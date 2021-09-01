据悉，东南亚最大的综合汽车电商平台 Carsome 已于近日宣布获得一笔 1.7 亿美元的 D2 轮融资。融资后，Carsome 的估值将达到 13 亿美元。该公司指出，最新的这轮融资旨在增强其在 B2C 业务上的增长和扩张，提高公司在战略投资和并购方面的能力水平。

作为自 Carsome 成立以来规模最大的一次股权融资，除联发科之外，Carsome 本次的新融资也获得了包括 Catcha Group、Penjana Kapital 以及当地最大主权财富基金之一（该基金机构的具体信息尚未透露）等在内的一批新国际投资者的加入。Carsome 的现有投资者 Asia Partners、戈壁创投、500 Southeast Asia、Ondine Capital、MUFG Innovation Partners、Daiwa PI Partners 等对此参投。此外，Carsome 也获得了 3000 万美元的新信贷额度。据了解，罗斯柴尔德（Rothschild & Co）在本次融资中担任了 Carsome 的财务顾问。

今年 7 月中旬，Carsome 曾通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购使自身估值达到 10 亿美元，成为马来西亚的首家科技独角兽企业。另一方面，Carsome 在当月初也收购了印尼线下汽车及摩托车拍卖公司 PT Universal Collection 的股权，以期通过这次战略投资提升其汽车拍卖业务，强化其汽车生态系统体系。在获得本次新融资注资后，Carsome 的独角兽地位有望得到进一步得到加强，并加速其实现成为东南亚最大数字化汽车集团的目标。

值得一提的是，路透社在本次报道中称，Carsome 的首席财务官向其透露正考虑在未来 12 个月内在美国上市，并正在与一家空白支票公司的保荐人进行谈判。结合此前彭博社曾指出的 Carsome 正寻求以 20 亿美元的估值于美国 SPAC 上市并正进行一轮 1.5 亿美元的 IPO 前融资这一消息，Carsome 的上市计划目前看来也正在有条不紊的进行中。