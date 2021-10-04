科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.09.27-2021.10.03）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

无论是异军突起的D2C 电商品牌投资运营机构还是凯歌高奏的B2B 电商平台，今年以来，我们从印度已经见证了太多的可能。当然，对这里的社交电商企业而言，今年或许也意味着是一个不可忽视的开端。

从估值翻 8 倍的DealShare到意图通过新设平台Shopsy进军该领域的 Flipkart 再到本周主角之一的 Meesho，可以看到，在这个电商渗透率仅达 5%但整体电商领域却又在加速前进的国度，“社交电商” 正在不断试图通过人际关系和社交平台的力量成为一种常态。

事实也确实在朝着这个方向发展。数据指出，尽管现阶段印度社交电商领域的规模仅为 15 到 20 亿美元左右，随着更多中小商家和消费者向这一低门槛模式迈进，这一数字有望在未来五年内达到 160 到 200 亿美元之间。

然而，在这个过程中，除了该领域的惊人增长潜力，它也有着另外一些值得让人关注的焦点。以本次的 Meesho 为例，该公司联合创始人 Vidit Aatrey 表示，在 Meesho 上，大约 80% 的经销商都是女性群体。而不仅仅是 Meesho，有报告表示，就印度的社交电商领域而言，其经销商群体中有超过 75% 的部分为女性构成（并且主要为家庭主妇、个体经营者以及商家群体）。此外，有人士指出，就女性卖家而言，其平均订单价值通常会高出 20% 以上，并且能够获得三到四倍的复购率。

有观点认为，出现这种情况的原因一方面在于女性群体可以更好的弥补电商领域中的 “信任鸿沟”。另一方面，这种低门槛的模式也有利于帮助该群体获得财务独立的机会。当然，无论这其中还会基于哪些因素，至少我们可以肯定，在印度，社交电商在让电商领域变得不再单一的同时，其本身却也在不断成为一种更加多元的含义。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Ninja Van 完成 5.78 亿美元规模 E 轮融资，阿里参投：Ninja Van 成立于 2014 年，业务遍及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南，客户包括 Lazada、Shopee、Tokopedia、屈臣氏、欧莱雅等企业。据 Ninja Van 表示，公司拥有超 6 万 1 千名员工及配送员，每天处理包裹数达 200 万件（这两者数字较去年 D 轮融资时均呈现翻倍增长）。

路透社指出，Ninja Van 表示有可能会在 18 个月后进行 IPO，其创始人 Lai Chang Wen 表示，美国是 Ninja Van 的理想上市地点。

Ascend Money 成为泰国首家金融科技独角兽企业：Ascend Money 成立于 2013 年（隶属于 Ascend Group），主要通过电子钱包应用 TrueMoney Wallet 向用户提供数字支付及金融服务业务，服务范围覆盖泰国、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、越南六个东南亚国家。Ascend Money 表示，TrueMoney Wallet 的服务用户达 5000 多万，拥有 8 万 8 千名代理人（主要职责是帮助无银行账户的用户完成代理交易）。Ascend Money 在声明中指出，旗下电子钱包所处理的支付总额在 2019 年至 2020 年间增长了 84%，2020 年在东南亚六个国家的总支付额达 140 亿美元。

值得一提的是，TrueMoney Wallet 目前也是泰国最受欢迎的电子钱包应用。根据金融科技公司 Boku 发布的 2021 年移动钱包报告指出，TrueMoney 在泰国的市场份额达到了 53%（TrueMoney 自称为 70% 左右）。 在正大集团在泰国的庞大 7-11 便利店网络的帮助下，TrueMoney Wallet 得以在该国迅速扩张。同时，在疫情对线上需求的推动下，其泰国用户也得到进一步增长。

传 Swiggy 正以超 100 亿美元估值洽谈新一轮融资：消息人士称，谈判目前正值中期阶段，具体条款内容或许会在今后发生变化。Swiggy 暂未对此消息置评。但也有人士指出，考虑到Zomato近 86 亿美元的上市前估值，Swiggy 的新一轮估值是合理的。据量数 AI 发布的数据显示，截止至 2021 年第一季度，Swiggy 和 Zomato 的市场份额几近相当，分别为 44% 与 43%。

