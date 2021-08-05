近日，猎聘大数据研究院发布《2021 上半年中高端人才就业数据研究报告》（以下简称《报告》），分析了 2021 年上半年全国整体中高端人才就业形势，对上半年备受社会各界关注教育培训中的 K12 与在线教育、新能源汽车、航空航天、疫苗四大热门领域的就业形势进行了解析。同时，针对刚刚过去的高校毕业生就业季，《报告》从大数据和调研的角度，从供求两侧分析了应届毕业生的就业情况，为用人方、求职方提供决策依据及相关学研、传播机构提供参考。

Part 1 全国中高端人才整体就业情况

一、全国整体中高端人才供需情况

1、中高端人才上半年整体处于紧缺状态，6 月人才紧缺指数达到峰值

猎聘大数据显示，上半年全国中高端人才紧缺指数 TSI（TSI 即 Talent Shortage Index 的缩写，意为人才紧缺指数。TSI>1，表示人才供不应求; TSI<1，表示人才供大于求。如果 TSI 呈上升趋势，表示人才越来越抢手，找工作相对容易）整体稳中有升，人才处于供不应求态势。受春节因素的影响，3 月 TSI 为半年来最低点，此后逐步升高，6 月达到最高，为 1.46。中高端人才在上半年整体处于紧缺状况，二季度供不应求的趋势整体比一季度加剧。

疫情所造成的负面影响不断缩小，全国经济也逐渐呈现出增长态势，国家统计局数据显示，我国 2021 年上半年国内生产总值为 532167 亿元，同比增长 12.7%。在此大环境下，就业也进一步向好，释放的工作机会增多，人才也更加活跃，激发更多经济活力。

2、新发职位上半年同比增长超 50%，职位薪资高于前两年同期

2021 上半年新发职位比 2020 年上半年同比增长 53.72%；比 2019 上半年增长 44.84%。2021 上半年全国企业平均招聘年薪为 19.17 万元，分别比 2020 上半年（18.51 万元）、2019 上半年（17.25 万元）上涨 3.61%、11.12%。

从上半年的活跃中高端人才数量来看，2021 上半年比 2020 年同期增长 22.98%，比 2019 同期增长 50.20%。2021 年活跃中高端人才平均年薪为 19.01 万元，比 2020 上半年（18.85 万元）、2019 上半年（18.73 万元）增长 0.85%、1.49%。

由此可见，2021 年上半年新发职位、中高端活跃人才的数量，以及对应的薪资均处于稳步增长态势，也证明了就业市场的良性发展。

二、全国城市就业情况

1、上海新发职位位居全国第一，北京位居第二

从 2021 上半年全国新发职位城市分布 TOP20 来看，上海、北京、深圳位居前三，占比分别为 13.23%、11.90%、9.63%，为第一梯队。广州、杭州、成都为第二梯队，新发职位占比区间为 3.68%-6.41%。其他城市为第三梯队，占比区间为 1.08%-2.89%。

2、北京企业平均招聘年薪最高，为 26.17万元

在 2021 上半年新发占比最高的 20 个城市中，企业平均招聘年薪超过 20 万的分别是北京、上海、深圳、杭州四个城市，分别为 26.17 万、23.17 万、21.93 万 、20.43 万元，位居第一至第四。南京、广州位居第五、第六，分别为 19.46 万、18.54 万元。在这 20 个城市中，除郑州（14.82 万）外，其他 19 个城市的平均招聘年薪均超 15 万。

北京、上海、深圳、杭州经济实力雄厚，汇聚大量各行各业的龙头企业，因而企业招聘薪资较为可观。总体而言，这 20 个城市，长三角的城市占据 6 席，珠三角的城市占据 4 席，也跟这两个城市群经济高度发达密切相关。

Part 2 全国热点领域的就业情况

一、K12&在线教育

1、K12、在线教育二季度新发职位环比增速均大幅下降

2021 上半年以来，国家陆续颁布了一系列政策，规范教育培训领域的发展。7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求各地各部门贯彻执行。这些政策对于教育培训领域的 K12、在线教育产生了直接影响，两个领域二季度的新发职位无论同比和环比都出现较大波动。一季度 K12 新发职位同比上升 23.89%，二季度同比下降 12.52%；在线教育一季度新发职位同比上升 91.54%，二季度同比增长仅为 10.34%。从环比来看，K12 二季度新发职位比一季度下降 39.89%；在线教育比一季度下降 13.50%。

