科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.07.26-2021.08.01）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在上周的报道中，笔者认为老虎基金对印度企业 GOAT Brand Labs 的投资动向相当值得关注。当然，这不仅仅在于老虎基金的参与。某种意义上来说，它所代表的迹象甚至可以算得上是一种风口的象征。

从 “D2C 电商品牌投资运营平台” 这么一长串的词语中，我们很容易发现 GOAT Brand Labs 的定位所在，即对 D2C 类电商品牌（而这类电商品牌的规模和资本积累通常并不是太大，并且多以生活消费品品类为主）进行投资收购并为其提供后续全方位运营支持的平台。或者，用更简单的话来概括，一家类似于 “Thrasio” 的 “打包式电商投资机构（Ecommerce Roll-up Ventures）”。

Thrasio 是一家美国的 “电商品牌投资运营平台”，但它同时也是当地最快晋升独角兽的营利性初创公司以及全球最大的亚马逊第三方品牌收购公司——仅用了 2 年时间便达到了 10 亿美元估值，且已经收购了超 100 个亚马逊第三方品牌。把目光移回到 GOAT Brand Labs 的身上，从老虎对其的 3600 万美元规模的领投中，并不难发现 GOAT Brand Labs 正在承载着一种怎样的期待。从目前已知的信息中可以得知，GOAT Brand Labs 正在与至少 10 家此类电商品牌洽谈收购事宜。

而如我方报道指出，不仅仅只有 GOAT Brand Labs，近年来，GOAT Brand Labs 所代表的这类 “打包式电商投资机构（Ecommerce Roll-up Ventures）” 正在印度逐渐兴起。除 GOAT Brand Labs 之外，也出现了如 Mensa Brands、GlobalBees、10Club 等此类的公司，且这些企业均获得了大额融资——从这一角度而言，至少在资本市场看来，Thrasio 模式并不只是、也不只应该是一种昙花一现的现象。

当下，在疫情的推动下，电商领域正在进入加速发展的阶段。我们很难预料这种加速还会持续多久时间。不过，在如 Thrasio 或者 GOAT Brand Labs 为代表的这类企业的出现下，却也可以看到这一领域本身也正在努力催生出更多的变化可能。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印尼 B2B 电商平台 GudangAda 完成超 1 亿美元融资：据外媒报道，印尼 B2B 电商平台 GudangAda 已成功筹集超 1 亿美元的 B 轮融资。这轮融资由 Asia Partners 和 Falcon Edge 领投，Sequoia Capital India、 Alpha JWC 和 Wavemaker Partners 参投。该公司表示原定融资金额为 7500 万美元，因此本轮融资已超额完成目标。在此之前，GudangAda 曾于去年五月完成规模为 2540 万的 A 轮融资，由 Sequoia Capital India 和 Alpha JWC 参投。

GudangAda 由 Stevensang 在 2019 年成立，通过打造 B2B 电商平台，把制造商、经销商和零售商聚集在一起，处理包括运输在内的所有 B2B 购物流程，降低后者的运营成本。与此同时，用户还能在平台上处理订单、追踪物流和付款。目前，这个平台广布在印尼五百个城市，有五十万个中小企业用户。

专访飞书深诺 CTO 沈菁：从技术赋能出发，SinoClick 如何破局成长型企业出海营销的获客、转化、留存三大难点：飞书深诺 CTO 沈菁介绍，与市面上的其他产品不同，SinoClick 是一个更加专注于成长型电商企业的、基于 SaaS 的产品矩阵，并不仅仅只是一个单纯的产品。他表示，受限于自身规模等客观条件，成长型企业最大的痛点通常会在于是否能够稳定快速的起量，从而顺利过渡到成熟期，否则很容易会走到生命周期尽头。SinoClick 则以广告投放场景、渠道运营与转化、客户运营与二次销售为三个基点建立了一个稳固的营销三角形来解决营销链路里最关键三个部分：获客、转化和留存，因而能够帮助出海企业的业务快速起量，迅速度过成长期。

另一方面，从技术角度上来看，在聚合了飞书深诺旗下 SinoBuild、SinoAds、SinoOps 三大技术解决方案之后，SinoClick 可以更加全面地运用飞书深诺的营销技术体系，让自身得以灵活满足成长型出海企业的多种需求。他强调，飞书深诺的营销技术体系是以云计算为心脏、大数据为血液、AI 为大脑的一个完整体。“它基于混合云的架构，通过云原生技术，利用自主研发的 CMP 平台在全球范围内搭起了一个营销技术网络，可以实时、高效的与全球各大媒体的广告网络进行对接。在数据维度，其技术通过汇集、加工和挖掘各大媒体平台的数据以及整个营销链路里产生的数据，利用 ID mapping 的技术打通了营销全链路，能够更好解决数据孤岛的问题，提升营销的效果。

老虎基金领投印度 D2C 品牌投资运营平台 GOAT Brand Labs 3600 万美元融资：GOAT Brand Labs 由前 Flipkart 高管 Rishi Vasudev 联合创立，是一家类似于 Thrasio 的电商品牌运营服务商，专注于为生活方式品类的 D2C 电商品牌提供包括投资、优化、用户增长、品牌营销等方面的运营支持服务。此外，该公司也会对 D2C 类的电商品牌进行收购，并进行后续规模扩展。据了解，GOAT Brand Labs 正在与至少 10 个品牌进行深入讨论以进行收购，这些品牌涉及时尚、美容、个护、家居、厨房用品等类别。

