为了加强对儿童的保护，苹果公布了三项新举措：Messages 中的敏感图像筛查、iCloud 中儿童性虐待内容检测，以及 Siri 和搜索功能的相关内容帮助支持。

在苹果的信息应用 Messages 中，如果家庭用户中的儿童收到或尝试发送色情照片时，他们将看到一条警告信息。当孩子收到色情图片时，图片会变得模糊，Messages 应用会显示警告，称该图片「可能很敏感」。如果孩子点击查看照片，那么他们将会看到一条弹出消息，告知他们为什么该图像被判定为敏感。如果孩子决定查看图像，其设备关联的父母端将收到通知，弹窗将包含一个带有帮助信息的链接。

此外，如果孩子试图发送色情图片，他们会看到类似的警告。如果孩子选择发送照片，父母能收到一条消息。此功能适用于 13 岁以下的孩子。

苹果解释称，该功能是可选的。Messages 运用设备上的机器学习来分析图像，并判定照片是否含有色情内容。

第二个是儿童性虐待内容（CSAM）检测。苹果会扫描存储在 iCloud 云端中的这类图像，并向美国国家儿童失踪与受虐儿童援助中心（NCMEC）报告实例。该公司会将 NCMEC 的数据库转换为一组不可读的哈希函数，之后进行对比。一旦匹配程度达到某一阈值，苹果将手动审查确认匹配，然后禁用帐户，并向 NCMEC 报告。

最后，Siri 和搜索功能方面，苹果还通过提供额外资源帮助儿童和父母确保网上安全，如果在不安全的时候可通过 Siri 和搜索获取帮助指导。例如可询问 Siri 如何报告儿童性虐待内容，这些功能将告知用户在哪可以汇报给有关部门。

上述功能将首先在美国推出，今年晚些时候为 iOS 15、iPadOS 15 和 macOS Monterey 的 iCloud 家庭账户开放。