消息人士指出，Swiggy 之所以能够获得高于 Zomato 估值的原因在于，除外卖配送业务外，前者在杂货配送方面有着领先优势（其业务线名称为 Instamart 和 Supr Daily），而 Zomato 目前并未有直接的杂货配送业务。不过，Zomato 在 7 月份时也曾表示，计划在未来几个季度内重启其杂货配送服务，而该公司也在随后（次月）对印度杂货配送平台 Grofers投资了1 亿美元。

马、新两国将于明年四季度初步打通双方官方快捷支付系统：马来西亚国家银行（BNM）和新加坡金融管理局（MAS）于本周一宣布，计划分阶段打通两国间的官方快捷支付系统（分别为 DuitNow 和 PayNow）。

两家央行在一份联合声明中表示，DuitNow-PayNow 项目的第一阶段将于 2022 年四季度启动。届时，该项目将允许其中任一平台的用户通过一个手机号码实现两国间的实时跨境转账。此外，用户还可以扫描任意一方的商家支付码（DuitNow 和 NETS QR）进行零售支付。

在实现第一阶段目标后，BNM 和 MAS 也将逐步深化 DuitNow-PayNow 项目的联系，从而实现更丰富的功能，让更多参与者加入其中。同时，二者也指出，后续也将就整合如分布式账本技术解决方案等创新功能的可行性展开探讨，从而提升参与银行在支付清算和结算方面的效率水平。

估值继续翻倍，印度二手车线上交易平台 Spinny 即将加入独角兽阵营：据外媒援引知情人士消息指出，印度二手车线上交易平台 Spinny 正在同投资者洽谈，计划筹集一笔 2.5 到 3 亿美元规模的融资。消息人士透露，Spinny 在这轮融资中的估值将继续翻倍增长，预计将达到 17 到 19 亿美元之间。此外，老虎基金与另一位新加入投资者将领投这一轮融资，Avenir Growth、General Catalyst、Fundamentum、Accel 等机构将加入参投。

目前，这一谈判正值后期阶段。如果该谈判最终得以成功，Spinny 将成为印度二手车电商领域的第 3 家独角兽企业（同时也可能成为印度今年的第 28 家新晋独角兽）。另外两家为 Droom 和和Cars24，二者分别于今年 7 月底和去年 11 月份加入这一阵营（其最新估值分别为 12 亿美元和 17.5 亿美元）。值得一提的是，有消息称，今年 6 月份时，该领域中的另一位头部选手 CarDekho 也正在与投资者进行一轮独角兽规模的融资谈判。不过，迄今并未有关于该谈判的后续进展。

今年 7 月份时，Spinny 曾获得一笔 1 亿美元规模的 D 轮融资。这轮融资由老虎基金领投（提供了 7500 万美元），使得其估值翻倍，达到 7.5 到 8 亿美元之间。其 C 轮融资同为今年发生，为 4 月份期间达成。这轮 6500 万美元规模的融资使得该公司估值达到 3.5 亿美元，较上轮相比再次实现翻倍。

Shopee 或将进军印度电商市场，最快下月官宣：据外媒报道，东南亚互联网巨头冬海集团（Sea Group）旗下电商平台 Shopee 很有可能正在准备进入印度电商市场。该媒体表示，Shopee 目前已在印度推出了其卖家后台网站，并在当地成立了相关服务的运营实体。

此前，路透社曾在上月末时称，Shopee 当月在印度发布了大批招聘需求，涉及卖家运营及合规人员等职位。此外，Shopee 也在当时发起了针对供应商和卖家的招聘活动。

目前尚未有关于该计划的具体信息公布，而 Shopee 对此消息也拒绝置评。不过，有分析人士表示，预计 Shopee 可能将在下月宣布推出其印度业务。

Meesho 完成 5.7 亿美元融资，估值 49 亿美元：媒体指出，Meesho 计划在明年年底前实现 1 亿规模的月交易用户。该公司将利用这笔新资金扩大其产品和技术团队的规模，达到当前 250% 的水平。此外，Meesho 称，希望将其产品数量扩大到 5000 万，并打算通过旗下社区团购业务 Farmiso 将杂货和快消品服务引进到 200 多个城市中，“让印度的二线以下地区用户能够以低至 1 到 2 美元的价格从线上购买杂货商品。”