有媒体指出，近年来，GOAT Brand Labs 所代表的这类 “打包式电商投资机构（Ecommerce Roll-up Ventures）” 正在印度逐渐兴起。除 GOAT Brand Labs 之外，也出现了如 Mensa Brands、GlobalBees、10Club 等此类的公司，且这些企业均获得了大额融资。其中， Mensa Brands 在其今年 5 月份的 A 轮融资中获得了 5000 万美元。10club 在其于上月底的种子轮中获得了 4000 万美元。GlobalBees 则在本月获得了 1.5 亿美元融资（融资规模为此类别之最）。

对话萃弈陈传洽：以 Solimar 之名，广告技术如何为数字营销带来革新体验：萃弈中国总经理陈传洽（Calvin Chan）告诉动点出海，从更具体的角度而言，Solimar 的价值首先是在于它能够把营销活动变得更为直观。“很多人会认为广告投放是一个偏向于执行层面的活动。然而在这个过程中，人们往往会发现这些活动的目标很难直白的体现在企业经营的层面上。比如对一个企业的 CMO 来说，他可能需要以主导者的角色负责企业整个的营销活动，但就广告活动或者广告项目来说，他可能不会去关注太多——因为这些活动与企业经营的关联程度不够丰富。Solimar 的出现则能够很大程度上改变这一现状。通过 Solimar 这个更加智能化、自动化的系统，管理层可以更加明确地认识到这些广告活动将对企业经营带来怎样的贡献，或者换句话说就是以营销目的来指导营销活动。”

印尼科技巨头 GoTo 计划进行一轮至多 20 亿美元的上市前融资：据外媒报道，印尼估值最高的科技初创公司 GoTo 正与投资方洽谈，准备在印尼和美国双重上市之前，融资 10 至 20 亿美元。而在 GoTo 完成这轮融资后，其估值将达到 250 亿至 300 亿左右。知情人士表示，这一洽谈正在进行中，所涉及的筹款细节在后续或许会发生一些变化。GoTo 拒绝对此置评。

GoTo 由印尼共享出行独角兽 Gojek 和当地电商独角兽 Tokopedia 在五月合并而成。Gojek 在当时表示，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokopedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。

专访阅文集团海外业务负责人：从网文出海出发，把中国网络文学的成功模式复制到全球：阅文集团海外业务负责人陈姗姗告诉动点出海，作为阅文选择 “走出去” 的动力之一，在 2016 年，阅文发现有相当规模的粉丝群体在自发翻译中国网文作品，而在这其中有近九成的作品是来自于阅文旗下。“对这些群体来说，他们在过去很长时间里已经感受到了包括小说、漫画、影视等等中国的一些头部 IP 在海外传播的影响力和吸引力。因此，他们会觉得这些内容是很有意思的，但是量好像又不够，所以一些有中英文双语能力的人就自发地开始尝试去翻译，希望能够帮到更多的人。基于这个前提，阅文便开始尝试去做国际化的网文平台，也就是 Webnovel。”

加入第二届 ORIGIN 创新奖提名，你的选择就是创新的成就力量：由动点国际（TechNode Global）举办的第二届 ORIGIN 创新奖正值提名阶段，您仍可在 2021 年 8 月 31 日之前通过点文末阅读原文或访问网站 technode.global/origin/innovation-awards 来提交 ORIGIN 创新奖的提名名单。

我们之所以设立企业创新奖，是希望能够表彰那些能够使用新兴技术来对其商业模式和商业运作带来显著改观的成熟企业机构和企业创新者。这些解决方案可以是由其内部团队自行开发，也可以是来自于同合作伙伴的共同努力。

而对践行者&颠覆者奖而言，我们希望通过这一奖项发掘那些对所属领域的增长发展以及生态构建起到直接积极影响的机构或个人。

Carsome VS Carro，谁将是东南亚二手车电商市场的赢家：本栏目不久前的报道曾指出，Carsome 收购 iCar Asia 后，成为马来西亚第一家独角兽企业。而仅在一个月前，它的直接竞争对手 Carro 的估值也已超过 10 亿美元，成功获得独角兽身份。

上述两个企业有诸多相似之处，比如都于 2015 年在东南亚创立。因此，本栏目将在下文中从人才配备、融资、业务范围、市场策略和服务范畴等几个方面对这两个企业进行对比。

老虎基金将领投 BharatPe 规模为 3.5 亿美元的融资：据外媒报道，印度金融科技初创公司 BharatPe 将开启一轮 3.5 亿美元规模的融资。这轮融资由老虎基金领投，其投资金额为 1 亿美元，Amplo、Sequoia Capital 和 Insight Partner 等主要投资方参投。

本栏目曾指出，该公司将进行一轮规模为 2.5 亿美元的融资，但目前看来，融资金额有所增加。此轮融资后，BharatPe 的估值将超过 20 亿美元，有望在今年获得独角兽身份。