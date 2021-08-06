以下内容来自 Omeia，作者为朱文智。

近日，Omdia 发布了 2021 年《全球智能视频监控市场信息服务》。该服务从产品类型、技术指标、地理区域、行业和厂商等维度对全球智能视频监控产品的销售额、出货量以及平均售价进行深入研究。统计范围包括智能视频监控设备（包括专业级监控摄像机，视频录像机，视频分析设备，视频监控软件以及相关附件，不包含车载和家用视频监控设备）和智能视频监控相关基础设施（包括独立视频分析软件、服务器、超融合设备以及外部存储，2020 年另增加人体热成像测温系统）。

据 Omdia 最新研究数据显示，全球智能视频监控及相关基础设施市场规模将在 2021 年达到 242 亿美金。随着因 2020 年新冠疫情影响的需求回升，智能视频监控市场将在 2021 年快速恢复。Omdia 预计，到 2025 年全球智能视频监控及相关基础设施市场规模将达 319 亿美金，年复合增长达 7.1%。

热成像人体测温系统是市场增长的催化剂也是抑制剂

Omdia 估计 2020 年全球热成像人体测温系统产品市场规模快速增长至 13 亿美金。由于抗疫需求的推动，这类产品在全球多个地区广泛部署，尤其是中国、日韩、印度和中东。但排除人体热成像测温系统的销售贡献后，2020 年全球智能视频监控及相关基础设施市场规模还是下降了 3.8%。Omdia 预计热成像人体测温市场将在 2021 年快速下降 89.9% 至 1.37 亿美金，将最终影响全球视频监控市场的增长。

地缘政治和供应链紧张，连同人工智能技术的落地将推高产品售价

Omdia 预计短期内视频监控设备价格将进一步上调，这是由于中美地缘政治以及疫情导致的供应链问题对厂商的利润率产生了压力。近年来，中美之间局势对视频监控行业影响持续升级，从最初美国的国防授权法案（NDAA）将中国厂商拉黑，到最近美国联邦通信委员会（FCC）的管制，都将对视频监控行业产生一定程度的影响。

Omdia 安防研究经理 Oliver Philippou 评论说，由于地缘政治和新冠疫情导致的芯片供应紧张影响到了各行各业，视频监控行业也未能幸免。供需关系的偏离将持续到 2022 年中期。

长期来看，Omdia 预计嵌入 AI 深度学习加速和推理的网络摄像机渗透率将会进一步提升，这会在未来推高整体网络摄像机的价格。

中国仍是影响全球的重要市场

相较 2019 年，中国市场规模在 2020 年增长了 6.4%，而全球市场增速仅为 2.2%。中国市场在疫情之下增长仍然稳健，这也要归功于热成像人体测温系统的热销。但排除人体热成像测温系统的销售贡献后，市场下降 0.8%。中国市场目前占全球市场近 50% 的份额。2020 年在疫情和雪亮工程收官的共同影响下，政府投资有所收缩。

Omdia 亚太区高级分析师朱文智（Tommy Zhu）表示，过去几年推动中国市场增长的主要因素是政府投资，尽管 2020 年是雪亮工程的收官之年，但政府对于公共安全投入的大方向保持不变，在十四五期间仍会坚持建设更高水平的平安中国。除此之外，中国的万亿级规模的新基建计划和数字中国战略，有望进一步推动智能视频监控在公共部门和私营部门的需求。