2、二季度投递 K12领域的人数同比下降 26.81%，在线教育下降 7.77%

从投递 K12、在线教育的人数变化来看，K12 今年一季度同比上升 25.59%，二季度同比下降 26.81%。在线教育的投递人数一季度同比上升 66.89%，二季度同比下降 7.77%。由于国家对整个教培行业的监管加码，K12 和在线教育的供需双方相比之前都出现了收缩。企业方放慢了发展脚步，进入自我调整阶段，有一些甚至通过降薪、裁员以求自保。因而，也有求职者逃离这个领域，寻求更好的发展。

3、上半年近 20%的 K12、在线教育人才更新了简历，互联网成其投递的首选行业

2021 上半年，在 K12 和在线教育领域中，分别有 17.50% 的人和 15.92% 的人才更新了简历。这两个领域求职者投递的行业 TOP15 都一样，只是排名有所不同，排名第一的都是互联网/移动互联网/电子商务行业，投递该行业的 K12 求职者占比为 17.62%；在线教育求职者占比 16.30%。K12 人才投递占比排名第二、第三的细分行业是教育/培训/学术/科研/院校、计算机软件，占比为 8.50%、5.56%；在线教育人才投递占比位居第二、第三的是计算机软件、教育/培训/学术/科研/院校，占比为 6.68%、5.77%。

4、K12、在线教育求职者最爱投递产品类职能

从 K12、在线教育求职者投递的职能 TOP10 来看，其共同的特点是都比较侧重运营、产品职能。所不同的是，K12 人才更侧重与教学本身相关的职能，而在线教育更注重与流量相关的职能。K12 人才投递人数最多的前三职能为产品运营、教学/教务 管理人员、运营经理/主管；而在线教育人才投递人数最多的前三职能是产品经理、产品运营、运营经理/主管。

5、降薪跳槽：超 20%的 K12、在线教育的人才愿降薪跳槽

期望薪资低于当前薪资，表明求职者有降薪跳槽的意愿。2021 上半年，在 K12 领域中，期望薪资小于当前薪资的人才占比为 22.34%，这些人当前平均年薪为 44.07 万元，期望平均年薪 22.98 万元，后者比前者低 47.85%。同一时期，在线教育人才期望薪资小于当前薪资的人才占比 20.19%，其当前平均年薪是 39.44 万元，期望平均年薪 24.24 万元，后者比当前者低 38.55%。这部分从业者不惜自降身价，只为在当前严峻的形势下生存下去。

6、二季度 K12领域初中教师期望薪资降幅最多，在线教育语音识别降幅最多

从二季度 K12 人才期望薪资下降幅度最大的职能 TOP10 来看，初中老师期望平均年薪降幅最高，从一季度的 26.10 万元降到二季度的 11.77 万元，降幅为 54.90%。其次是留学顾问，其期望平均年薪从一季度的 27.60 万元，降到二季度的 13.98 万元，降幅为 49.34%。值得注意的是，技术性职能期望年薪发生下降的也为数不少，其中数据挖掘工程师、算法工程师的期望平均年薪降幅分别为 23.85%、20.20%，降幅位居第四、第五。

从在线教育人才的期望薪资发生下降的职能 TOP10 来看，技术性职能降幅较大，降幅最大的为语音识别、移动开发工程师，分别为 47.91%、46.27%。机器学习、交互设计经理/主管、大数据架构师、数据运营的期望薪资在二季度降幅区间为 26.59%-36.67%，降幅位居第三至第六。高中教师的期望平均年薪降幅位居第七，为 25.30%，在教学相关职位中最高。

