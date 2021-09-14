小米穿戴概念新品——小米智能眼镜探索版正式发布。它有着普通眼镜一样的形态，却集成了大量传感器和通讯模块，并依托 MicroLED 光波导技术显示，佩戴可实现通话、导航、拍照、翻译等功能。

由于形态的限制，智能眼镜的显示和堆叠是必须攻克的难题。小米智能眼镜探索版采用了 MicroLED 光波导技术，将芝麻粒大小的 MicroLED 微型显示屏隐藏于镜架之中，通过光波导镜片的折射和扩散，让图像画面即时呈现至眼前。相比于其他技术方案，光波导技术仅通过单一镜片实现了复杂的光学结构，可以明显减少设备体积和重量。

而为了让光线在经过复杂光学结构终于抵达人眼时，仍然保持足够的亮度、这块显示屏选用发光效率更高的纯绿色显示方案，并且工作时的亮度可达 200 万尼特。虽与 OLED 同为自发光，但采用无机材料寿命更高。

蚀刻在镜片内表面的光栅结构可以让光线以一种特殊的方式在镜片中全反射，将光线导向人眼。在反射过程中还同步伴随着无数次光线扩散，这就使得人眼可以从整个光栅区域看到图像，极大地扩展佩戴宽容度。

这一切都在一片镜片的内部完成，而不再像现有产品一样使用复杂的多片透镜、反射镜或半反半透镜。光波导技术在明显减少设备体积和重量的同时，也是唯一一个可以让智能眼镜接近传统眼镜形态的技术。

为了实现这些功能，眼镜中需要集成四核心 ARM 处理器、电池、触摸板、Wi-Fi/蓝牙模组等，运行 Android 操作系统。在集成这些功能的同时，整机重量只有 51g。最终使得小米智能眼镜在形态上贴近传统眼镜，但在功能上超越现有智能眼镜产品。