华为全联接 2021 于 9 月 23-25 日举办。9 月 23 日, 主题为 “数字赋智能源，开启低碳时代” 的华为能源峰会在线举行，会上正式发布华为与德勤（中国）共同创作的《全球能源转型及零碳发展白皮书》。峰会基于华为能源 T³战略深入解读了能源转型、数字化转型及零碳转型，并邀请客户与伙伴分享了运用云、视频+AI、融合网络等数字化技术助力能源行业转型发展的成功经验。

能源 T³转型升级，共创行业新价值

在 2015 年签署巴黎协定后，越来越多的国家承诺通过控制碳排放、实现碳中和，来积极应对气候变化。中国工程院院士舒印彪曾在第十三届陆家嘴论坛（2021）上表示 “实现碳达峰、碳中和，能源是主战场。” 不同的国家基于其资源禀赋、能源和环境，走上了不同的转型道路。“碳中和趋势不可阻拦，实现碳中和目标、能源转型，需要兼顾绿色低碳、经济发展、能源供给安全与连续性的挑战，需要能源转型和数字化转型的深度融合，为碳中和目标的达成铺设一条数字之路。” 华为企业 BG 副总裁、全球能源业务部总裁孙福友说，“华为能源 T³发展模型提出，建设零碳智慧能源体系，实现全球零碳发展，应构建 ‘零碳转型、能源转型、数字化转型’ 三大核心能力。”

通过零碳转型能力，推动各行业结合自身特点全面开展碳资产管理和脱碳行动，从低碳向近零碳发展，最终实现碳中和。

通过能源转型能力，推动能源生产与消费方式向绿色高效方向转变，从单一集中式向多元分布式的能源供应转变，最终达到能源的综合协同，提升能源综合利用效率。

通过数字化转型能力，从传统的信息化向数字化和智能化方向演进，为零碳转型和能源转型提供数字化支撑，以数据为核心生产要素驱动传统能源体系向零碳智慧能源体系转变。

能源关系国计民生，在零碳智慧能源体系构建的过程中，一定要重视能源的 “数字安全”，具体包括：能源行业的数字基础设施安全、网络安全、隐私保护、数字空间安全等。

能源的 “数字安全” 需要统筹规划，系统构建和实施，并分层分级的制定相应的战略和措施。建设安全可信的数字基础设施，坚持多元的供应策略，主导核心生产和控制系统的数字空间安全是必要措施。

《全球能源转型及零碳发展白皮书》重磅发布，引领行业新思路

德勤（中国）能源、资源及工业行业领导人郭晓波表示，尽快实现能源转型和零碳发展、提升可再生资源利用规模、推动能源消费模式变革、利用创新技术实现减排，是碳中和最重要的举措。基于此，《全球能源转型及零碳发展白皮书》中总结分析了影响能源转型的关键因素，提出了能源的规划——构建零碳智慧能源体系。

零碳智慧能源体系是基于油气、电、热、氢等的互联而设计的，旨在实现安全可靠、高效经济、清洁绿色的目标。华为企业 BG 全球能源业务部能源转型（碳中和）首席代表胡浩介绍说：“零碳智慧能源系统的架构最终将能源系统、碳系统和 ICT 基础设施，与能源流、碳流、信息流和价值流多维融合深度互联，逐步形成以数据为核心生产要素的零碳智慧能源系统，推动能源产业数字化。”

向数据要石油，向智能要发展

当前，全球油气行业的数字化转型、智能化发展总体还处于起步阶段。华为高级顾问、前中油国际总经理吕功训认为，数字化转型能够为行业带来驱动业务模式重构、推动管理模式变革、助力商业模式创新、促进油气公司转型和价值增长四大机遇。

吕功训主要介绍了 “云” 为油气行业带来巨大的价值，他说：“通过云技术能够实现信息资源统一规划、智能管控、弹性供给、便捷服务、安全高效等，同时也会变革油气行业现有的商业模式。”

ZESCO 公司电力技术服务高级经理 Felix Chifwaila 从智能输电支撑智能电网的实际案例出发，介绍了视频+人工智能技术对电网运维能力提升的作用——通过可视化通道，降低运营风险，将巡检效率提升 80 倍；视频+AI 技术，故障隐患可及时发现，每年减少 90% 的停电；而智能巡检平台+App，则使得应急响应和维护效率提升 30%。Felix Chifwaila 说：“ZESCO 很期待与华为进行更深入地合作，助力 ZESCO 数字化转型成为区域电力枢纽。”

ICT+OT 携手，推动能源数字化转型

“作为 OT 系统服务商，东方电子公司积极与包括华为公司在内的 ICT 厂商合作，进行优势互补，推动能源数字化转型，打造智能化、创新化的解决方案。” 东方电子公司总经理方正基说。 会上，他分享了与华为公司联合打造的创新型解决方案——变电站智能巡检系统和输电线路自动巡检系统，通过双方技术加持，共同助力企业向数字化、智能化转型迈出了坚实一步。

面对能源行业数字化革命，同为非数字原生企业，通过结合自身丰富经验、教训以及多行业实践，华为能更深刻地理解非数字原生企业的数字化转型，为能源行业转型发展铺设一条 “数字之路”。