在线教育具有较强的互联网属性，对于技术较为依赖，因而面临外界重大改变时，技术性职能会首先受到较大冲击。

7、二季度企业最感兴趣的人才：K12为培训/招生/课程顾问，在线教育为产品经理

从一季度企业主动开聊（主动发起沟通）的 K12 前十职能人才的分布看，位居前三的职能是教学/教务管理人员、培训/招生/课程顾问、产品经理。二季度 K12 位居前三的是培训/招生/课程顾问、教学/教务管理人员、外语教师。在前十中名次变化较大的是高中教师，从一季度的第六下降到二季度的第九。K12 的运营经理/主管到二季度已跌出前十；班主任/辅导员在二季度则进入前十。

企业主动开聊的在线教育前十职能在一、二季度基本一样，名次变化不大，企业两个季度中最感兴趣的职能都是产品经理。由此可见，对于 K12 领域的人才，企业更感兴趣的与教学业务相关的职能。而对于在线教育而言，企业更感兴趣的是产品经理。在线教育的互联网属性更强，因而能体现这一特性的产品经理职能更受企业关注。

二、新能源汽车

1、新能源汽车上半年新发职位同比上升94.54%，平均招聘年薪比去年同期高 1.49万元

2021 一季度掀起大厂跨界造车热潮，先后有小米、京东等大厂宣布进军造车领域，这些大厂多聚焦于新能源汽车领域。猎聘大数据显示，该领域 2021 上半年新发职位比 2020 年同期上升 94.54%，比 2019 年同期上升 60.12%。其企业平均招聘年薪也从 2020 年的 17.47 万元上升到 2021 上半年的 18.96 万元。

2、电池开发位居热招职能第六，以 23.40万元的企业平均招聘年薪位居第三

在新能源汽车领域 2021 上半年的热招职能 TOP10 中，排名位居前三的是工艺/制程工程师 (PE)、电气工程师、质量管理 (QA/QC) 经理/主管，占比均超过 2%，其他新发职位占比均低于 2%。值得注意的是，与新能源密切相关的电池开发、光伏技术工程师分别位居第六、第十，占比为 1.24%、0.73%。在前十热招职能中，企业平均招聘年薪最高的是嵌入式软件开发，为 23.93 万元；电源工程师位居第二，为 23.65 万元；电池开发、光伏技术工程师的企业平均招聘年薪为 23.40 万元、19.18 万元，位居第三、第五。这表明，新能源汽车核心热招职能重点覆盖了汽车技术领域和新能源技术领域，企业更愿意出重金聘请新能源技术领域的人才参与到跨界造车的事业中来。

3、新能源汽车对汽车、房产和新能源的求职者最具吸引力

2021 上半年，在投递新能源汽车领域的求职者行业来源分布中，汽车/摩托车位居第一，占比 11.10%; 房地产开发/建筑/建材/工程、新能源位居第二、第三，占比为 8.99%，8.74%。机械制造/机电/重工（7.83%）、电子技术/半导体/集成电路（5.99%）、互联网/移动互联网/电子商务（5.97%）分别位居第四至第六，其他行业的求职者占比均低于 5%。由此可见，投递新能源汽车领域的求职者来源行业背景具有多样化特征，该领域最吸引的是汽车/摩托车行业的求职者，此外对于新能源、互联网领域的求职者也具有较大吸引力，而这三个行业的人才都是参与新能源汽车技术革新的重要力量。另外，此次宣布跨界造车的大厂主要以互联网行业为主，这也是新能源汽车吸引互联网行业求职者的重要原因。

三、航空航天

1、航空航天新发职位同比增长56.36%，企业平均招聘年薪为 19.41万元

2021 年 6 月，“神十二” 运载火箭发射成功引发中外媒体的强烈关注，航空航天领域也成为世人关注的焦点。猎聘大数据显示，2021 上半年该领域新发职位比 2020 同期增长 56.36%，比 2019 年上半年增加 18.95%。该领域的企业招聘年薪也逐步水涨船高，2019 上半年、2020 上半年、2021 上半年的企业平均招聘年薪分别为 16.17 万、18.88 万、19.41 万。

