据悉，印度社交电商平台 Meesho 已于近日宣布完成一轮 5.7 亿美元规模的 F 轮融资。本轮融资由 Fidelity Management 和B Capital领投，现有投资者 Prosus Ventures、软银（愿景基金 2 号）、Facebook 以及新加入投资者 Footpath Ventures、Trifecta Capital、Good Capital 参投。本轮融资后，Meesho 的估值达到了 49 亿美元。

仅在半年前，Meesho 获得了由软银领投，顺为资本、Facebook、Porsus Ventures 参投的 3 亿美元 E 轮融资，助其估值实现超 200% 增幅，达到 21 亿美元，从而晋升为独角兽企业。而在获得这轮融资后，Meesho 表示其订单量呈现出了 2.5 倍的增长，并且其平台也开始增加了如运动健身、宠物用品、汽车配件等在内的一系列新产品类别。

媒体指出，Meesho 计划在明年年底前实现 1 亿规模的月交易用户。该公司将利用这笔新资金扩大其产品和技术团队的规模，达到当前 250% 的水平。此外，Meesho 称，希望将其产品数量扩大到 5000 万，并打算通过旗下社区团购业务 Farmiso 将杂货和快消品服务引进到 200 多个城市中，“让印度的二线以下地区用户能够以低至 1 到 2 美元的价格从线上购买杂货商品。”

根据 Meesho 公布的数据，该公司在印度已经服务了超 1300 万商家和 4500 万位客户。

Meesho 由 Vidit Aatrey 和 Sanjeev Barnwal 于 2015 年联合创立。该平台致力于将印度社交卖家与分散的商品和服务供应商连接起来，通过在物流和支付等方面的支持帮助这些卖家基于自身社交网络在 WhatsApp、Facebook、Instagram 等平台上进行宣传与销售。现阶段，该公司也有尝试直接在平台上提供贴牌商品。值得一提的是，Aatrey 表示，该平台上大约 80% 的经销商都是女性群体。

随着 Meesho 新融资的顺利达成，可以看到，印度电商领域的战线已经延伸到了一个更加细分的区域。如本栏目此前指出，从估值翻 8 倍的DealShare到意图通过新设平台Shopsy进军该领域的 Flipkart 再到本次的 Meesho，今年以来，印度的社交电商领域正在变得愈发活跃。接下来，不难预见印度非一线地区的电商市场将会迎来一场更加激烈的竞争。