据外媒援引知情人士报道，印度金融科技初创公司 Groww 正在以 30 亿美元的估值进行一轮融资谈判。知情人士透露，本次谈判的融资规模约为 2.5 亿美元，目前谈判正处于后期阶段，并预计将于未来几周内结束。

消息指出，老虎基金（也是其现有投资者兼独角兽轮领投方）、Coatue、TCV 三者（这三者也是印度创投界的常客）已就领投或联合领投此轮融资展开了对话，而 Insight Partners 等机构也对此表示出了参与兴趣。

成立于 2017 年的 Groww 是一家旨在帮助印度当地千禧一代参与到公募基金及股票市场的投资平台。据了解，Groww 在去年 9 月份 C 轮融资时的估值为2.5 亿美元，但这一数字到了今年 4 月份就突破了10 亿，使得该公司进入了印度的独角兽俱乐部。

在该公司的独角兽轮报道中，Groww 曾表示平台已经积累了超 1500 万用户，其中近 1000 万为首次投资者。相比之下，在去年的 C 轮融资时，其平台用户规模为 800 万左右。根据 TechCrunch 的数据，当下，印度在公募基金和股票市场中的投资用户规模约在 3000 万名。以此来看，Groww 占据了其半数的份额。

另一方面，有知情人士称，Groww 也正在考虑进入加密货币投资领域，但尚未就何时提供此类交易做出明确规划。有数据表示，目前印度有超过 2 亿人进行数字货币交易。

如本栏目此前报道，今年以来，印度初创生态异常繁荣，尤其是就金融科技领域而言。在今年的 20 多家新晋独角兽中，除 Groww 之外，包括 Digit Insurance、CRED、Five Star Business Finance、Zeta 等金融科技初创公司也加入了这一阵营。而根据咨询机构 Praxis Global Alliance 的数据，在接下来的 30 多家 “Soonicorns” 中，金融科技领域的初创公司或将达到 15 家左右（其中 BharatPe 已经实现这一目标）。