随着航空航天事业的进一步发展，该行业不再局限于军用领域，而是更多向市场化转变，随着职位量的增多，薪资的增长也成为企业吸引人才的重要砝码。

2、热招职能：飞行器设计与制造占比最高，算法工程师薪资最高

从 2021 上半年航空航天领域的热招职能 TOP10 来看，位居第一的是飞行器设计与制造，占比为 4.66%；位居第二、第三的是飞机设计与制造（2.91%）、算法工程师（2.42%）。从 TOP10 热招职能的企业平均招聘年薪来看，排名第一的是算法工程师，企业平均招聘年薪为 29.25 万元；第二为飞行器设计与制造，企业平均招聘年薪为 28.38 万元。

3、北京上海重庆人才需求最多，北京青岛招聘薪资位居前二

从航空航天领域新发职位的城市分布 TOP15 来看，占比最高的是北京，为 28.80%；上海、重庆位居第二、第三，占比为 10.45%、9.27%；长沙、深圳位居第四、第五，占比为 5.74%、5.62%。这五个城市在硬科技方面实力较强，具备发展航空航天行业的优势，因而招人需求较大。从这 15 个城市的企业平均招聘年薪来看，排名前五的是北京、青岛、杭州、上海、苏州，企业平均招聘年薪为 25.23 万、22.75 万、21.98 万、20.78 万、19.52 万元。

4、航空航天人才专业背景分布：与飞行器相关专业占据三席

从 2021 上半年航空航天领域人才的专业背景分布 TOP10 来看，技术相关性较强的专业特色明显，位居第一的专业是机械设计制造及其自动化，占比为 3.08%。在 TOP10 专业中，与飞行器相关的专业占据三席，分别是飞行器动力工程（占比 1.39%）、飞行器设计与工程（占比 1.12%）、飞行器制造工程（占比 0.83%），位居第三、第八、第十。航空航天是专业性门槛较高的领域，更需要具有相关背景的人才。

四、疫苗领域

1、2021上半年同比增长 72.92%,平均招聘薪资为 18.68万元

在各级政府和全社会的共同努力下，新冠肺炎疫情在全国范围内得到了有效遏制，疫苗的研发进展加快，上半年进入了疫苗普及接种阶段，疫苗相关领域对人才的需求较为旺盛。猎聘大数据显示，2021 上半年疫苗新发职位比 2020 年同期增长了 72.92%，比 2019 年同期增长了 116.68%。疫苗领域的企业平均招聘年薪也在持续增长，2019 上半年为 14.41 万元，2020 上半年为 16.08 万元，2021 上半年为 18.68 万元。

2、热招职能：生物工程/生物制药占比居首，临床项目管理招聘薪资最高

从 2021 上半年疫苗领域热招职能 TOP10 来看，位居第一的是生物工程/生物制药，占比为 9.63%；医药代表为 6.21%，位居第二。排名第三的是药品生产/质量管理，占比为 2.53%。其他职能的占比均低于 2%。在这十个热招职能中，企业平均招聘年薪最高的是临床项目管理，为 34.79 万元，排名第二、第三的是医学联络官（34.27 万元）、医药研发管理（32.21 万元），企业平均招聘年薪均超 30 万。

3、三线城市泰州上榜，企业招聘薪资位居全国第四

从 2021 上半年疫苗领域新发职位的城市分布 TOP15 来看，上海、北京位居前二，占比为 20.74%、11.53%；深圳、成都、广州位居第三至第五，占比区间为 4.13%-4.93%，其他城市占比均低于 4%。值得注意的是，三线城市泰州登上榜单，位居第 11，占比为 1.78%。泰州是中国医药城所在地，是中国首家国家级医药高新区，具有较强的医药研发能力。

从这 15 个城市的企业平均招聘年薪来看，位居前三的城市是上海、深圳、北京，为 25.46 万、20.35 万、20.27 万。泰州（18.67 万）、济南（18.44 万）、重庆（18.29 万）、天津（18.27 万）的企业平均招聘年薪位居第四至第七。这几个城市都有知名的医药产业所在地，在疫苗研发领域具备较强的实力。

2021 上半年总体就业形势向好，其中的热门领域由于贴近民生、涉及高科技，既充满挑战，也蕴含无限生机。建议求职者和用人方密切关注国家行业调控政策，即时调整自己的发展计划和轨迹，持续关注新兴、热门领域，把握大方向，完善小细节，让自己的职场发展更有格局，有力量，从职业发展中收获更多的成就感和幸福感。