据外媒报道，印度在线教育 “十角兽”Byju’s于本周四表示，已经收购了总部位于美国加州的在线教育初创公司 Tynker，以作为其国际化扩张战略的一部分。两家公司没有透露交易细则，不过有知情人士表示，前者在此次收购上花费了约 2 亿美元。

据了解，收购后，Tynker 的三位联合创始人 Srinivas Mandyam、Krishna Vedati、Kelvin Chong 将继续留在其公司。

Tynker 成立于 2012 年，是一家面向 K12 学生群体的异步在线编程教育平台，主打游戏化学习体验。该公司表示，旗下同名平台拥有超 6000 万儿童用户，并在 150 多个国家或地区同超 10 万所学校建立了合作伙伴关系。此外，Tynker 也已经与 BBC Learning、谷歌、微软、NASA、Mattel 等机构展开合作。

Crunchbase 数据指出，Tynker 最近的一轮公开融资发生在 2016 年，为 710 万美元规模的 A 轮融资，在收购前，Tynker 共获得 1060 万美元融资。

本次并非 Byju’s 在美国的首次收购。2019 年，Byju’s 斥资 1.2 亿美元收购了美国离线编程平台Osmo。今年 7 月，Byju’s 另花费 5 亿美元收购另美国在线儿童阅读平台 Epic。而此前，Byju’s 曾透露将会在今年通过一对一在线教育产品 “Byju’s Future School” 进入美国、英国、澳大利亚、巴西、印尼、墨西哥等地区。加上本次的最新收购，不难发现 Byju’s 正在逐步实现其进军国际在线教育市场的目标。

另一方面，本次对 Tynker 的收购也是 Byju’s 在今年的第 9 笔收购。今年以来，Byju’s 已经斥资近 24 亿美元收购了 Aakash、Toppr、Scholr、Great Learning、Gradeup、Hashlearn、Whodat、Epic 八家企业（其中只有 Whodat 非在线教育企业，该公司主攻计算机 AR 领域），并且还有消息传出Byju’s 也有可能会以 8 亿美元的价格收购当地同行 Vedantu。

值得一提的是，这家估值超 168 亿且估值印度最高的在线教育巨头今年来已经获得了 16.5 亿美元融资，其上一轮 1.5 亿美元规模的融资刚于本月初发生。有消息指出，Byju’s 正考虑于明年在美国上市，而其创始人兼 CEO Byju Raveendran 也证实了存在这一计划。但 Raveendran 同时也指出，现在评论 Byju’s 的上市时间尚且为时过早。

今年 8 月，有消息人士指出，包括摩根士丹利在内，已经有部分银行对 Byju’s 的上市估值做出评估。如果这家企业得以成功上市，其估值或许会高达 500 亿美元。