近日，有港媒报道称，此前在纳斯达克上市的美港股券商富途控股正开展赴港二次上市的筹备工作，计划于 2021 年年底前挂牌，募集资金约 7 亿美元。对此，富途方面回应称，正在对最近资本市场的一些变化和趋势进行综合评估。

8 月中旬，美国监管部门暂停了中资企业通过 VIE 架构上市，多家准赴美上市企业受到波及暂停上市计划，其中已有部分企业已经转道港交所。此前，富途控股 CFO 陈宇表示，富途证券并未从 VIE 架构中获取收入，因此，上述监管不会对公司产生实质性影响。

不论富途自身是否有回港上市的计划，中概股回归港股市场对其都是一个利好。凭借其出色的服务香港上市企业的能力，富途在香港地区的业务收入有望继续增长。当然，随着更多玩家嗅到美港股业务中的机会，富途所面临的竞争压力也与日俱增。

流量巨头出身的互联网券商

创业往往从发现痛点开始。

2009 年，因沉迷股票却无法获得良好的交易体验，从腾讯离职的 18 号员工李华开始组建港股交易团队了解市场交易规则，准备自己开发一款交易系统。

四年后，富途证券自主研发的在线交易平台富途牛牛正式上线，提供面向个人投资者的市场数据、资讯、社交等服务；旗下富途证券等美港股券商提供面向个人投资者的美股、港股、A 股通的股票交易和清算、融资融券、财富管理等服务，并以用户为中心构建金融科技生态系统；此外，富途还推出了企业服务品牌富途安逸，向 B 端企业客户提供 IPO 分销及 IR 服务和员工持股计划（ESOP）解决方案等企业服务，从而实现企业业务与零售经纪业务的高度互补。

富途极佳的用户体验令投资者称道的同时，逐渐成熟的业务和产品也开始受到资本的关注。2014 年~2017 年，富途完成了三轮融资，投资方均为经纬中国、腾讯投资和红杉资本，累计融资 2.15 亿美元。2019 年 3 月，富途控股顺利登陆美国纳斯达克交易所，发行价 12 美元，总发行 9000 万美元。

今年的二季报显示，富途总营收达 2 亿美元，同比增长 129%，已连续六个季度实现同比超三位数增长。非美国通用会计准则下（Non-GAAP）净利润 7090 万美元，同比增长 127%。截至 2021 年 6 月，富途用户数突破 1500 万人，客户数突破 200 万人。

出色的社区运营成为了富途营收与业绩高速增长的重要推手，浓厚的投资社区氛围，一方面为富途带来持续不断的流量，另一方面也提高了用户留存率，形成了非常牢固的客群基础。

此外，牌照的加持、长期的研发投入及良好的用户体验更构成富途作为一家数字化金融科技公司的基石。

全面领先的第一梯队玩家

2020 年，美港股市场剧烈波动：中概股回归港股二次上市，国内企业兴起赴美、赴港上市热潮，由此引发一波美港股打新热，而作为 “卖水人” 的跨境互联网券商们也乘势赚得盆满钵满。

在一众美港股投资者中，富途证券与老虎证券有着较强的影响力，凭借着优质的用户体验和较高的营收水平，二者已双双跻身行业第一梯队，并喜提跨境互联网券商双雄的名号。而相似的创始人、股东背景乃至相近的上市时间，都让二者一再被比较。

据了解，老虎证券的创始人巫天华毕业于清华大学计算机专业，2014 年创立了老虎证券，此前在网易有道工作八年。

在几次融资中，老虎证券引入了小米科技、盈透证券、真格基金、景林投资等不同类型的机构，通过多元的股东背景，老虎和不同类型的企业实现了多维度的合作，包括引入小米用户流量和使用盈透证券底层账户系统等等。

同样在 2019 年 3 月，老虎证券成功在纳斯达克交易所挂牌，定价 8 美元。

在牌照布局方面，二者都拥有美国的券商和清算牌照及新加坡资本市场服务牌照。除此之外，富途是中国跨境互联网券商中极少具有相对完整的港股牌照的券商，比字节跳动旗下的松鼠证券多了经营期货合约交易与杠杆式外汇交易的资格；老虎则属意国际化，拿到了新西兰和澳大利亚的金融牌照。

在营收能力方面，同样在 2021 年二季度，老虎证券总营收达 6023 万美元，同比增长 98.74%，净亏损 2150 万美元，同比转亏。

在用户方面，富途 Q2 净增有资产客户数 21.1 万，其中近 80% 来自中国香港及海外市场。老虎证券 Q2 新增入金客户达 15.3 万，环比增长 30.4%，其中新增海外市场客户占比超 60%。

相比之下，富途营收相对领先，本身的海外客户基数大，且净增绝对值较高，在海外拓展业务方面更具优势；在承销分销方面，富途服务美股赴港上市企业的能力也强于老虎。

在股价和市值方面，二者差距也十分显著。截至美东时间 9 月 29 日收盘，富途控股股价报 89.42 美元，总市值 131.15 亿美元；老虎证券股价 10.35 美元，市值 15.65 亿美元，不到富途的八分之一。

传统、新兴机构两面夹击

受益于证券市场总体规模的增长、移动端的快速发展及新生代群体对线上投资渠道的偏爱，全球在线证券规模正快速增长。第三方数据显示，全球互联网券商市场规模已从 2012 年的 12.3 万亿美元提升至 2018 年的 37.7 万亿美元，年复合增长率 20.6%。

受益于中概股的蓬勃发展和华人旺盛的投资需求，跨境互联网券商作为一个优质细分赛道，行业前景不容小觑。

同期，中国作为个人投资者数量最多的国家在境外投资市场的渗透率不断提高，境内居民海外可投资资产的持续增长也让美港股业务获得了更大的成长空间。奥纬咨询数据显示，2012 年~2018 年，中国居民海外可投资资产从 0.2 万亿美元增长至 1.4 万亿美元，年符合增长率 38.3%。

随着传统券商与互联网大厂们纷纷开始加码美港股业务，这一赛道的竞争已日趋激烈。

一方面，华泰证券、东方财富等老牌券商在国际业务中重点布局美港股投资，并加大资金投入以继续拓展业务；另一方面，除了小米投资的老虎证券外，雪球旗下的雪盈证券、新浪旗下的华盛证券等中资跨境互联网券商也在富途身后虎视眈眈。

对于本土券商的竞争，富途控股创始人、CEO 李华表示，竞争一直存在，富途有自身的特点，差异化决定了富途自身的竞争力；对于互联网巨头的进入，李华认为这将提升现有的市场规模，强化潜在用户对市场的认知。

在和本土券商的竞争中，富途在香港的业务增长构成其部分优势：Q2，富途的香港有资产客户数同比增长 270%，富途的认购人数占全港认购人数 12%，认购金额占全港认购金额 7.5%。另外，在企业服务方面，今年上半年赴港上市的企业中，所有 “千亿市值” 企业及回港二次上市的新经济企业，均选择由富途担任 IPO 承销商或分销商。

在与互联网大厂旗下券商的竞争中，富途的实力在于时间的沉淀：多年的积累让富途交易系统的安全性、稳定性以及业务的合规性都有了可靠的保证，相对专业和垂直的社区经营也形成了抵御流量巨头侵袭的坚实壁垒。

未来，跨境互联网券商的收入结构将更加趋向多元化，除了手握精准流量与强大产品矩阵的大机构继续崛起之外，一些从事财富管理的小而美机构也开始具备逆风翻盘的可能。