化服务的规划、产品研发及迭代、服务中台搭建及运维、资源聚合、用户运营、流量变现等数字化车主服务的完整解决方案,助力车企快速实现数字化转型。并已成功服务了奥迪、宝马、保时捷、大众、日产、丰田等十多家国际一线车企,合同额数亿元,覆盖全系百余款车型,签约车辆超 2300 万,5-10 年长期运营。并且,凭借庞大用户规模,极豆聚合了行业最大的前装车主服务生态,能够通过私域流量运营,反复触达品牌车主用户,在提升用户体验的同时,能持续创造运营收入,为车企带来第二增长曲线,让车联网成为车企的收入中心,与车企共赢。

智能网联汽车的价值不仅在于其单价高,能天然地筛选出高净值用户,更在于其生命周期更长,可在 5-10 年长期触达和服务用户。所以,在商业模式上,极豆从车企的前期规划切入,为车企提供包括市场调研、服务矩阵规划、业务逻辑梳理、商业模式设计、产品架构设计、迭代计划、用户运营计划、资源拓展计划、法务合规调研等在内的全生命周期规划。大大提高了车企在数字化服务方面的可持续性和生命力。

同时,极豆的服务矩阵包括用车服务、本地生活、娱乐媒体、管理中台、互动游戏等五大类四十余项服务。并通过车端 IVI(In-Vehicle-Infotainment)信息娱乐系统(主屏+副驾屏)、品牌手机 App、微信小程序、H5 等全方位用户入口,围绕车主提供服务。

在各类服务的产品设计和运营中,极豆融合了使用场景的智能化,通过大数据和 BI 智能引擎,让用户享受 “服务找人” 的智能出行生活,以自驾游为例,不仅能根据车主的地理位置、出行时段、用户画像等数据,精准推荐自驾游套餐,涵盖沿途景点、餐饮、酒店、城市活动等优选服务,并按照车型规划加油或充电,更能在车端和手机端同步推送路书和出发提醒,途中,用户可一键导航前往按照距离、优惠力度排序加油站或充电站,还能便捷地完成补能和支付,并享受品牌专属优惠权益,更能在手机端开发票,让车主享受到无缝体验和权益。

此外,极豆从车企品牌出发,对数字化服务的产品形态和运营策略进行一定程度的客制化,让产品和服务与车企形象的贴合度更高,发挥车企品牌的张力,进一步提升用户体验和服务运营的效果。

据了解,在前装 C 端车主运营方面,极豆已取得了良好的开局。基于 2020 年下半年上线的奥迪、宝马、日产、丰田等多个品牌,今年上半年平台 C 端交易额环比去年下半年增长 7 倍,全年交易额将达数亿元。这是汽车行业史无前例的重大突破,也是一个新时代的开始。

中立市场定位——“站在车企背后的品牌车主服务运营商”

值得注意的是,在汽车这个强调长期规划和理性决策的大行业,极豆的战略非常清晰。

首先,不同于赛道内其他玩家由于在资本层面 “站队” 了某家车企或互联网巨头而很难 “走出去”,极豆在车企中承担了 “中立运营平台” 的角色,始终站在车企背后,帮助车企服务品牌私域用户。极豆保持了中立的市场站位,没有在资本层面站队某一互联网巨头或车企,这有利于与众多车企建立可信合作。

同时,在市场推广方面,不同于传统供应商 “从低到高” 的拓展策略,极豆早在 2018 年率先与奥迪等豪华汽车品牌达成了合作,获得了良好的品牌背书和先发优势,从而在三年内拓展服务了十多家中高端品牌,形成了更大的发展势能。

团队结构上,极豆核心团队兼具了 To C 和 To B 的专家,To C 部分有擅长互联网用户运营的专家,具备十多年服务 C 端用户的运营经验和能力;To B 部分有来自车企和汽车供应链的专家,具备与车企合作的体系化项目管理等能力。此外,极豆在各个细分领域也拥有完善的业务资质,形成了一定的行业壁垒。

得益于公司业务的快速发展和不断提升的影响力,极豆科技不仅获得了同创伟业等多家头部投资机构及政府产业引导基金的青睐,于年初完成近亿元新一轮战略融资;也获得了谷歌、微软、ARM 等头部科技公司的认可。

现阶段,极豆将继续拓展服务更多车企,并在合适的时间启动全球化,在全球市场服务更多车主用户,为合作车企创造更大价值。