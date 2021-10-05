据外媒报道，电商品牌投资运营平台领域中的当红企业 Thrasio 正在试图将其版图扩大到印度市场。相关知情人士表示，该公司正在与印度耐用消费品电商品牌 Lifelong Online 进行谈判，以寻求对后者的收购。如果收购达成，这次将会是 Thrasio 在印度的首秀。

据悉，本次收购的金额约在 1 到 1.5 亿美元之间。收购完成后，Thrasio 将通过 Lifelong Online 建立并运营其印度业务。此外，Thrasio 也将在当地继续投入高达 5 亿美元的预算。消息人士称，目前该收购计划正处于尾声阶段，预计将在未来一个月内达成。

成立于 2015 年的 Lifelong Online 是一家印度电商平台，销售商品涉及厨房用品、美妆、家电、健身器材、饰品等类别（其中厨房用品和家电为主打商品）。根据该公司官网介绍，Lifelong Online 在印度拥有 6 家生产工厂，这些工厂为其贡献了 60% 的 SKU 和 50% 的营收。有数据指出，该公司的月销售额峰值可达 4 到 5 亿卢比。

Thrasio 则是一家美国的 “地毯式电商投资机构（Ecommerce Roll-up Ventures）”，其业务模式主要为对电商品牌（尤其是亚马逊平台中的第三方 FBA 品牌和 D2C 电商品牌）进行（大批量）投资收购并为其提供后续的全方位运营支持。作为一家备受关注的的初创企业，Thrasio 的光环包括 “美国最快晋升独角兽的营利性初创公司”，仅用了 2 年时间便达到 10 亿美元估值。同时，Thrasio 也是全球最大的亚马逊第三方品牌收购公司，迄今已经收购了超 100 个亚马逊第三方电商品牌。据悉，除美国市场外，Thrasio 也已经进入到了英国、丹麦、日本以及中国。

回到本次焦点，如本栏目此前指出，尽管电商仅在印度总体零售额中占据了 5% 的比重，近年以来，这一领域却在不断加速前进。目前，亚马逊印度和 Flipkart 在当地共计承载了近 120 万家电商商家，其 D2C 品牌的数量达 800 多个，且该地区 D2C 市场规模有望在 2025 年时达到 1000 亿美元。包括 Thrasio 在内，随着如GOAT Brand Labs、10Club、Mensa Brands、GlobalBees 等电商品牌投资运营平台的继续发力，接下来，可以看到这一新兴模式将为印度电商领域带来更多增长动力。