据悉，印度在线教育独角兽 Unacademy 正在与当地同行 Swiflearn 进行谈判，计划以 1500 万至 2000 万美元的价格收购后者。消息人士指出，这笔交易资金将以现金和股票的混合形式构成。同时，收购完成后，Swiflearn 的创始人及其部分团队成员也将加入 Unacademy。

该交易目前正处于后期阶段。不过，消息人士也表示，其具体交易条款仍很有可能会在接下来出现变化。

据了解，本次收购将是 Unacademy 今年以来的第 5 笔收购，以及该公司自成立以来的第 11 笔收购。该公司在 2018 年、2020 年以及今年迄今为止分别各完成了 1 笔（Wifistudy）、6 笔（NeoStencil、PreLadder、Mastree、CodeChef、Coursavy、Kreatryx）和 4 笔收购（Spayee、Rheo TV、Handa Ka Funda、TapChief）。

Swiflearn 成立于 2019 年，是一家专注于 K-10 教育市场的全栈式在线课程学习平台，为其用户提供免费课程和订阅制课程两种选项。根据该公司网站介绍，其平台拥有超 100 名名团队成员，教师和学生的数量分别达到 900 多和 12.4 万名。据悉，Swiflearn 曾在今年 6 月份时获得一笔300 万美元的 A 轮融资，使其总融资金额达到 400 万美元。

今年 8 月份时，Unacademy 曾在淡马锡的领投下获得一笔 4.4 亿美元规模的融资，其估值也在此次融资后超过 34 亿美元。该公司在当时表示，其业务（帮助教育工作者通过旗下应用程序为受教者创建学习课程）已覆盖印度 1 万多个地区，并拥有超过 5 万名教育工作者，每月的活跃用户也达到 6 百万人次。

值得一提的是，作为印度在线教育领域的另一位头部选手，Byju’s在今年也进行了大举收购。上月中旬，如本栏目指出，这家印度估值最高的初创公司斥资 2 亿美元收购了美国同行 Tynker，使其在今年的收购总数达到了 9 家之多。