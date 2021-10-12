印度社交电商领域又迎来了一位实力玩家。

动点出海获悉，印度外卖巨头Swiggy正计划在未来几个月内推出一项名为 Swiggy Bazaar 的业务，以此进军社交电商领域。消息人士指出，Swiggy Bazaar 将专注于对杂货、快销品以及生鲜农产品的销售，其业务模式很有可能会以团购和经销商代理为主。

据了解，Swiggy 已经为该业务招募了 10 到 15 个职位，并且还有近 30 个岗位正在招聘中。消息人士称，Swiggy 考虑向 Swiggy Bazaar 先投入 1500 万到 2000 万美元以作为其第一阶段的启动资金。而从长远规划来看，Swiggy Bazaar 或许也将会进入生活及时尚等产品类目。据悉，Swiggy Bazaar 有望在班加罗尔和古尔格拉姆等几个城市内率先展开试点。

Swiggy 尚未就此消息作出回应。

Swiggy 本次的动作也正值印度社交电商领域加速发展之际。今年以来，当地的相关初创公司正在变得愈发活跃。如本栏目一再强调，从估值翻 8 倍的DealShare到意图通过新设平台Shopsy进军该领域的 Flipkart（该公司表示 Shopsy 在推出后的 100 天内已积累了 25 万卖家和 510 万用户）再到刚于不久前宣布完成 5.7 亿美元融资且估值达到 49 亿美元的Meesho，这里正在展现出一个更大的想象空间。

有数据称，现阶段，印度社交电商领域的规模仅为 15 到 20 亿美元左右。不过，这一数字有望在未来五年内达到 60 到 200 亿美元之间。

值得一提的是，就在两周前，本栏目曾指出，Swiggy 当时正在洽谈一轮5到8亿美元的融资。如果这轮融资得以顺利完成，该公司的估值也将从 7 月份时的 55 亿美元提升至 100 亿美元。但目前尚未有关于 Swiggy 此次融资的进一步进展。