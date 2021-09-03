根据 IDC 发布的《中国物联网连接规模预测，2020-2025》报告，预计到 2020 年底，中国物联网 IP 连接量达到 45.3 亿，2020-2025 年，中国物联网 IP 连接量年复合增速 17.8%，到 2025 年总连接量将达到 102.7 亿，并将占到亚太（除日本）总连接量的 84%。

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IDC 发布了最新的《中国物联网连接规模预测，2020-2025》报告，从连接类型、连接行业等维度，对中国物联网 IP 连接量做出趋势判断。连接类型方面，固网和 WiFi 占比最高，但低功耗连接增速更快。行业方面，消费者、专业服务行业、交通、政府等行业将保持较快增长。IDC 预测，到 2020 年底，中国物联网 IP 连接量达到 45.3 亿，2020-2025 年，中国物联网 IP 连接量年复合增速 17.8%，到 2025 年总连接量将达到 102.7 亿，并将占到亚太（除日本）总连接量的 84%。

从连接技术看，有线连接及 WiFi 在各类连接中占比最高。2020 年有线及 WiFi 连接量达到 24.9 亿个，占总连接量的 55.1%，预计到 2025 年将达到 46.8 亿。在视频监控、工业物联、智慧家庭等诸多场景，有线和 WiFi 仍将占据重要比重。蜂窝连接 2020 年连接量 11.4 亿，由于 NB-IoT、5G 网络的规模覆盖、下游场景应用快速普及等原因，蜂窝连接未来将保持快速发展态势。蓝牙连接的家庭和个人可穿戴领域保持快速增长，推动低功耗连接保持 25.1% 的年复合增长。

从行业看，消费者行业连接量最大，增速最快。IDC 研究覆盖了金融、政府、制造（离散和流程）、专业服务、资源能源等 14 个行业的 100 个常见物联网应用场景。其中，消费者行业凭借庞大的人口规模，2020 年连接量达到 20.4 亿，并预计 2020-2025 年复合增速达到 23.1%。受益于智慧城市和智慧建筑的热潮，面向建筑和环境监控等场景的专业服务行业，在各行业中增速仅次于消费者，预计将保持 17.2% 的年复合增长，2025 年达到 2.1 亿。教育、政府、资源能源、零售、交通、通信、公共设施等行业 2020-2025 年复合增速也将在 10% 以上。

IDC 中国研究经理崔粲表示，在疫情影响下，中国 IoT 市场增速在 2020 年有所放缓，但疫情促进了诸多非接触应用场景的快速发展，在疫情防控常态化下，物联网将在更多场景中发挥重要作用。智能家居、个人可穿戴等消费市场，以及车联网、智慧城市、工业互联网等企业市场，正成为推动中国物联网市场发展的核心推动力。”