继 2021 年年初完成 A 轮融资之后，轻舟智航又完成了由云锋基金和元生资本领投、美团龙珠和国际知名养老基金共同投资的 1 亿美元 A+轮融资，老股东 IDG 资本持续跟投，本轮融资由 Scale Partners 势乘资本担任独家资本顾问。

在自动驾驶 “超级工厂” 的战略指导下，轻舟智航逐步推出的龙舟系列无人驾驶车，覆盖了多类车型，可应用于网约车、公交车及接驳车等多个场景，预计今年车队规模将超过百台。

龙舟系列无人驾驶车的主要特点是以 Robotaxi 的技术高配低打，快速落地。在功能上，可实现 360 度无盲区感知，拥有 5G+V2X 车载显示系统等。

轻舟智航联合创始人、CEO 于骞表示：“无人驾驶是万亿级的超长期大赛道，要想成功跑到最后，在技术上不能光有海量数据，还要依靠 ‘超级工厂’ 实现高度的自动化；在商业上则需要实现成本可控的规模化以及以战养战的商业化，逐步实现在 Robobus、Robotaxi 等开放道路场景的落地。”

作为龙舟系列无人驾驶车的首款发布产品，龙舟 ONE 广泛应用于城市接驳专线、微循环公交等场景，固定区域、合规车型、中低速等特点使其保证足够安全可靠。

目前，这款小巴已在苏州、深圳、武汉等超过 5 座城市启动常态化运营。

伴随着技术的快速迭代和落地场景的广泛应用，轻舟智航还计划将可实现高效研发的内部工具链逐步对外开放，助力合作伙伴打造属于自己的自动化数据闭环。

未来，轻舟智航将与城市交通行业、出行行业、汽车产业等伙伴保持紧密协作，持续打造自动驾驶 “超级工厂”，逐步实现战略目标，将无人驾驶带进现实，为人们提供更加安全、高效、低碳的出行方式。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。