老虎基金领投 OfBusiness 2 亿美元融资，后者估值翻倍：OfBusiness 成立于 2015 年，主要通过其业务平台为制造和基建领域的企业提供原材料采购及信贷服务（针对年营业额超 300 万美元的中小企业）。据悉，OfBusiness 的信贷业务 Oxyzo 已获得 NBFC 牌照。截止至今年 7 月份，Oxyzo 提供的贷款规模已达 2.2 亿美元。除此之外，该公司也在通过旗下名为 BidAssist 的平台为企业提供营销服务。

据了解，OfBusiness 在印度拥有 14 个办事处，共计拥有 620 名员工，年销售额达 15 亿美元，近 3 年多以来一直在实现盈利。值得一提的是，该公司创始人曾在今年透露，OfBusiness 也正在为未来两年内的 IPO 进行准备。

Vedantu 成为印度今年第 28 家新晋独角兽：动点出海获悉，印度在线教育平台Vedantu已于近日宣布完成一轮 1 亿美元规模的 E 轮融资。本轮融资由淡马锡旗下基金 ABC World Asia 领投，Coatue、老虎基金、纪源资本、Westbridge 等现有投资者参投。融资后，Vedantu 的估值从此前的近 6 亿美元提升至 10 亿美元，成功跻身当地独角兽企业阵营。值得一提的是，随着 Vedantu 的加入，今年以来，印度科创领域也迎来了第 28 家新晋独角兽企业。

据了解，本次融资是 Vedantu 自去年 7 月份 1 亿美元 D 轮融资后的首次融资。此前，Vedantu 曾在去年 10 月份时与 KKR 及其它现有投资者进行了一次融资谈判，希望从中获得 1 亿美元融资，但该计划并未成功。

到今年 6 月份，有消息传出该公司正在寻求一轮 1.5 亿美元规模的融资，并在此次融资中将自身估值定为 10 亿美元。不过，在这一轮融资谈判中，有消息人士表示其投资者并不认可这一估值。消息人士称，这些投资者希望 Vedantu 的估值在 8 亿美元以下。2 个月后，这一消息得到进一步丰富。有媒体在当时指出，Vedantu正在进行一轮 1 亿美元规模的融资。其中，Coatue、纪源资本和老虎基金将提供 6000 万美元，剩下的 4000 万美元则是由暂未透露名称的某亚洲私募股权基金注入。现在看来，后者正是 ABC World Asia。

Ola Electric 获 2 亿美元融资，Falcon Edge、软银参与联合领投：成立于 2017 年的 Ola Electric 是印度共享出行巨头Ola旗下的全资子公司，主要负责电动共享出行业务。2019 年 7 月，Ola Electric 在软银 2.5 亿美元的注资下加入独角兽阵营。之后，随着疫情的爆发，Ola Electric 的车辆搭乘业务受到影响，该公司也随即将业务转向电动车辆的开发生产，并于今年 2 月份启动了规模全球最大（该公司声称）的二轮车辆生产工厂 Ola Futurefactory 的项目。此外，Ola Electric 也表示，Ola Futurefactory 也将是世界范围内最大的完全由女性群体经营的工厂。届时，该工厂有望容纳超 1 万名女性员工。目前，该项目已经完成一期建设。

Oyo 已提交 IPO 申请，计划募资 11.6 亿美元：动点出海获悉，印度廉价连锁酒店品牌 Oyo 已于今日向当地市场监管机构提交了 IPO 文件，计划通过 IPO 募资 843 亿卢比（约合 11.6 亿美元）。Oyo 表示，将通过此次 IPO 的收益进行现有债务偿还和资产提升，而后者将包括并购相关的交易。

文件指出，Oyo 将在本次 IPO 中发行 700 亿卢比（约合 9.4 亿美元）规模的新股，其余部分则通过二次售股（OFS）的形式达成。据了解，Oyo 创始人 Ritesh Agarwal 及现有部分主要股东（如红杉印度、Lightspeed Ventures、Greenoaks Capital Management 等）并不打算在本次二次售股中出售任何股份，该部分主要由软银达成。其中，软银将售出价值 132.8 亿卢比的股份。此外，华住控股（China Lodging Holdings）也将在本次 IPO 中售出 2.3 亿卢比左右的股份。

Oyo 的 IPO 文件显示，软银目前为 Oyo 的最大股东，对其持股 46.62%。其创始人 Ritesh Agarwal 次之，持有 33.15% 的股份。